США "сливают" Киев и заманивают Россию на Украину. В чём подвох?

Суть беспрецедентного психоза, развязанного США при вольном или невольном соучастии их союзников и вассалов вокруг Украины, проста и прозрачна. Американцы "сливают" Киев и "заманивают" Россию на Украину, всеми своими действиями создавая впечатление, что её бросили и она бесхозна – приходите и берите, посылайте танки и солдат. Будете иметь дело только с деморализованной украинской армией, которая не успеет освоить переданное нами вооружение. А мы, Запад, Украину защищать не намерены и не будем. Для нас Украина – это Львов, берите себе всё остальное, нам это не нужно. В чём здесь подвох?

Кажется, что иного впечатления и не может создаться, когда видишь, как западные дипломаты театрально спускают флаги над своими посольствами в Киеве, закрывают консульства и бегут во Львов, принуждая к тому же и своих граждан на Украине. Хотя в частных беседах их дипломаты заявляют: в угрозу вторжения России не верим. Так же демонстративно – странно, не правда ли? – западные страны выводят якобы с Незалежной свои спецназы, сотрудников ОБСЕ из Донбасса. 14 февраля фактически введена воздушная блокада Украины – самолёты остались без страховок в её воздушном пространстве.

На очереди морская блокада, организованная "перестраховочными" компаниями теми же методами? А эти сроки "нападения" России, категорически отрицающей такие планы, которые постоянно сдвигаются (конец декабря, начало, середина, конец января, начало февраля, середина февраля, 20-е числа февраля), когда даже президент США Джо Байден назвал "точную" дату – 16 февраля, если Владимир Путин "не передумает". "Истерия достигла просто апогея", – сетует президентский помощник Юрий Ушаков.

Всё это погружает украинцев в депрессию, и людей, понимающих, что деревянные автоматы ни от чего не спасут, охватывает паника. Простым украинцам деваться некуда, но драп за границу олигархов и госчиновников уже начался. Пограничникам дана команда не выпускать из страны депутатов Верховной рады. Инвесторы, в том числе иностранные, спешно выводят из Украины свои капиталы, её экономика и финансовая система уже дестабилизированы и катятся вниз. Власть, целиком и полностью зависимая от тех, кто сейчас столь очевидно "сливает" Украину, демонстрирует полную беспомощность. В стране, где имеются четыре устаревшие АЭС с 15 функционирующими энергоблоками, назревают народные бунты.

Трудно отделаться от впечатления, что заморские организаторы и операторы украинской драмы намерены втянуть, объявив агрессором, Россию на Украину независимо от нежелания Москвы "нападать", выдав за нападение даже экстренную спасательную операцию. Многие украинцы не простят президенту Владимиру Зеленскому, которому совершенно не хочется выступать в роли "жертвенного барашка", этих разочарований и страхов. Получается, что союзников у Украины реальных нет, никто за неё кровь проливать не будет, и вообще она интересует Запад лишь как орудие против России. Несомненно, полная беспомощность Киева произведёт крайне негативное впечатление на регионы. А некоторым из них, на западе страны, даже понравится иметь у себя под боком западные посольства и консульства и самые что ни на есть реальные европейские перспективы, которых у них нет совсем в связке с остальной Украиной.

То, что Запад "сдаёт" Москве Украину, хорошо видят и в Киеве. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович объявил в Facebook о начале "войны Запада против Украины".

Война началась! Но ведёт её с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнёрами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения, – это равно мощнейшим санкциям,

– написал он. Депутат также опасается, что по причине панических заявлений западных партнёров украинская экономика может остановиться.

Пять вариантов происходящего

Вариантов происходящего несколько. Во-первых, западные страны реально верят в то, что говорят. Это маловероятно, но страшно, ибо означает, что они поверили собственной пропаганде и своим же "страшилкам" о России, которая категорически не собирается брать на себя ответственности за то, чтобы русские воевали с русскими, видя, тем более, что ещё немного терпения, и Украина сама, как блудный сын, на коленях вернётся домой.

Во-вторых, западные спецслужбы могут знать о… грядущей войне, ибо подготовили провокацию, скорее всего, в Донбассе, которая к ней приведёт. Поскольку всем известно, что на растерзание Киеву "по-хорватскому образцу" Москва ЛДНР, среди четырёх миллионов жителей которых многие имеют русские паспорта, не отдаст. И это тоже очень страшно. Потому что англосаксы большие специалисты по провокациям – на Украине, в Сирии, Британии, где угодно и с чем угодно – с самолётами и ядами прежде всего. Лишь в этом случае западные "эвакуации" вполне оправданны.

