|
США "загнали" Турцию в тупик? С-400 или F-35. "Но не оба сразу"
05 июня 2019, 10:24 • 160 • Политика
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC поставила Турции ультиматум и фактически "загнала" Анкару в тупик, предложив выбрать лишь одно из двух: либо российские ЗРК С-400, либо американские истребители F-35. "Но не оба сразу", - подчеркнула постпред.
Буквально на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вопрос с покупкой российских ЗРК С-400 "Триумф" решён и отыгрывать ситуацию назад в Анкаре не намерены, как в Соединённых Штатах вновь ставят ультиматумы.
На этот раз отличилась постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон. В эфире телеканала CNBC она фактически "загнала" Турцию в тупиковую ситуацию, предложив Анкаре выбрать: либо российские С-400, либо американские истребители F-35.
"Вы должны сделать выбор, - подчеркнула Хатчинсон. - Вы можете иметь одно или другое, но не оба сразу".
Дипломат также напомнила, что Турция уже заказала F-35. Однако и сделка по С-400, напоминаем, тоже уже прошла.
Но американцы, судя по тому, что в Вашингтоне упорно не желают слышать ответы и доводы из Анкары, продолжают настаивать: в случае покупки Турцией российских ЗРК та лишается американских истребителей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
160
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июня 2019, 00:54
|
02 июня 2019, 01:09
|
01 июня 2019, 02:24
|
05 июня 2019, 00:24
|
30 мая 2019, 01:39
|
31 мая 2019, 06:54
|
04 июня 2019, 21:09