США "зажали себя в тиски". Западные СМИ ждут ответа Путина Байдену

Западные СМИ наперебой обсуждают массовый отказ стран Европы от "оксфордской" вакцины AstraZeneca из-за смерти ряда привитых пациентов. На этом фоне в Берлине изучают перспективы "Спутника V", соглашение о производстве которого было заключено с немецкими предприятиями. Тем временем в США уверены, что Россия вмешалась в выборы 2020 года и порочила репутацию Джо Байдена, а Владимир Путин планирует "новые вторжения" на постсоветском пространстве. Подробности – в нашем обзоре.

Европа отказывается от вакцины AstraZeneca

Новость о гибели после прививки вакциной AstraZeneca ряда пациентов в Европе от тромбоза буквально шокировала европейские страны. СМИ не без удивления отмечают, что, несмотря на отсутствие официальной оценки европейских регуляторов, ведущие станы ЕС уже приняли решение о приостановке вакцинации населения этим препаратом.

Совсем недавно Франция, Германия и Италия приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca, ранее это сделали Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия и Исландия. Австрия прекратила использование целого ряда партий вакцины,

– пишет немецкий журнал Spiegel.

Он отмечает, что причиной отказа власти стран называют осложнения, которые проявились в виде образования тромбов в сосудах головного мозга. К настоящему моменту, указывает издание, зафиксировано уже около 30 случаев нарушений свёртываемости крови после введения пациентам вакцины от AstraZeneca.

Журнал также пишет, что своё заключение по безопасности вакцины AstraZeneca теперь должно сделать Европейское агентство лекарственных средств (EMA), выполняющее на территории ЕС функции главного медицинского регулятора. Таким образом, отказ большинства стран Европы от вакцины произошёл заблаговременно, пишет Spiegel.

В другом материале журнал удивляется тому, что одновременно с этим Россия заключила контракт на производство своей вакцины "Спутник V" в Германии.

Россия заявляет, что подписала соглашение о производстве своей вакцины "Спутник V" в Германии. Об этом сообщил в понедельник глава государственного Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,

– указывает Spiegel.

Отмечается, что соответствующие соглашения уже заключены с компаниями из Франции, Испании и Италии, ведутся переговоры с компаниями в других странах. По мнению издания, Россия уже близка к тому, что на фоне проблем с европейской вакцинацией EMA одобрит применение "Спутника V", до этого остался "последний шаг".

Совершенно иначе ситуацию представляет американское деловое издание Wall Street Journal. Оно пишет, что EMA, напротив, говорило о необходимости продолжать вакцинацию, несмотря на риски.

Регулирующий орган Европейского союза в области лекарственных средств заявил во вторник, что преимущества использования вакцины AstraZeneca перевешивают возможные риски. Аналогичные комментарии в понедельник сделала и Всемирная организация здравоохранения, несмотря на сообщения о том, что у некоторых людей, получивших вакцину, образовались тромбы, а некоторые из них умерли,

– пишет газета.

Эту осторожность американское издание считает излишней, так как она обострит и без того тяжёлую ситуацию с вакцинацией населения Европы. Мы добавим, что власти стран ЕС понять нетрудно, ведь и сами жители уже опасаются делать эти прививки. Ну а позиция США здесь всё равно "сбоку", так как вакцина AstraZeneca там не зарегистрирована и описание "больших проблем" с вакцинацией в ЕС – не более чем попытка показать, что в США дела идут якобы лучше.

США проигрывают кибервойну России

В этом уверено издание Business Insider. В материале – целая россыпь ключевых аргументов антироссийской повестки. Например, издание припоминает России якобы имевшее место взаимодействие с хакерами из "теневого интернета", чтобы те атаковали США, американские выборы и компании на протяжении длительного времени, обогащаясь на этом. Пишет издание и о недавнем взломе компании Solar Winds, в котором, конечно, тоже "виновна Россия".

Реакция США может показаться многим американцам, откровенно говоря, жалкой, поскольку правительственные чиновники проводят долгие слушания о том, насколько серьёзными на самом деле являются вторжения в американские компьютерные сети,

– пишет Business Insider.

Издание делает вывод: Америка проигрывает кибервойну, а значит, новый президент Джо Байден должен дать Владимиру Путину "киберщелчок по носу", приняв также меры против китайских хакеров и корпорации Huawei.

Эксперты в один голос говорят, что США должны делать больше. По мнению экспертов, агентства и компании, занимающиеся кибербезопасностью, должны объединить свои силы новыми способами, чтобы отражать крупные взломы со стороны России и Китая, а иногда и скрытно нанести незаметный ответный удар,

– пишут американские журналисты.

Но чтобы не выглядеть как "плохая Россия", занимающаяся кибервойной, журналисты Business Insider берут "высокую ноту", объясняя слабость Америки в цифровых атаках соблюдением неких правил морали.

США намеренно "зажали себя в тиски", чтобы бороться за высокие нравственные идеалы… Америка не занимается кибератаками против иностранных предприятий или инфраструктуры,

– пишет издание, объясняя это тем, что Вашингтону не нравится правительство той или иной страны, а не её народ.

Вместе с тем США яростно атакуют тех, кто виновен в нападениях на американские цифровые сети, уверено издание. Так, в последние два месяца на некие "элитные российские форумы", где русские хакеры продают свои услуги, "обрушились таинственные атаки". Нас пытаются уверить, что это дело рук американских хакеров, отомстивших русским коллегам.

