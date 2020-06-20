Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Главная / Политика

США "потеряли" берега, а мир превращается в "бешеную лошадь" - Баранец о новой гонке вооружений

20 июня 2020, 12:00  •  177 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал угрозу, связанную с возможным отказом от СНВ-3 и началом новой гонки вооружений. Как считает эксперт, представители США "потеряли" берега, а мир постепенно превращается в "бешеную лошадь", которая несётся к пропасти.
Выставляя новые условия России по договору СНВ-3, США только способствуют началу гонки вооружений. Об этом РИА ФАН заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Ранее постпред США на Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил о том, что Вашингтон вынужден реагировать на вызовы со стороны Москвы и Пекина, а также противостоять наращиванию с их стороны ядерных запасов. Таким образом, он вновь озвучил требование американцев подключить к СНВ-3 китайцев.
Как считает Баранец, Вуд "потерял берега", ибо в мире существуют не только США, но и другие государства, которым он не может диктовать условия.
Срок действия договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года, поэтому встал вопрос о его продлении. Но Штаты начали "крутить хвостом", требуя от Москвы уничтожить новое гиперзвуковое оружие, хотя в документе о последнем ничего не говорится.
Кроме того, Пентагон пытается заставить Россию привлечь к диалогу и Китай, так как последний с ходу отклонил предложения Белого дома. Если договор не будет продлён, мир превратится в "бешеную лошадь, которая мчится к пропасти с разорванной упряжкой". Отказ от СНВ-3 развяжет России и США руки, причём ядерным оружием намерены обзавестись или уже обзавелись и другие государства.
"Вашингтону не хочется, чтобы они обзавелись ядерной дубиной. Речь идёт об Иране и Северной Корее. Однако США закрывают глаза на то, что у Израиля и Пакистана есть атомная бомба. На арену выходят знаменитые американские двойные стандарты", - добавил Баранец.
Ранее спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам разоружения Маршалл Биллингсли заявил о подготовке к переговорам по ядерному оружию. Однако 11 июня в американских СМИ появились сообщения о том, что команда Трампа готова полностью отказаться от продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который нужно продлить в 2021 году.
При этом группа конгрессменов-республиканцев предложила расширить санкции в отношении Москвы, Пекина и Тегерана. В частности, Россию обвиняют в попытке подорвать существующий мировой порядок и лидерство Штатов.
Как считает депутат Государственной думы Дмитрий Новиков, Вашингтон может начать решать свои внутренние проблемы за счёт агрессивных действий на международной политической арене. Не исключено, что дойдёт до развязывания очередного вооружённого конфликта.
Учитывая это, Москва должна продемонстрировать свою готовность сдерживать нападки со стороны Вашингтона на принципах Китая, укрепляя свои экономические возможности.
"Констатировать эти факты мало, нужно понимать, что за этим последует", - цитирует его слова телеканал "360".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



177
Источник
Похожие новости
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
20 июня 2020, 04:00
Очередное предупреждение: Секрет статьи Путина раскрыт
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
20 июня 2020, 06:00
"Не могут правильно перевести текст": Депутат Госдумы обвинил ЕС в двойных стандартах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
19 июня 2020, 04:00
Резкое "нет" ЕС: Собирающийся на парад Победы президент Сербии сделал ёмкое заявление
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
14 июня 2020, 17:00
Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.