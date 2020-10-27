США "накормили" Украину "крымскими" обещаниями. Киев готовит подставу России на ГА ООН

По сообщению МИД Украины, ранее замминистра иностранных дел Эмине Джапарова встретилась с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. И Киев вновь накормили "крымскими" обещаниями, заявив о своей готовности сотрудничать с властями Незалежной в вопросе создания проекта "Крымская платформа".

Напомним, об этой стратегии стало известно ещё летом. Её основная цель - возвращение Крыма в состав Украины. Россия между тем уже не раз категорически заявляла о закрытии "крымского" вопроса после проведения референдума в 2014 году, результатом которого стало вхождение полуострова в состав РФ.

В Киеве и на Западе до сих пор отказываются признавать результаты референдума, а сам Крым считают "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Приверженность этой позиции Вашингтона Квин также подтвердила в беседе с Джапаровой.

Замминистра же подробно рассказала американке "о видении украинской стороной основных элементов и субстантивного наполнения "Крымской платформы".

В том числе раскрыла Джапарова и планы относительно новой подставы для России по Крыму. Речь идёт о двух "обновлённых и существенно усиленных резолюций", касающихся полуострова и его жителей, которые в скором времени Украина намерена вынести на рассмотрение на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.