США "подставили" ОАЭ, напугав ложной информацией о столкновении с российским спутником "Луч"

Штаты "подставили" Объединенные Арабские Эмираты , спровоцировав поменять траекторию их спутника Yahsat 1B. Для передвижения с орбиты - требуется сжечь запас топлива. Американская сторона сообщила арабскому государству об угрозе столкновения с российским спутником "Луч".

Выяснилось, что Соединённые Штаты вводили в заблуждение Объединенные Арабские Эмираты возможно столкновении с российским спутников.

В итоге арабскому спутнику YahSat-1B пришлось совершить манёвр от якобы приближающегося российского аппарата "Луч".

Стоит отметить, что российская сторона сразу же прореагировала на сообщении и заявила, что такой угрозы нет.

Вышеуказанные данные опубликованы Астрокосмическим научным центром (АНЦ).

Дезинформация была дана в мае 2018 года. Американская сторона дала Эмиратам информацию, что два спутника с учетом рассчитанной траектории будут лететь на расстоянии от 140 метров на протяжении почти 10 км, чтобы может повлечь за собой различные нештатные ситуации. Yahsat 1B "уклонился" от возможного столкновения с "Лучом".

По данным "Роскосмоса" Yahsat 1B , оставаясь на прежней орбите, не приблизился бы ближе, чем на 40 километров к "Лучу".

"Информация от США вводила в заблуждение", — дается вывод в исследовании АНЦ.

Информация предоставлена РИА-Новости.