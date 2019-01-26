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США пытаются сделать Венесуэлу своим вассалом в Южной Америке – Захарова
26 января 2019, 12:39 • 83 • Политика
Назначение спецпредставителя США по "восстановлению демократии" в Венесуэле является попыткой ввести прямое управление в латиноамериканской стране, сделав ее региональным вассалом США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook в субботу.
"В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а, вернее, им не дали. Теперь Венесуэла", - написала Захарова.
Ранее госсекретарь Майкл Помпео объявил о назначении Эллиотта Абрамса на должность спецпредставителя по Венесуэле в Госдепартаменте США. По его словам, Абрамс станет членом команды, которая "поможет народу Венесуэлы восстановить демократию, чтобы привести страну к процветанию".
Помпео и Абрамс отправятся в субботу в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Венесуэле.
Ранее в среду спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. Его сразу же признали США и Канада, Аргентина и Бразилия, Чили и Колумбия, а также Парагвай, Перу и Организация американских государств (ОАГ).
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