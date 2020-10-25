США "воскресили" самолёты F-117? "Тайное" оружие ВВС США удалось сфотографировать

Снимки опубликовал портал Drive.com. Было известно, что F-117 периодически замечают в той или иной части США, однако настолько близко сфотографировать их удалось впервые за последние годы.

Изображения были сделаны в американском Мирамаре на базе Корпуса морской пехоты. На них видно, что "воскрешённые" самолёты выглядят совсем неплохо. На тех фотографиях, которые попадали в Сеть раньше, были заметны изношенные борта, что значительно улучшает их заметность для радиолокационного оборудования вероятного противника.

Ранее авторы портала в одной из статей озвучивали предположение, что США "воскресили" самолёты Lockheed F-117 Nighthawk, которые есть у военно-морских и военно-воздушных сил США, а также у морских пехотинцев, чтобы использовать их как "агрессоров". Такое наименование дают самолётам, выполняющим роль условного противника во время учений.

Эксперты полагают, что использование F-117 спровоцировало появление у России и Китая истребителей пятого поколения.