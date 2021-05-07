Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крым...
Главная / Политика

США "задёшево покупают" Украину: Пушков назвал цену Киева

07 мая 2021, 00:10  •  59 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о выделении денежной помощи Украине. По словам русского политика, Вашингтон просто "задёшево покупает" Незалежную.
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон с 2014 года помог Украине, выделив 4,6 млрд долларов. Член Совфеда считает, что большая часть этих средств пошла на закупку оружия.
Пушков подчеркнул, что единственной целью США было "вооружить Украину против России".
"От американской "помощи" не выиграл ни один житель страны. Её цель - поощрение антироссийской ориентации Киева. Так США задешево - а 4,6 миллиарда за семь лет это очень немного - покупают Украину", - отметил Пушков в своём Telegram-канале.
Блинкен накануне прилетел в Киев с визитом, став первым представителем администрации президента США Джо Байдена, согласившимся на визит на Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
06 мая 2021, 18:40
Тихановские готовят тюрьмы для детей
06 мая 2021, 18:40
Захарова шуткой подтвердила слова Зеленского о вездесущих русских
06 мая 2021, 20:30
Кадырова напрямую спросили о президентских амбициях. Он выдал ответ в превосходной степени
06 мая 2021, 20:30
Премьер Чехии призвал разрядить обстановку в отношениях с Москвой
06 мая 2021, 22:20
"Мрачный момент" для Блинкена вызвал у военкора очевидный вопрос
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприят...
06 мая 2021, 20:30
Кадырова напрямую спросили о президентских амбициях. Он выдал ответ в превосходной ст...
06 мая 2021, 20:30
Премьер Чехии призвал разрядить обстановку в отношениях с Москвой
06 мая 2021, 22:20
"Мрачный момент" для Блинкена вызвал у военкора очевидный вопрос
06 мая 2021, 22:20
Минутное появление русского Ил-96 вызвало негодование Эстонии: Послу вручена нота
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2021, 04:25
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина океанов"
04 мая 2021, 02:25
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
04 мая 2021, 09:45
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
04 мая 2021, 01:30
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
01 мая 2021, 13:00
Чего боится разведка США: опубликован доклад о русских, которых ничего не берёт
01 мая 2021, 07:30
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.