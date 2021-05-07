США "задёшево покупают" Украину: Пушков назвал цену Киева

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о выделении денежной помощи Украине. По словам русского политика, Вашингтон просто "задёшево покупает" Незалежную.

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон с 2014 года помог Украине, выделив 4,6 млрд долларов. Член Совфеда считает, что большая часть этих средств пошла на закупку оружия.

Пушков подчеркнул, что единственной целью США было "вооружить Украину против России".

"От американской "помощи" не выиграл ни один житель страны. Её цель - поощрение антироссийской ориентации Киева. Так США задешево - а 4,6 миллиарда за семь лет это очень немного - покупают Украину", - отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Блинкен накануне прилетел в Киев с визитом, став первым представителем администрации президента США Джо Байдена, согласившимся на визит на Украину.