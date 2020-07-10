США "утюжат" границы России в рамках "динамичного применения сил"

Военные США перешли от концепции "постоянного присутствия бомбардировщиков" к "динамичному применению сил". Речь идёт об отработке американской стратегической авиацией ударов по объектам у границ России.

Концепция "динамичного применения сил" была утверждена в начале 2018 года и сейчас является одной из ключевых составляющих новой Стратегии национальной обороны США. Она предполагает полёты американской стратегической авиации в условиях "оперативно-тактического хаоса".

Примером этому служат недавние облёты американскими стратегическими бомбардировщиками границ России. В частности, самолёты США "проутюжили" воздушное пространство в непосредственной близости от Камчатки. Напомним, что там находятся ударные подводные силы Тихоокеанского флота, в том числе стратегические подводные ракетоносцы.

"Понятно, что в реальной боевой обстановке никто не позволит американским пилотам даже приблизиться к нашим берегам. Но, как показывает исторический опыт, войны начинаются и без предупреждения", - пишет еженедельник "Звезда".

Напомним, что за последние несколько лет авиация США и НАТО значительно нарастила активность вблизи российских границ. Однако если раньше у границы замечали в основном дроны-шпионы и самолёты-разведчики, то теперь всё чаще появляются новости о перехвате бомбардировщиков и противолодочных самолётов.