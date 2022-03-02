США "ставят точку" на Путине. Но уже просчитались

Президент США Джо Байден дерзко заявил президенту России Владимиру Путину о том, что Соединённые Штаты "ставят точку" на его режиме. Однако, судя по мощной поддержке, которую оказывают граждане объявленной главой государства спецоперации по денацификации Украины, американцы просчитались.

"Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо", - заявил президент США Джо Байден во время своего послания к Сенату и Палате представителей Конгресса.

В качестве доказательства своим словам глава Белого дома привёл перечень "мощных санкций", которые США вслед за ЕС ввели против России. В частности, упомянул о том, что Вашингтон "отключает российские банки от финансовой системы" и "не позволяет ЦБ России защищать рубль, чтобы он не мог использовать свои 630 млрд долларов запасов".

Байден также заявил, что США якобы "ослабляют российских военных и их техническую возможность". Однако тут возникает вопрос: о каком ослаблении идёт речь? Или же слова главы Белого дома можно расценивать как признание в подзуживании украинских националистов, которые подлыми методами действуют сейчас против наших военных, участвующих в спецоперации?

Попутно президент США пообещал конфисковать яхты и "роскошные апартаменты" у "российских олигархов" и дерзко заявил, что на режиме Путина США якобы "ставят точку".

Но и тут Вашингтон просчитался, если учесть мощную поддержку, которую оказывают граждане России президенту, как до, так и после начала спецоперации на Украине. Тут Байдену стоило бы ознакомиться с последними результатами соцопросов в нашей стране.

Например, по данным ВЦИОМ, 68% опрошенных граждан России "скорее поддерживают решение провести специальную военную операцию на Украине". При этом каждый четвёртый (25% респондентов) уверен, что спецоперация преследует цели защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР (26%), каждый пятый (20%) уверен, что цель - не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины. Столько же респондентов полагают, что проводится демилитаризация Украины.

По последним данным того же ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента России за минувшую неделю составил 64,3% (и даже прибавил 0,2 п.п. за неделю). А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 67,2% респондентов.