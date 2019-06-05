США "загнали" Турцию в тупик? С-400 или F-35. "Но не оба сразу"

Буквально на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вопрос с покупкой российских ЗРК С-400 "Триумф" решён и отыгрывать ситуацию назад в Анкаре не намерены, как в Соединённых Штатах вновь ставят ультиматумы.

На этот раз отличилась постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон. В эфире телеканала CNBC она фактически "загнала" Турцию в тупиковую ситуацию, предложив Анкаре выбрать: либо российские С-400, либо американские истребители F-35.

"Вы должны сделать выбор, - подчеркнула Хатчинсон. - Вы можете иметь одно или другое, но не оба сразу".

Дипломат также напомнила, что Турция уже заказала F-35. Однако и сделка по С-400, напоминаем, тоже уже прошла.

Но американцы, судя по тому, что в Вашингтоне упорно не желают слышать ответы и доводы из Анкары, продолжают настаивать: в случае покупки Турцией российских ЗРК та лишается американских истребителей.