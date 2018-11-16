США «радует» конфликт Ассанжа с Эквадором — СМИ

Ситуация, разворачивающаяся вокруг фигуры основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, и растущее напряжение между ним и давшими ему убежище властями Эквадора «радует» высокопоставленных сотрудников американской прокуратуры. Об это сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Вашингтоне.

Все последние годы в прокуратуре США обсуждался вопрос того, какие именно обвинения можно будет предъявить Ассанжу. Сейчас там надеются, что журналиста удастся посадить на скамью подсудимых в Америке.

В любом случае, источник WSJ не смог или не захотел уточнить, ведутся ли переговоры о выдачи Ассанжа с Эквадором или Великобританией. Что касается самих США, то там ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо юридических претензий к основателю WikiLeaks.

Тем не менее, по мнению самого Ассанжа, в случае его ареста в Великобритании США затребуют его экстрадиции, чтобы судить за распространение конфиденциальных сведений американского правительства. Страх высылки в Америки и последующего судебного заключения заставил его в 2012 году запросить убежища в эквадорском посольстве в Лондоне. Несмотря на продолжающуюся пикировку с правительством страны, он пребывает там по сей день.