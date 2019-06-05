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США "загнали" Турцию в тупик? С-400 или F-35. "Но не оба сразу"

05 июня 2019, 10:24  •  160 • Политика
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC поставила Турции ультиматум и фактически "загнала" Анкару в тупик, предложив выбрать лишь одно из двух: либо российские ЗРК С-400, либо американские истребители F-35. "Но не оба сразу", - подчеркнула постпред.
Буквально на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вопрос с покупкой российских ЗРК С-400 "Триумф" решён и отыгрывать ситуацию назад в Анкаре не намерены, как в Соединённых Штатах вновь ставят ультиматумы.
На этот раз отличилась постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон. В эфире телеканала CNBC она фактически "загнала" Турцию в тупиковую ситуацию, предложив Анкаре выбрать: либо российские С-400, либо американские истребители F-35.
"Вы должны сделать выбор, - подчеркнула Хатчинсон. - Вы можете иметь одно или другое, но не оба сразу".
Дипломат также напомнила, что Турция уже заказала F-35. Однако и сделка по С-400, напоминаем, тоже уже прошла.
Но американцы, судя по тому, что в Вашингтоне упорно не желают слышать ответы и доводы из Анкары, продолжают настаивать: в случае покупки Турцией российских ЗРК та лишается американских истребителей.

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