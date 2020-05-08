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США "забыли" о Советском Союзе, перечисляя потери Второй мировой войны
08 мая 2020, 06:10 • 59 • Политика
Власти США в очередной раз спровоцировали политический скандал вольной трактовкой истории.
Министерство обороны США опубликовало презентацию, из которой следует, что Советский Союз развязал Вторую мировую войну, а Америка, напротив, положила конец конфликту, осуществив высадку в Нормандии.
Более того, в своей презентации Пентагон указал на 6 млн погибших евреев и 250 тыс. погибших американских солдат, но при этом совершенно "забыл" про потери СССР, который сильнее всех пострадал в результате противостояния с Германией. Вместо него американцы упомянули Францию, которая капитулировала в самом начале войны.
Отметим, что в начале года аналогичный выпад сделал президент Украины Владимир Зеленский. Выступая в Польше, он обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и даже Холокосте. Политик также добавил, что концлагерь Освенцим якобы освободили украинцы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила об опасности переписывания истории. По её словам, попытка исказить исторические факты в угоду политической конъюнктуре может в итоге поставить под сомнение итог Нюрнбергского процесса.
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