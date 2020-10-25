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США "воскресили" самолёты F-117? "Тайное" оружие ВВС США удалось сфотографировать
25 октября 2020, 16:45 • 179 • В мире
"Тайное" оружие военно-воздушных сил США удалось сфотографировать. В Сети появились снимки Lockheed F-117 Nighthawk ("Ночные ястребы"). Пентагон утверждал, что снял их с вооружения. Неужели США "воскресили" самолёты F-117?
Снимки опубликовал портал Drive.com. Было известно, что F-117 периодически замечают в той или иной части США, однако настолько близко сфотографировать их удалось впервые за последние годы.
Изображения были сделаны в американском Мирамаре на базе Корпуса морской пехоты. На них видно, что "воскрешённые" самолёты выглядят совсем неплохо. На тех фотографиях, которые попадали в Сеть раньше, были заметны изношенные борта, что значительно улучшает их заметность для радиолокационного оборудования вероятного противника.
Ранее авторы портала в одной из статей озвучивали предположение, что США "воскресили" самолёты Lockheed F-117 Nighthawk, которые есть у военно-морских и военно-воздушных сил США, а также у морских пехотинцев, чтобы использовать их как "агрессоров". Такое наименование дают самолётам, выполняющим роль условного противника во время учений.
Эксперты полагают, что использование F-117 спровоцировало появление у России и Китая истребителей пятого поколения.
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