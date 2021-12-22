США "разрывают экономику России в клочья" и проигрывают: "Бессилие и злоба"

США продолжают попытки "разорвать экономику России в клочья" и проигрывают. При этом абсурд со стороны Вашингтона доходит до крайних его проявлений, отмечает блогер Сергей Колясников. "Бессилие и злоба", - констатирует обозреватель.

В частности, блогер прокомментировал очередной выпад США, которые на этот раз обвинили Россию в "чрезмерном импортозамещении". Особенно Вашингтон выводят из себя преференции для товаров и услуг собственного производства России (сельское хозяйство), а также сохранение ограничений на импорт, что является контрсанкциями, а также программа импортозамещения в IT-секторе.

"То есть сначала они "разрывают нашу экономику в клочья" санкциями, сочиняют "смертельные разрушительные санкции" а потом нудят, что ничего не выходит, Россия имеет наглость защищаться?", - написал в своём Telegram-канале блогер, иронично отметив, что в этой ситуации "галоперидол уже не поможет, нужны более сильные препараты".

При этом он подчеркнул, что "жалостливый визг Запада" на тему России его не удивляет. Удивление вызывает лишь один факт, "как эти недалекие, ограниченные деятели сумели загнать нас в такой ужас в 90-е, когда мы униженно выпрашивали у США и ЕС кредиты и еду."

Фото: Скриншот Telegram/Сергей Колясников