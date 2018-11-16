Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Геннадий Онищенко: В думскую столовую вообще не хожу. Я же главсанврач страны, ...
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
Отставки министров и недовольство парламента: как идут обсуждения чернового вари...
Одна из объявленных ФСБ в розыск женщин может быть мертва - источник
Главная / Политика

США «радует» конфликт Ассанжа с Эквадором — СМИ

16 ноября 2018, 06:09  •  51 • Политика
Ситуация, разворачивающаяся вокруг фигуры основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, и растущее напряжение между ним и давшими ему убежище властями Эквадора «радует» высокопоставленных сотрудников американской прокуратуры. Об это сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Вашингтоне.
Все последние годы в прокуратуре США обсуждался вопрос того, какие именно обвинения можно будет предъявить Ассанжу. Сейчас там надеются, что журналиста удастся посадить на скамью подсудимых в Америке.
В любом случае, источник WSJ не смог или не захотел уточнить, ведутся ли переговоры о выдачи Ассанжа с Эквадором или Великобританией. Что касается самих США, то там ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо юридических претензий к основателю WikiLeaks.
Тем не менее, по мнению самого Ассанжа, в случае его ареста в Великобритании США затребуют его экстрадиции, чтобы судить за распространение конфиденциальных сведений американского правительства. Страх высылки в Америки и последующего судебного заключения заставил его в 2012 году запросить убежища в эквадорском посольстве в Лондоне. Несмотря на продолжающуюся пикировку с правительством страны, он пребывает там по сей день.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

51
Источник
Похожие новости
15 ноября 2018, 20:24
Российских журналистов уже неделю держат без паспортов в Нигерии - Маргарита Симоньян
16 ноября 2018, 06:09
США «радует» конфликт Ассанжа с Эквадором — СМИ
15 ноября 2018, 13:54
Орешкин о досмотре на мероприятиях АСЕАН: "Мы звеним заранее"

15 ноября 2018, 17:09
Штраф от 10 тыс. рублей и срок за повторное нарушение. Декриминализация ст. 282 прошла первые чтения в Госдуме
15 ноября 2018, 17:09
«Горячие точки и не только»: Путин назвал основные темы для переговоров с Трампом на G20
15 ноября 2018, 17:09
Второй британский министр по Brexit уволился из страха перед отпадением Северной Ирландии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 ноября 2018, 02:54
Россия заплатит за Brexit (Камран Гасанов)
16 ноября 2018, 01:09
Геннадий Онищенко: В думскую столовую вообще не хожу. Я же главсанврач страны, хоть ...
16 ноября 2018, 02:39
«В Будапеште говорят об этом вслух»: премьер Венгрии заявил о невозможности договорит...
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
16 ноября 2018, 02:39
«Превосходство США не гарантировано»: почему в конгрессе заявили о возможном поражени...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
10 ноября 2018, 23:24
Кто объединит разделенную Новороссию
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
14 ноября 2018, 15:09
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
09 ноября 2018, 14:54
Выросло поколение чиновников, считающих себя феодалами и рабовладельцами
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.