Остаётся лишь посочувствовать такой позиции. Кибератаки со стороны России – это недоказанный факт, который, тем не менее, послужил поводом для санкций против Москвы. Зато сами США постоянно вмешиваются в дела других стран всеми возможными способами, а также широко применяют цензуру в интернете против любых неугодных аккаунтов в соцсетях. Об этом, разумеется, в статье нет ни слова.

Путин пытался очернить Байдена

Об этом со ссылкой на очередной доклад американской разведки сообщил телеканал CNN. Новый отчёт, подготовленный офисом главы нацразведки США, телеканал называет "историческим". В нём отмечается, что "российское правительство вмешалось в выборы 2020 года с помощью кампании влияния, очерняющей президента Джо Байдена и поддерживающей переизбрание Дональда Трампа".

В докладе говорится, что цели России не ограничивались нанесением ущерба кандидатуре Байдена и оказанием помощи в переизбрании Трампа, поскольку разведка США обнаружила, что Москва также стремилась подорвать "общественное доверие к избирательному процессу и усугубить социально-политические разногласия в США",

– говорится в сообщении.

Как пишет CNN, в докладе есть утверждения о том, что Трамп и его ближайшие союзники якобы публично поддержали кампанию дезинформации России против Байдена, а также встретились с лицами, связанными с Кремлём.

В отчёте делается вывод о том, что президент России Владимир Путин "знал и, вероятно, руководил" операцией, чтобы навредить Байдену и оказать Трампу поддержку, как он это сделал на выборах 2016 года,

– указывает CNN.

Так, например, Путин якобы руководил действиями украинского депутата Андрея Деркача, который лично встречался с адвокатом Трампа Руди Джулиани. CNN отмечает, что в данном примере между Трампом и Путиным стояли всего два человека, настолько тесной якобы является их связь. Затем Россия "целенаправленно распространяла" слухи о коррупции со стороны Байдена на Украине, а также о мошеннической победе Байдена на выборах президента.

Наконец, телеканал сообщает, что президент США, получивший данный доклад разведки, вскоре может объявить о новых санкциях против России "за вмешательство в выборы – 2020". Журналистов CNN при этом не смущает тот факт, что бывший спецпрокурор Роберт Мюллер так и не нашёл никаких связей Трампа с Россией. Они словно нарочно забывают об этом и нагло пишут о том, что такая связь "была в 2016 году". Но удивляться этому мы не будем. CNN – это продемократический телеканал, который изначально ненавидел Трампа и поддерживал Байдена. Чем и занимается дальше.

Где ещё ожидается вторжение России?

Автор материала в издании National Interest приводит статью Леона Арона – научного сотрудника и главы курса по изучению России в Американском институте предпринимательства. Арон – специалист по России, написавший также биографию Бориса Ельцина. Учёный полагает, что президент России Владимир Путин намерен вскоре осуществить вторжение в одну из постсоветских республик, как это якобы было с Украиной.

Ещё в начале 2014 года Россия вторглась в Украину вскоре после того, как сбежал президент этой страны Виктор Янукович. Россия взяла под свой контроль Крым, в конечном итоге аннексировав его уже через месяц. Соединённые Штаты и другие страны ответили санкциями, что привело к периоду нового напряжения в отношениях между США и Россией, кульминацией которого стало вмешательство России в президентские выборы 2016 года,

– сказано в статье.

Арон полагает, что в настоящий момент налицо "многие из тех факторов, которые привели к вторжению на Украину". Одним из главных факторов специалист считает "необходимость обеспечить выживание путинского режима".

Путин, по мнению Арона, ищет новой славы как для себя, так и для России, а очередное вторжение укрепит его позиции, поскольку он намерен пойти на новый президентский срок, который начнётся в 2024 году. Рейтинги одобрения Путина значительно выросли после вторжения 2014 года,

– пишет автор.

Где же начнётся "вторжение"? Арон полагает, что "новыми жертвами" по украинскому сценарию могут стать Латвия или Эстония, так как Путин хочет продемонстрировать НАТО свою мощь. Отмечается, что Путин, вероятно, остановит свой выбор на "гибридной операции в крымском стиле", в которой будут участвовать в основном силы специальных операций. У границ Латвии и Эстонии как раз расквартированы три полка спецназа и дивизия ВДВ России. Но самое красивое в словах американского "специалиста по России" – это то, как он мотивирует намерения Путина.

«Я сбежала, потому что в США невозможно добиться правосудия»: Богдана Осипова — о возвращении из американской тюрьмы Может ли быть что-то более вожделенным для Путина, чем желание вернуть былую славу, совершить достойное возмездие в отместку за падение любимой советской родины, совершить подвиг, на который не оказался способен СССР? Победа над Альянсом, олицетворяющим солидарность демократического Запада и его волю к защите, – это то, что нужно. Нужен лишь решающий бросок костей, чтобы выставить НАТО перед всем миром в виде бумажного тигра,

– говорится в статье Арона.

Мы заметим, что это слова ни в коем случае не специалиста по России. Это слова пропагандиста, а не учёного, слова человека, желающего посеять страх в странах Восточной Европы, желающего выставить Россию агрессором, а её президента – жаждущим мести. Самое неприятное, что таких учёных на Западе очень уважают и судят о России и политике нашей страны сквозь призму вот таких воинственных заявлений. Оставим это на совести таких псевдоучёных, но посочувствуем американским читателям, которых на самом деле просто водят за нос.