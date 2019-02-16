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США "инфицируют" окружение Мадуро своими санкциями, раскалывая его - эксперт

16 февраля 2019, 02:39  •  54 • Политика
Политолог Владимир Оленченко уверен, что введением новых санкций в отношении пяти граждан Венесуэлы, в числе которых министр нефти Мануэль Кеведо, Соединённые Штаты "инфицируют" окружение Мадуро, стараясь расколоть его.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал введение Соединёнными Штатами новых санкций против Венесуэлы, которые на этот раз коснулись пяти человек, в том числе министра нефти, президента госнефтекомпании PDVSA Мануэля Кеведо.
По мнению Оленченко, санкционные меры против Кеведо являются проявлением слабости США. Он отметил, что санкции в отношении физических лиц обычно вводятся в виде запрета на въезд в США либо в виде блокировки счетов. Вряд ли Кеведо держал свои средства на счетах в США, поэтому здесь, скорее всего, не экономический, а эмоциональный расчёт, уверен эксперт.
Американское руководство, по его словам, будет и дальше стараться подобными санкциями "инфицировать" и раскалывать окружение Мадуро. "Вашингтон таким образом пытается запугать политиков Венесуэлы, представляющих легитимную, законную власть, запугать и сторонников правительства", - отметил политолог в беседе с корреспондентом информагентства "Экономика Сегодня".
Кроме того, с 1 января 2019 года Мануэль Кеведо назначен на должность президента Конференции ОПЕК. Американское руководство уже давно старается нейтрализовать деятельность этой организации, чтобы самим устанавливать цены на нефть. "Так что нельзя исключать, что санкции в отношении Кеведо введены ещё и потому, что он является главой Конференции ОПЕК", - подытожил собеседник издания.

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