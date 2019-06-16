США "прознали" о договоре между Россией и Венесуэлой: Болтон заявил о военном контракте на $209 млн

Россия заключила с Венесуэлой оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

Он обвинил законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в нерациональной трате бюджетных средств. При этом несколькими месяцами ранее США открыто пытались свергнуть венесуэльского лидера и его правительство.

"Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы", - написал Болтон в соцсети.

Напомним, что в начале этого года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Его тут же признали США и их страны-сателлиты в Южной Америке. После этого 30 апреля президент-самозванец при активной поддержке США попытался устроить в Венесуэле госпереворот, однако попытка провалилась.