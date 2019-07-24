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США пытаются свалить свои неудачи в Сирии на российских военных

24 июля 2019, 18:54  •  96 • В России

- Американская сторона, контролирующая зону расположения лагеря Рукбан, не обеспечивает беженцев предметами первой необходимости, при этом обвиняет Россию в ужасающих условиях на территории лагеря, - заявил об абсурдности обвинений США начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

Примечательно, что представители Пентагона цинично заявляют, что не будут "обеспечивать жителей Рукбана продовольствием и предметами первой необходимости", так как это может затянуть пребывание американских войск в зоне Эт-Танф на неопределенный срок.

- Незаконное нахождение войск США на территории Сирии является основной причиной, не позволяющей стабилизировать обстановку в оккупированных ими районах. И единственный путь к спасению сирийцев лежит через окончательное расформирование подобных лагерей, - отмечает российский генерал.

За расформирование подобных "гетто" в Сирии уже выступил ООН.

А пока и без того тяжелая гуманитарная обстановка в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь продолжает стремительно ухудшаться.

Благодаря действиям России и Сирии на сегодняшний день более 17 тысяч сирийцев смогли покинуть лагерь Рукбан. Оставшиеся вынуждены жить рядом с членами семей террористов и продолжают подвергаться идеологической обработке запрещенной в России группировки ИГИЛ.

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