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США пытаются вмешаться в выборы в Мосгордуму - Совфед

08 августа 2019, 21:24  •  60 • Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму через организации-"прокладки" и DDoS-атаки в преддверии дня голосования.
США пытались вмешаться в выборы Мосгордуму. Об этом заявили в комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Подробностями поделился председатель комиссии Андрей Климов.
По его словам, ещё на заседании 30 мая были высказаны предположения, что США попытаются вмешаться в назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму через свои лоббистские структуры. И выводы об ожидаемых провокациях в преддверии выборов полностью подтвердились.
"У нас появились факты, что привлекаются официальные коммерческие лоббистские структуры, в том числе США, мы знаем их конкретные попытки воздействовать на некоторых членов СПЧ, на людей, работающих в вузах", - сказал Климов во время заседания рабочей группы.
Он отметил, что после того, как Россия приняла меры против иноагентов, США начали пользовать "прокладками". Речь идет о филиалах иностранных организаций, работающих на территории России по совершенно другим официальным вопросам и о российских неправительственных организациях, , получавших соответствующие гранты на совершенно другие официальные цели.
Также, по словам Климова, американцы не гнушаются использования DDoS-атак против нашей страны. Больше половины таких атак ведутся именно с территории США.

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