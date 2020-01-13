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США "помогут Ирану стать лучше": В Пентагоне заявили о готовности к переговорам с Тегераном "без предварительных условий" - CBS News
13 января 2020, 21:39 • 52 • В мире
Марк Эспер заявил о том, что Вашингтон готов "сесть за стол переговоров" с Тегераном, чтобы обсудить "без предварительных условий" ряд шагов, которые "помогут Ирану стать лучше".
Об этом глава Пентагона сообщил в эфире телеканала CBS News, добавив, что после убийства Касема Сулеймани США находятся "в большой безопасности".
У иранского генерала, возглавлявшего КСИР, продолжил Эспер, "на руках было слишком много крови американских военных". Поэтому никакого сожаления о совершённом убийстве в Вашингтоне не испытывают.
Тем не менее США необходимо быть "более внимательными" в отношении Ирана, считает он.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили о том, что "архитектором" нового конфликта между США и Ираном выступил Майк Помпео, пролоббировавший идею ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. При этом госсекретарь США заявил, что поддерживает акции протеста в Иране. Об этом он написал в Twitter, выложив видео с одного из митингов.
Как утверждает политик и дипломат, иранцы "сыты по горло" коррупцией чиновников и жестокостью КСИР и должны начать борьбу. Он также обвинил президента Ирана Хасана Рухани в насаждении режима клептократии.
"Мы поддерживаем иранский народ, который заслуживает лучшего будущего", - заявил он.
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