В-третьих, Запад сознательно свёл требование России об установлении равноправных отношений без жульничества и обмана к Украине и, отлично зная, что Россия инициативно не "нападёт" и после завершения учений с Белоруссией "Союзная решимость – 2022" вернёт участвующие в них войска в казармы, намерен трубить о победе над Москвой и Путиным благодаря своему единству и солидарности при руководящей роли США.

В-четвёртых, Запад поднял страшный шум вокруг Украины, чтобы запугать Москву и постараться не дать ей действенно помочь ЛДНР в отражении очередного наступления Киева, собравшего две трети своей армии и лучшие вооружения именно вокруг свободного Донбасса, а не на возможных путях движения к Днепру и Одессе русских войск в случае "вторжения".

Ну и, наконец, в-пятых, Украину просто… "сдают" России. Демпартия США играет глобально, поэтому ничего удивительного в этом также нет.

Зачем это делается?

Нам бы впору радоваться, но такой "подарок" наших "заклятых друзей" – американцев – не может не настораживать. Ибо вызван он исключительно ненавистью к России и русским. В Вашингтоне явно хотят, чтобы Россия "подавилась" Украиной, получив после быстрого разгрома ВСУ под своё крыло несколько десятков миллионов озлобленных на жизнь людей. Многие из которых поверили тотальной, проводившейся в течение многих лет русофобской пропаганде, что в бедах Украины виновата Россия. А другие украинцы, напротив, возлагают на Россию несбыточные надежды, которые быстро сменятся разочарованием и претензиями.

Ведь Украина обнищала, вся в долгах, её экономика - на грани развала, а русской помощи не хватит на всех. Тем более что одновременно Запад объявит Россию агрессором, врагом мира и международной безопасности, подвергнет жесточайшим экономическим санкциям, и денег вытягивать из болота Украину станет ещё меньше. Это сделает Москву "токсичным" союзником даже в глазах Китая, посеет недоверие к России в странах СНГ: сегодня вошли на Украину, завтра – к нам. Всё это со всей очевидностью обрушит уровень жизни в России, вполне может стимулировать претензии русских к собственной власти, привести к усилению позиций прозападных сил в стране, обеспечив смуту уже в России.

Нам это надо на пустом месте? Две трети Украины, которые нам, похоже, готовы уступить, это не маленький Крым и компактный Донбасс. Сдюжим ли? И будут ли нам за это там благодарны? Желание у русских патриотов вернуть побольше Украины, конечно, есть, могут сложиться и условия, которые этого потребуют, но всё же не стоит забывать, что разумная политика – это всегда искусство возможного. Потому что зачастую бывает так, что ту же самую цель можно достичь и куда менее болезненным способом, даже если и не так быстро. Потому что цивилизационный выбор большей части Украины и её населения, когда иллюзии осознаны как иллюзии, может быть только в пользу России. И кровь за это проливать не потребуется.

Что делать России?

С каждым днём американцы и их союзники повышают планку конфликта вокруг Украины, в ближайшие дни, похоже, наступит развязка. Ситуация для Москвы пока не слишком благоприятная – мы, скорее, в минусе. За два месяца искусственной истерии вокруг Украины Запад, во-первых, накачал Киев оружием, как никогда. Оно в основном просроченное и должно быть применено в самое ближайшее время, иначе отправится на свалку. Во-вторых, Запад существенно нарастил направленное против России военное присутствие в странах Восточной Европы – уже пошли "вбросы" даже о размещении американских ракет под Харьковом, что является в совокупности вопиющим нарушением очерченных Россией "красных линий".

В-третьих, воспользовавшись ситуацией, западники во главе с англосаксами ещё больше, вплоть до психоза у своего обывателя, демонизировали Россию и русских. Перед лицом страха, пусть и мнимого, перед нами Запад, в-четвёртых, консолидировался. А если войны не будет, он станет, в-пятых, праздновать свою "победу", утверждая, что это западные солидарность и решимость чмырить Россию санкциями обеспечили её, и что вообще с Россией только так и следует разговаривать. А Джо Байден, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и даже Олаф Шольц будут оспаривать друг у друга лавры спасителя мира от третьей мировой войны и Украины – от "русской агрессии" и Путина.

