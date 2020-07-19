США "душат" легальный бизнес: В ЕС возмущены санкциями против "Северного потока - 2"

Евросоюз просит партнёров из США не вводить санкции против европейских компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток - 2". С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее стало известно о том, что члены Конгресса США поддержали проект санкций против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", который разработали в Государственном департаменте. Документ направлен против компаний, которые участвуют в проектах.

Однако Боррель призывает Вашингтон начать открытый диалог, которого невозможно добиться политикой экстерриториальных ограничений, поскольку жертвой могут стать ведущие легитимный бизнес предприятия. Подобный подход он считает нарушением международного права, так как политику Европы должны определять сами европейцы.

Как передаёт polit.info, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что американцы пытаются навязать недобросовестную конкуренцию в газовом секторе.

Дело в том, что США пытаются спасти свои компании, добывающие сжиженный природный газ. Последние переживают не лучшие времена из-за падения цен и пандемии.