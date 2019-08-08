США пытаются вмешаться в выборы в Мосгордуму - Совфед

США пытались вмешаться в выборы Мосгордуму. Об этом заявили в комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Подробностями поделился председатель комиссии Андрей Климов.

По его словам, ещё на заседании 30 мая были высказаны предположения, что США попытаются вмешаться в назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму через свои лоббистские структуры. И выводы об ожидаемых провокациях в преддверии выборов полностью подтвердились.

"У нас появились факты, что привлекаются официальные коммерческие лоббистские структуры, в том числе США, мы знаем их конкретные попытки воздействовать на некоторых членов СПЧ, на людей, работающих в вузах", - сказал Климов во время заседания рабочей группы.

Он отметил, что после того, как Россия приняла меры против иноагентов, США начали пользовать "прокладками". Речь идет о филиалах иностранных организаций, работающих на территории России по совершенно другим официальным вопросам и о российских неправительственных организациях, , получавших соответствующие гранты на совершенно другие официальные цели.

Также, по словам Климова, американцы не гнушаются использования DDoS-атак против нашей страны. Больше половины таких атак ведутся именно с территории США.