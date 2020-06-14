США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности

Политолог Евгений Сатановский высказался по поводу отказа властей США предоставить дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17. Своим мнением он поделился в блоге на портале Teletype.

Эксперт уверен, что всё дело в том, что у Вашингтона попросту нет никаких снимков, которые показали бы, кто и как сбил самолёт.

Просто нет в природе. По крайней мере, подлинных, а изготавливать подделки нет желания, - заметил политолог.

Он пояснил, что липу, скорее всего, очень быстро разоблачат, а такой скандал американскому президенту Дональду Трампу накануне выборов, безусловно, не нужен.

Заявление о том, что Министерство обороны США якобы не предоставляет спутниковые снимки, Сатановский нашёл как минимум "несерьёзным". Он подчеркнул, что, если бы того действительно потребовало руководство, Пентагон дал бы "что угодно и кому угодно".