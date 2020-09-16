США "всухую" проиграли России битву за Арктику: Американцам напророчили "кошмар технотриллера"

"Нет, Америка не готова противостоять Китаю и России в Арктике", - под таким заголовком вышла публикация исследователя Майкла Лайонса в The National Interest.

Эксперт обратил внимание на то, что "у Америки всего два ледокола, а у России - сорок". Он пояснил, что Арктика часто игнорировалась американскими политиками, хотя является ключевым регионом в глобальной политике.

И теперь США за это расплачиваются и фактически "всухую" проигрывают России.

"К несчастью для американских стратегов, Вашингтон прискорбно отстаёт, - считает автор публикации, приведя в пример кратное преимущество русских в количестве ледоколов. Однако и "ледокольный флот" - это, по мнению Лайонса, - "лишь верхушка айсберга".

Он напомнил также и о том, что "Соединённые Штаты - единственное арктическое государство, которое не делало аналогичных вложений в средства обеспечения безопасности надводных морских пространств, пригодных для ледовых условий".

А теперь противодействие в Арктике такому серьёзному противнику, как Россия, по мнению автора публикации, "представляет собой широкий спектр проблем". Особое внимание эксперт уделил Китаю и его арктическим амбициям, а также партнёрству Москвы и Пекина по Арктике.

"Призрак совместного китайско-российского вызова США в Арктике - это кошмар технотриллера, который ждёт своего часа", - уверен Лайонс, подчеркнув также, что с этим "кошмаром" "Америка, к сожалению, не готова справиться".

Больше того, Соединённые Штаты и не в состоянии сейчас возглавить гонку за Арктику. А ведь битва за неё уже началась и, как считает эксперт, "политики США отстают от своих коллег в реагировании на эту угрозу".