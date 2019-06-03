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США пытаются выбить Мадуро из Венесуэлы "журналистскими расследованиями"
03 июня 2019, 12:54 • 69 • Политика
Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле, настаивает The Wall Street Journal. Примерно по такой схеме США пытаются выбить Мадуро из Венесуэлы "журналистскими расследованиями", однако ни одного достоверного факта в материале не приводится.
Число российских военных советников в Венесуэле тает на глазах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на традиционные неназванные источники. На этот раз такие источники якобы близки к Министерству обороны России. В публикации отмечено, что решение сократить контингент связано с тем, что Москва не верит в будущее правительства Николаса Мадуро...
Дальше - еще интереснее. В понимании американских журналистов, военные советники - это специалисты государственной корпорации "Ростех". Мол, именно они готовят венесуэльских военных, а заодно и проводят консультации по поставкам оружия. Как готовят? Да какая разница, этой детали решили не уделять внимания. Зато говорят, что у режима Мадуро кончились деньги, потому Россия готова отказаться от совместной работы.
"...свертывание присутствия Ростеха демонстрирует границы, за которые Россия не готова выходить в южноамериканском государстве", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, Москве так трудно сводить концы с концами из-за санкций США, что Венесуэлу признали экономически невыгодной.
Если не обращать внимания на тот факт, что в публикации не звучит ни одного достоверного источника, а позиция России остается неизменной - Мадуро легитимный президент, и мы поддерживаем именно его, публикацию вполне можно воспринять как достоверную. Однако в тексте слишком много "но". Добавим, в Министерстве обороны России вбросы никак не комментировали. Так же как и в Ростехе. В этой связи складывается ощущение, что США просто пытаются выбить Мадуро из Венесуэлы "журналистскими расследованиями".
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