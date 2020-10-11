США работают над созданием арабского и азиатского аналогов НАТО

От Северной Африки до Дальнего Востока

В последнее время США усилили военно-политическую активность на нескольких направлениях. Помимо сфокусированности Пентагона на Ближнем Востоке и Афганистане, а также на «сдерживании России» в Европе, заметно возросла активность США в Средиземноморье и Индо-Тихоокеанском регионе.

В начале октября США обозначили своё присутствие в Северной Африке. Министр обороны США Марк Эспер с 29 сентября по 4 октября посетил Марокко, Алжир, Тунис и Мальту. В Тунисе и Марокко были подписаны важные документы двустороннего сотрудничества – так называемые дорожные карты по взаимодействию в области обороны и безопасности.

Тунису США обещали помощь в обеспечении безопасности границ, имея в виду возможную угрозу из соседней Ливии. Для Марокко то же самое касается региона Сахель. Соглашения предусматривают сотрудничество на следующие десять лет. Большое значение придается учениям «Африканский лев» , которые, согласно представлениям американцев, должны быть привлекательным проектом для стран всего Африканского континента.

В своем выступлении в Рабате Марк Эспер отметил, что «Королевство Марокко и Соединенные Штаты работают вместе, чтобы содействовать безопасности, стабильности и процветанию для наших общих целей и наших народов». США, по его словам, движимы желанием «постоянно укреплять свою давнюю приверженность Африке, особенно Марокко, стратегическому союзнику Соединенных Штатов вне НАТО, который является воротами на Африканский континент».

В Тунисе Эспер заявил: «Наши стратегические конкуренты Китай и Россия продолжают запугивать своих соседей и распространять авторитарное влияние по всему миру, включая этот континент».

В Алжире визит был ограничен переговорами, никакие документы не подписывались. Учитывая, что Алжир давно закупает у России различные виды вооружений, данное прощупывание со стороны высокопоставленного американского чиновника являет собой серьёзную попытку вмешательства в область региональной безопасности. А поскольку новый президент Алжира Абдельмаджид Теббун постоянно повторяет, что прежнего режима в стране больше нет, США не прочь перезагрузить свои отношения с этой страной, распространив на неё своё влияние.

Сразу после турне Эспера по Северной Африке состоялось заседание Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad), проходившего с 4 по 6 октября в Токио. Диалог составляют США, Индия, Австралия и Япония. В настоящее время здесь доминирует антикитайская повестка. Присутствовавший на встрече в Токио госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «сейчас как никогда важно сотрудничество для защиты партнеров Америки от эксплуатации, коррупции и принуждения со стороны КПК».

Александр Нил, аналитик из Сингапура, работающий по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, считает, что новый импульс группировке Quad был придан с целью «купить Индию»». «В последние годы было много слухов о том, что Quad станет формализованным органом. Однако развитие так назывваемого Четырёхстороннего диалога было ограничено Индией, где ещё помнят, что их страна является традиционным участником Движения неприсоединения».

Китай охарактеризовал четверку США, Индии, Австралии и Японии как «эксклюзивную клику», чьи действия направлены против третьих сторон.

И понятно, что если Австралия по традиции будет продолжать идти в фарватере США, то более тесное взаимодействие США с Индией станет вызовом и для непосредственных соседей Индии, и для России. В частности, это касается сферы российско-индийского военно-технического сотрудничества.

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, как полагают, предпримет попытки более тонкого балансирования в рамках Четырёхстороннего диалога: поддерживая тесные отношения с Соединёнными штатами, Индией и Австралией, он будет пытаться улучшить отношения с Пекином. Премьер Суга заявил журналистам 5 октября, что будет стремиться «содействовать свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону» и «строить стабильные отношения с соседними странами, включая Китай и Россию».

Таким образом, мы увидим, что США пытаются создать сплошную зону военно-политических альянсов от атлантического побережья Северной Африки до Дальнего Востока. Эта зона разрезает «Мировой остров» (выражение корифея британской геополитики Хэлфорда Маккиндера, включавшего в это понятие Евразию и Африку) надвое.