|
США пытаются свалить свои неудачи в Сирии на российских военных
24 июля 2019, 18:54 • 96 • В России
- Американская сторона, контролирующая зону расположения лагеря Рукбан, не обеспечивает беженцев предметами первой необходимости, при этом обвиняет Россию в ужасающих условиях на территории лагеря, - заявил об абсурдности обвинений США начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.
Примечательно, что представители Пентагона цинично заявляют, что не будут "обеспечивать жителей Рукбана продовольствием и предметами первой необходимости", так как это может затянуть пребывание американских войск в зоне Эт-Танф на неопределенный срок.
- Незаконное нахождение войск США на территории Сирии является основной причиной, не позволяющей стабилизировать обстановку в оккупированных ими районах. И единственный путь к спасению сирийцев лежит через окончательное расформирование подобных лагерей, - отмечает российский генерал.
За расформирование подобных "гетто" в Сирии уже выступил ООН.
А пока и без того тяжелая гуманитарная обстановка в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь продолжает стремительно ухудшаться.
Благодаря действиям России и Сирии на сегодняшний день более 17 тысяч сирийцев смогли покинуть лагерь Рукбан. Оставшиеся вынуждены жить рядом с членами семей террористов и продолжают подвергаться идеологической обработке запрещенной в России группировки ИГИЛ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июля 2019, 01:09
|
20 июля 2019, 22:24
|
23 июля 2019, 12:09
|
23 июля 2019, 05:39
|
18 июля 2019, 21:24
|
24 июля 2019, 07:39
|
23 июля 2019, 05:39