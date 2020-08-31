США "нанесли" ядерный удар по Крыму? Журналисты заявили о провокации

В пятницу, 28 августа, из Национального центра управления обороной РФ поступило сообщение об обнаружении воздушной цели, приближающейся к российской границе. На перехват объекта были подняты два Су-27. В центре пояснили, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к цели, и добавили, что факта нарушения ими границы зафиксировано не было.

По данным интернет-издания "Политнавигатор" со ссылкой на сервис по отслеживанию авиационной активности PlaneRadar, стратегический американский бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС зашёл в воздушное пространство над акваторией Чёрного моря и при этом сымитировал ядерный удар по полуострову. По данным сервиса, вдоль побережья также курсировали два разведывательных самолёта RC-135W Rivet Joint ВВС США.

По словам представителей ВВС США, пилоты российских Су-27, перехвативших над Чёрным морем американский бомбардировщик, несколько раз пересекли траекторию полёта их самолёта, приближаясь к нему на 30 метров. Они назвали такое поведение небезопасным и непрофессиональным, заявив, что оно могло привести к столкновению.

Американские военные утверждают, что бомбардировщик В-52 "выполнял штатные операции" и летел над международными водами Чёрного моря. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян осудил действия русских пилотов, заявив, что они "несовместимы с хорошим лётным мастерством и международными нормами полётов".