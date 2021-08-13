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США раскладывают польско-румынский пасьянс

13 августа 2021, 13:20  •  119 • Война
«В Капитолии обсуждают передислокацию части американских войск [из Польши] в Румынию», – сообщило польское издание wPolityce.pl со ссылкой на свои источники в Вашингтоне.
Если это трактовать так, что в Вашингтоне недовольны Польшей, то причина недовольства – принятие Сеймом закона о СМИ. Суть закона в том, что право на вещание сохраняется для СМИ, в которых иностранный капитал не превышает 49%, за исключением случаев, когда телерадиокомпания зарегистрирована в Евросоюзе. Этот закон прозвали lex TVN; например, телеканал TVN, которым владеет американская компания Dicovery, может лишиться лицензии.
«В Госдепе США всё больше смотрят на Польшу как на вторую Венгрию. Трудно лоббировать увеличение американского континента, когда одновременно наносится удар по американскому бизнесу [в Польше]»,
– заявил газете неназванный дипломат.
Лишение лицензии чревато для TVN убытками. Однако главное не в этом: принятый закон приведёт к утрате американцами инструментов информационного влияния на польское общество.
Есть и другая сторона проблемы. Румыния конкурирует с Польшей за внимание Вашингтона, стремясь к тому, чтобы центр тяжести американской политики в Восточной Европе был перенесён с Балтики на Чёрное море.
При этом на Балтике США могут «заменить» Польшу республиками Прибалтики, от чего общий вид «санитарного кордона» от Балтики до Чёрного моря не пострадает.
Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) сейчас в сложном положении. Она пришла к власти как национально-клерикальная сила, а США добиваются от неё согласия на пропаганду культа ЛГБТ. Для ПиС это чревато потерей лица и утратой доверия избирателей. Не исключено, что, начав наступление на прессу, ПиС стремится ограничить возможности американской пропаганды в стране.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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