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США "накормили" Украину "крымскими" обещаниями. Киев готовит подставу России на ГА ООН
27 октября 2020, 16:25 • 96 • Политика
Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин "накормила" первого замминистра Эмине Джапарову новыми "крымскими" обещаниями - готовностью сотрудничать с Киевом по созданию проекта "Крымская платформа". Джапарова же похвасталась подготовкой двух резолюций по Крыму для рассмотрения на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
По сообщению МИД Украины, ранее замминистра иностранных дел Эмине Джапарова встретилась с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. И Киев вновь накормили "крымскими" обещаниями, заявив о своей готовности сотрудничать с властями Незалежной в вопросе создания проекта "Крымская платформа".
Напомним, об этой стратегии стало известно ещё летом. Её основная цель - возвращение Крыма в состав Украины. Россия между тем уже не раз категорически заявляла о закрытии "крымского" вопроса после проведения референдума в 2014 году, результатом которого стало вхождение полуострова в состав РФ.
В Киеве и на Западе до сих пор отказываются признавать результаты референдума, а сам Крым считают "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Приверженность этой позиции Вашингтона Квин также подтвердила в беседе с Джапаровой.
Замминистра же подробно рассказала американке "о видении украинской стороной основных элементов и субстантивного наполнения "Крымской платформы".
В том числе раскрыла Джапарова и планы относительно новой подставы для России по Крыму. Речь идёт о двух "обновлённых и существенно усиленных резолюций", касающихся полуострова и его жителей, которые в скором времени Украина намерена вынести на рассмотрение на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
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