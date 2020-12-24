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США "наказали" ОМОН и спецназ Белоруссии
24 декабря 2020, 01:25 • 96 • Политика
США ввели санкции против белорусского спецназа и ОМОНа за "подрыв демократии" и разгон митингов оппозиции.
Власти США внесли в санкционный список отряд белорусского спецназа КГБ "Альфа", а также минского ОМОНа за "подрыв демократических процессов в Белоруссии". Об этом говорится на сайте Минфина США.
Помимо спецназовцев и ОМОНовцев, под американские санкции попали Центральная комиссия Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета и первый замглавы МВД Геннадий Казакевич. Минфин оправдывает санкции тем, что белорусский ЦИК подделал результаты выборов, а силовики подавляли протесты. В свою очередь, Госдеп США сообщил о введении визовых ограничений в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии". Также санкции подразумевают заморозку счетов в американских банках и запрет на ведение дел с американскими компаниями.
Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии 9 августа в столице страны начались протесты оппозиции, которая проиграла в ходе голосования. В течение нескольких дней протестующие устраивали погромы в центре Минска, а силовики вылавливали и арестовывали зачинщиков и пресекали незаконную деятельность. В это время лидеры оппозиции бежали за границу.
Особую лепту в беспорядки в Белоруссии внёс польский Telegram-канал NEXTA, который публиковал инструкции по нападению на силовиков и проведению "майдана", а также вбрасывал фейки, чтобы поддерживать накал в обществе. Также NEXTA продвигал создание в Белоруссии аналога украинского экстремистского сайта "Миротворец" с личными данными "врагов страны".
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