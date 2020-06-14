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США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности

14 июня 2020, 00:00  •  144 • Политика
Политолог Евгений Сатановский указал на странности в действиях американских властей, которые отказались предоставлять дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского "Боинга". Он заметил, что тем самым США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17.
Политолог Евгений Сатановский высказался по поводу отказа властей США предоставить дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17. Своим мнением он поделился в блоге на портале Teletype.
Эксперт уверен, что всё дело в том, что у Вашингтона попросту нет никаких снимков, которые показали бы, кто и как сбил самолёт.
Просто нет в природе. По крайней мере, подлинных, а изготавливать подделки нет желания, - заметил политолог.
Он пояснил, что липу, скорее всего, очень быстро разоблачат, а такой скандал американскому президенту Дональду Трампу накануне выборов, безусловно, не нужен.
Заявление о том, что Министерство обороны США якобы не предоставляет спутниковые снимки, Сатановский нашёл как минимум "несерьёзным". Он подчеркнул, что, если бы того действительно потребовало руководство, Пентагон дал бы "что угодно и кому угодно".
Отказ США Гааге в предоставлении спутниковых снимков захлопнул над процессом крышку гроба, - резюмировал эксперт.

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