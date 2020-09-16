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США "всухую" проиграли России битву за Арктику: Американцам напророчили "кошмар технотриллера"

16 сентября 2020, 03:00  •  68 • В мире
Исследователь Майкл Лайонс в публикации для The National Interest рассказал о том, как США "всухую" проиграли России битву в Арктике. Эксперт также отметил, что "призрак совместного китайско-российского вызова США в Арктике - это кошмар технотриллера" и справиться с ним Америка не в состоянии.
"Нет, Америка не готова противостоять Китаю и России в Арктике", - под таким заголовком вышла публикация исследователя Майкла Лайонса в The National Interest.
Эксперт обратил внимание на то, что "у Америки всего два ледокола, а у России - сорок". Он пояснил, что Арктика часто игнорировалась американскими политиками, хотя является ключевым регионом в глобальной политике.
И теперь США за это расплачиваются и фактически "всухую" проигрывают России.
"К несчастью для американских стратегов, Вашингтон прискорбно отстаёт, - считает автор публикации, приведя в пример кратное преимущество русских в количестве ледоколов. Однако и "ледокольный флот" - это, по мнению Лайонса, - "лишь верхушка айсберга".
Он напомнил также и о том, что "Соединённые Штаты - единственное арктическое государство, которое не делало аналогичных вложений в средства обеспечения безопасности надводных морских пространств, пригодных для ледовых условий".
А теперь противодействие в Арктике такому серьёзному противнику, как Россия, по мнению автора публикации, "представляет собой широкий спектр проблем". Особое внимание эксперт уделил Китаю и его арктическим амбициям, а также партнёрству Москвы и Пекина по Арктике.
"Призрак совместного китайско-российского вызова США в Арктике - это кошмар технотриллера, который ждёт своего часа", - уверен Лайонс, подчеркнув также, что с этим "кошмаром" "Америка, к сожалению, не готова справиться".
Больше того, Соединённые Штаты и не в состоянии сейчас возглавить гонку за Арктику. А ведь битва за неё уже началась и, как считает эксперт, "политики США отстают от своих коллег в реагировании на эту угрозу".

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