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США "слили" Украину одним звонком

11 июня 2021, 19:05  •  220 • Политика
На Украине СМИ критически оценили итоги телефонного разговора президентов Зеленского и Байдена.
Украинское издание Апостроф рассуждает, что дал для Украины телефонный разговор президента Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом, по итогам которого украинского лидера пригласили посетить США.
По мнению издания, в вопросе ситуации с защитой интересов Украины по транзиту газа из-за достройки газопровода "Северный поток-2" "Штаты де-факто "слили" своего партнера". Также отмечается, что глава Белого дома в разговоре с Зеленским "повторил мантру" о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также издание назвало "неприятным казусом" подлог, который сделали в администрации Зеленского после переговоров, заявив, что президент США "поддержал Украину в ее стремлении к... интеграции... в НАТО и ЕС". Позднее эта фраза "бесследно исчезла" из пресс-релиза Банковой, передает ИноСМИ.
Издание подчеркивает, что несмотря на заявления Киева о "серьезной угрозе и вызове в сфере безопасности" из-за "Северного потока-2", госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "свершившимся фактом" завершение проекта.
Американист, профессора Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Сергей Галака отметил, что Зеленский и глава СНБО Алексей Данилов накануне саммита Байдена и Путина пытались недипломатичными заявлениями сформировать "комплекс вины" у США.
Я думаю, что такая игра с развитием "комплекса вины" у США перед Украиной была немного рискованной, но теперь хотя бы есть определенность с личной встречей Байдена и Зеленского
- отметил эксперт.

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