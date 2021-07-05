США "откровенно мухлюют" с русскими. Американцев разоблачил дипломат

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский разоблачил американцев, которые ставят под угрозу выдачу виз русским дипломатам для работы на 76-й сессии Генассамблеи ООН. "Откровенно мухлюют они, - отметил дипломат. - Прикрываются какими-то неоднозначными положениями о безопасности".

Некрасивая ситуация с американскими визами, когда не все участники делегации России смогли попасть на 75-ю сессию Генассамблеи ООН, рискует повториться вновь в этом году. И Москва, судя по словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, готова к подобному повороту событий.

В частности, дипломат обратил внимание на то, что американцы "откровенно мухлюют, прикрываются какими-то неоднозначными положениями о безопасности", а вот исполнять свои обязательства по выдаче виз, согласно ранее подписанному соглашению, не торопятся. Нашим дипломатам приходится, как заметил Полянский, всё время подталкивать Секретариат ООН к тому, чтобы они данный вопрос обсуждали с американцами.

И диалог есть, представители США выслушивают аргументы международной организации, однако воз и ныне там.

Больше того, русских дипломатов в Нью-Йорке "безосновательно вписывают в общую канву" двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Разоблачая американцев дальше, Полянский также утверждает, что подобным образом американцы поступают со всеми теми, кто им не по нраву. Например, с Сирией, Кубой или Ираном.

"Мы надеемся, что, если всё будет идти к неделе высокого уровня, в нормальном или приближенном к нормальному формате, они сделают для себя какие-то выводы, и ситуация, которая была два года назад, не повторится. Время ещё есть, и, поскольку лидеры государств дали в Женеве прямое поручение с этим вопросом разобраться, возможность того, чтобы ситуация стала иной, тоже существует", - подытожил Дмитрий Полянский в интервью "Известиям".