Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришл...
Главная / Политика

США "наказали" ОМОН и спецназ Белоруссии

24 декабря 2020, 01:25  •  96 • Политика
США ввели санкции против белорусского спецназа и ОМОНа за "подрыв демократии" и разгон митингов оппозиции.
Власти США внесли в санкционный список отряд белорусского спецназа КГБ "Альфа", а также минского ОМОНа за "подрыв демократических процессов в Белоруссии". Об этом говорится на сайте Минфина США.
Помимо спецназовцев и ОМОНовцев, под американские санкции попали Центральная комиссия Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета и первый замглавы МВД Геннадий Казакевич. Минфин оправдывает санкции тем, что белорусский ЦИК подделал результаты выборов, а силовики подавляли протесты. В свою очередь, Госдеп США сообщил о введении визовых ограничений в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии". Также санкции подразумевают заморозку счетов в американских банках и запрет на ведение дел с американскими компаниями.
Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии 9 августа в столице страны начались протесты оппозиции, которая проиграла в ходе голосования. В течение нескольких дней протестующие устраивали погромы в центре Минска, а силовики вылавливали и арестовывали зачинщиков и пресекали незаконную деятельность. В это время лидеры оппозиции бежали за границу.
Особую лепту в беспорядки в Белоруссии внёс польский Telegram-канал NEXTA, который публиковал инструкции по нападению на силовиков и проведению "майдана", а также вбрасывал фейки, чтобы поддерживать накал в обществе. Также NEXTA продвигал создание в Белоруссии аналога украинского экстремистского сайта "Миротворец" с личными данными "врагов страны".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
23 декабря 2020, 21:45
"Как серпом по...": В Госдуме назвали самый страшный сон для США
23 декабря 2020, 23:35
Трамп готовит "смертельный" удар по "Северному потоку-2" - Reuters
23 декабря 2020, 23:35
Про Хиросиму и Нагасаки забыли? Шарий объяснил Киеву, чем закончится "крымский Пёрл-Харбор"
23 декабря 2020, 23:35
Смог рассорить Ходорковского с Чубайсом: Звание "Лучший журналист 2020 года" отдали Гордону
23 декабря 2020, 22:40
Голоса во главе: ЦИК готов к выборам в Госдуму в условиях COVID-19
23 декабря 2020, 23:35
Депутаты подвели черту для физлиц-иноагентов, в Совфеде указали на важный нюанс
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2020, 00:25
«Задачи по захвату плацдармов»: как новейший десантный корабль «Пётр Моргунов» усилит...
24 декабря 2020, 00:30
Демографики: как в РФ будут бороться со снижением численности населения
24 декабря 2020, 01:25
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий атаки...
24 декабря 2020, 01:25
Великобритания: чумные острова, или Беда не приходит одна
24 декабря 2020, 01:25
Расплата за Крым: Украина арестовала десятки судов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Украине
20 декабря 2020, 19:30
Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.