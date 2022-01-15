|
США "вооружились" 18 планами против России и были опозорены Соловьёвым: "Удивительные люди"
15 января 2022, 15:10 • 84 • Политика
Соединённые Штаты Америки "вооружились" 18 планами действий против России. Телеведущий Владимир Соловьёв опозорил Вашингтон тут же, напомнив о провале Штатов. "Удивительные люди", - отметил он.
В частности, речь идёт о 18 сценариях, которые подготовил Вашингтон на случай "вторжения России" на Украину. Об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
Комментируя очередной западный абсурд в отношении нашей страны, Владимир Соловьёв обратил внимание, что США до сих пор не лень строить козни нашей стране.
"Удивительные люди. Готовят сценарий, готовят, на все случаи жизни, а потом без всяких сценариев драпают из Кабула", - написал он в своём Telegram-канале.
Напомним, что после многих лет военной оккупации и "войны с террористами" военные США сбежали из Афганистана, а страна полностью перешла под контроль талибов*. При этом поставленное американцами "демократическое правительство" бежало одним из первых, прихватив с собой все награбленные ценности.
*Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2022, 19:50
|
11 января 2022, 10:15
|
11 января 2022, 06:45
|
09 января 2022, 16:50
|
13 января 2022, 02:30
|
09 января 2022, 20:20
|
13 января 2022, 15:55