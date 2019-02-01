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США "подставили" ОАЭ, напугав ложной информацией о столкновении с российским спутником "Луч"

01 февраля 2019, 08:24  •  142 • В мире
Штаты "подставили" Объединенные Арабские Эмираты , спровоцировав поменять траекторию их спутника Yahsat 1B. Для передвижения с орбиты - требуется сжечь запас топлива. Американская сторона сообщила арабскому государству об угрозе столкновения с российским спутником "Луч".
Выяснилось, что Соединённые Штаты вводили в заблуждение Объединенные Арабские Эмираты возможно столкновении с российским спутников.
В итоге арабскому спутнику YahSat-1B пришлось совершить манёвр от якобы приближающегося российского аппарата "Луч".
Стоит отметить, что российская сторона сразу же прореагировала на сообщении и заявила, что такой угрозы нет.
Вышеуказанные данные опубликованы Астрокосмическим научным центром (АНЦ).
Дезинформация была дана в мае 2018 года. Американская сторона дала Эмиратам информацию, что два спутника с учетом рассчитанной траектории будут лететь на расстоянии от 140 метров на протяжении почти 10 км, чтобы может повлечь за собой различные нештатные ситуации. Yahsat 1B "уклонился" от возможного столкновения с "Лучом".
По данным "Роскосмоса" Yahsat 1B , оставаясь на прежней орбите, не приблизился бы ближе, чем на 40 километров к "Лучу".
"Информация от США вводила в заблуждение", — дается вывод в исследовании АНЦ.
Информация предоставлена РИА-Новости.

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