|
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
14 июня 2020, 00:00 • 144 • Политика
Политолог Евгений Сатановский указал на странности в действиях американских властей, которые отказались предоставлять дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского "Боинга". Он заметил, что тем самым США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17.
Политолог Евгений Сатановский высказался по поводу отказа властей США предоставить дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17. Своим мнением он поделился в блоге на портале Teletype.
Эксперт уверен, что всё дело в том, что у Вашингтона попросту нет никаких снимков, которые показали бы, кто и как сбил самолёт.
Он пояснил, что липу, скорее всего, очень быстро разоблачат, а такой скандал американскому президенту Дональду Трампу накануне выборов, безусловно, не нужен.
Заявление о том, что Министерство обороны США якобы не предоставляет спутниковые снимки, Сатановский нашёл как минимум "несерьёзным". Он подчеркнул, что, если бы того действительно потребовало руководство, Пентагон дал бы "что угодно и кому угодно".
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2020, 14:00
|
12 июня 2020, 20:00
|
12 июня 2020, 13:25
|
10 июня 2020, 03:00
|
07 июня 2020, 20:00
|
12 июня 2020, 03:00
|
11 июня 2020, 12:25