А вот в копилке у России пока что мало что появилось. Да, Запад впервые за 30 лет, после того как Москва немного попугала "партнёров" лязгом танковых гусениц в 200 километрах от украинских границ, услышал, но не расслышал предложения России по установлению равноправных отношений, снова не признав за Москвой прочерченных ею "красных линий", но продолжая считать своей сферой влияния весь мир. По второстепенным вопросам "партнёры" милостиво согласились рассмотреть давние русские же предложения. Но по трём ключевым – о нерасширении НАТО на восток, возвращении инфраструктуры альянса к положению 1997 года и неразмещении у русских границ ударного ракетного оружия – дали отлуп.

Всё это тем более будет выглядеть политическим поражением России, когда после завершения 20 февраля манёвров в Белоруссии русские войска отправятся в казармы. В Киеве данное обстоятельство вполне могут истолковать как карт-бланш на "зачистку" Донбасса и приступить к делу. Но возможность избежать потери лица у России есть. Для этого Москва должна объявить, что любое нападение на ЛНДР автоматически приведёт к признанию и защите Москвой народных республик, поэтому ВСУ придётся иметь дело не с ополчением, а русской армией. Факт украинского нападения должен стать началом процесса официального принятия ЛДНР в состав России.

После очевидного провала Минских соглашений, что стало окончательно ясно на последней встрече политсоветников лидеров "нормандского формата" в Берлине, необходимо поставить крайний срок, после которого Россия выходит из этой фикции, выгодной только Киеву, чтобы тянуть время и деньги у своих спонсоров. И это также должно автоматически привести к приёму ЛДНР в состав России. Только это спасёт Москву от потери лица и заставит уважать интересы России. Западные санкции в этом случае не будут серьёзными, и у России появится больше возможностей заняться вплотную Украиной, когда та окончательно созреет для этого.

Что с того?

Какой из пяти вышеперечисленных вариантов дальнейшего развития событий материализуется, что нас всё-таки ждёт в ближайшие дни? Ответ на этот вопрос, похоже, знает депутат Госдумы Александр Бородай, возможно, самый информированный из думцев о Донбассе. Вот о чём Бородай поведал Царьграду: "Дело в том, что Украина собирается начать войну и реально сейчас готовится к боевым действиям. Вплоть до того, что на ряде участков фронта в Донбассе уже работают машины разминирования. Они сейчас готовят свой передний край к началу наступления. Этот передний край долго находился в неизменном состоянии, и там и они, и наши всё заминировали-перезаминировали 220 раз. Карты этих минных полей, как правило, давно утрачены, непонятно, где что стоит. Они, соответственно, просто расчищают для атаки своих войск линию фронта, готовятся начать войну".

Поведение украинских олигархов, бегущих из Киева, с учётом вышесказанного также становится понятным. Они, по словам Бородая, "люди всё-таки в целом более трезвые и разумные, чем многие другие граждане Украины, и поэтому понимают, что исход войны может быть очень неблагоприятным". Бывшему председателю Совета Министров ДНР это нравится, потому что беглецы "поддерживают" тем самым "высокий моральный дух населения – вот этих самых украинских баб с ружжом".

Я радуюсь, потираю руки. Это прекрасно. Пусть драпают дальше и больше. Это хорошо. Они демонстрируют, что такое "государство Украина" на самом деле. Вот этот весь хор блатных и нищих. Ну, правда, иногда ещё очень богатых жуликов, извините,

– поделился мнением с Царьградом Бородай.

Закрытие Западом неба Украины, указал он, звено той же цепи: "Это тоже подготовка к войне, которую они сами организуют. И заранее к ней готовятся. Всё это, так же как и заявления, что, вот, Украина подумывает о том, не отказаться ли от своей заявки в НАТО, – чисто пропагандистские ходы. Ну чего Украине отказываться от своей заявки в НАТО, если она туда уже фактически вошла? Базы есть, инструкторы есть, западное оружие есть. Всё, так сказать, уже нормально. Во-вторых, она в НАТО, в любом случае, согласно Уставу НАТО, принята быть не может. Потому что находится в состоянии нерешённого территориального конфликта. На это в Уставе НАТО существует запрет. Ну и, соответственно, все эти ходы – они призваны сделать только одно: доказать к моменту начала боевых действий общественному мнению внутри Украины, а так как оно их не очень интересует, прежде всего общественному мнению Запада, что это не они начали, а они пытались мир сохранить, пытались до последнего момента сделать так, чтобы войны не произошло. Да вот, понимаете, русские напали"…

Такой вариант развития событий, как видим, вполне возможен. Морально к нему следует быть готовым. И не только морально.