США "потеряли" берега, а мир превращается в "бешеную лошадь" - Баранец о новой гонке вооружений

Выставляя новые условия России по договору СНВ-3, США только способствуют началу гонки вооружений. Об этом РИА ФАН заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Ранее постпред США на Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил о том, что Вашингтон вынужден реагировать на вызовы со стороны Москвы и Пекина, а также противостоять наращиванию с их стороны ядерных запасов. Таким образом, он вновь озвучил требование американцев подключить к СНВ-3 китайцев.

Как считает Баранец, Вуд "потерял берега", ибо в мире существуют не только США, но и другие государства, которым он не может диктовать условия.

Срок действия договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года, поэтому встал вопрос о его продлении. Но Штаты начали "крутить хвостом", требуя от Москвы уничтожить новое гиперзвуковое оружие, хотя в документе о последнем ничего не говорится.

Кроме того, Пентагон пытается заставить Россию привлечь к диалогу и Китай, так как последний с ходу отклонил предложения Белого дома. Если договор не будет продлён, мир превратится в "бешеную лошадь, которая мчится к пропасти с разорванной упряжкой". Отказ от СНВ-3 развяжет России и США руки, причём ядерным оружием намерены обзавестись или уже обзавелись и другие государства.

"Вашингтону не хочется, чтобы они обзавелись ядерной дубиной. Речь идёт об Иране и Северной Корее. Однако США закрывают глаза на то, что у Израиля и Пакистана есть атомная бомба. На арену выходят знаменитые американские двойные стандарты", - добавил Баранец.

Ранее спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам разоружения Маршалл Биллингсли заявил о подготовке к переговорам по ядерному оружию. Однако 11 июня в американских СМИ появились сообщения о том, что команда Трампа готова полностью отказаться от продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который нужно продлить в 2021 году.

При этом группа конгрессменов-республиканцев предложила расширить санкции в отношении Москвы, Пекина и Тегерана. В частности, Россию обвиняют в попытке подорвать существующий мировой порядок и лидерство Штатов.

Как считает депутат Государственной думы Дмитрий Новиков, Вашингтон может начать решать свои внутренние проблемы за счёт агрессивных действий на международной политической арене. Не исключено, что дойдёт до развязывания очередного вооружённого конфликта.

Учитывая это, Москва должна продемонстрировать свою готовность сдерживать нападки со стороны Вашингтона на принципах Китая, укрепляя свои экономические возможности.

"Констатировать эти факты мало, нужно понимать, что за этим последует", - цитирует его слова телеканал "360".