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США пытаются разрушить соглашение России и Турции после "идлибского облома"
18 марта 2020, 19:35 • 115 • Политика
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в том, что это якобы русские военные в Сирии убили десятки турецких солдат во время проведённых военных операций. Подобное заявление прозвучало накануне очередного совместного патруля России и Турции в идлибской зоне. Военкор Поддубный уверен, что США пытаются разрушить договорённости России и Турции. В то же время, военный эксперт Леонков напоминает об "идлибском обломе" Штатов.
Очередное голословное утверждение о России выдал во время брифинга госсекретарь США Майкл Помпео. Он обвинил русских военных в том, что якобы именно они повинны в убийстве десятков турецких солдат в Сирии. "Мы уверены, что Россия (ответственна за) убийство десятков турецких военных во время своих военных операций", - высказался Помпео, чьи слова передает "Утро.ру".
А после американский дипломат уточнил, что США рассмотрят принятие дополнительных мер поддержки Турции. Напомним, ранее Анкара как член НАТО уже обратилась за помощью к альянсу. Однако не дождалась её.
Когда и как погибли турецкие военные
В гибели турецких военных в Сирии, вопреки утверждению Помпео, Анкара может корить лишь себя. Ранее во время заседания Совета безопасности президент России Владимир Путин обсудил с его участниками ситуацию, связанную с обострением конфликта в Идлибе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обнародовал некоторые новые подробности конфликта в данном регионе республики.
В частности, указывалось, что турки не смогли выполнить возложенные на них обязанности проконтролировать деятельность боевиков в указанном районе, предупреждать и не допускать их активности в отношении российских военных объектов.
Напрасными оказались претензии Анкары. Москва во время наступательной операции сирийской армии предприняла все необходимые действия с целью того, чтобы турецкие военные находились в безопасности на своих наблюдательных постах.
Напомним, у Дамаска есть информация о месторасположении турецких военнослужащих, которую Анкара передаёт российской стороне. Как раз чтобы избежать усугубления и без того непростой ситуации в Идлибе. И, как выяснилось во время Совбеза РФ, ни один турецкий солдат на указанных постах не только не пострадал, но и не подвергался опасности.
Гибель турецких военных зафиксирована в тех районах, где шли атаки местных террористических групп. В них, как сообщается, входят иностранные наёмники, включая и граждан бывшего СССР.
Туркам давали шанс, но...
Кроме того, стало известно, что российская сторона не раз запрашивала у турецких коллег информацию о наличии их военных там. Однако турки отмалчивались и игнорировали эти запросы. "О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - резюмировал Песков.
Впрочем, голословное утверждение Помпео о том, что Россия виновна в сложившейся ситуации в Идлибе, - далеко не единственное, что прозвучало из-за океана. Ранее посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд высказался в том смысле, что Дамаск не может стоять за военной операцией в провинции Идлиб.
"Это было тщательно спланированное решение России - начать кампанию в Идлибе, в последней оставшейся зоне деэскалации", - сказал Саттерфилд во время телефонного брифинга.
По его словам, ситуация обострилась из-за "российской агрессии", а сам "сирийский режим" (имеется в виду сирийская правительственная армия) на такую операцию просто не решился бы. Проведение кампании в Идлибе стало возможным благодаря "воздушной поддержке ВКС России".
"Спровоцировав" массовый исход беженцев в Идлибе к границам Турции, Москва якобы "пыталась заставить" Анкару принимать выгодные для себя решения, утверждает Саттерфилд.
"Идлибский облом" для США и Турции
Военно-воздушные силы США ищут замену стойкому MQ-9 Reaper и намерены изучить варианты, начиная от коммерческих беспилотных летательных аппаратов, созданных новыми технологическими фирмами, и заканчивая беспилотными самолётами высшего класса, заявил во вторник высокопоставленный представитель службы. О позиции писали Defensenews. Казалось бы, не самую острую новость расшифровал в личном телеграм-канале "Мадуро - не дура" военный эксперт Алексей Леонков. И сегодня - на фоне высказываний Помпео, всё выглядит ещё более эффектно.
Леонков напомнил, что "и года не прошло, как США (учитель) нахваливали Турцию (ученик) за то, что она построила около сотни беспилотников" - говоря попросту, дронов-убийц.
"Ещё меньше прошло времени, как турецкая пресса отчитывалась о том, как эти беспилотники уничтожили - один, нет два... Эрдоган сказал восемь... сирийских "Панцирей"! - продолжил размышлять Леонков, добавив: - Чуть больше прошло времени после того, как MQ-9 Reaper совершил убийство Касема Сулеймани, и, видимо, поэтому в 2020 году на закупку этих дронов-убийц Пентагону одобрили около 1 млрд долларов".
Однако теперь, в свете представленной выше новости, "случился облом".
"Я бы сказал, идлибский облом, - добавляет Леонков, цитируя американского представителя. - Дело в том, что помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, сказал, что при формировании бюджета 2022 финансового года компании General Atomics надо поискать замену MQ-9 Reaper. Причина банальна: "В условиях современного боя (битва высшего класса) - их легко сбить!" Конечно, чиновник не обмолвился, кто может сбить, но мы-то знаем, что работа сирийских ПВО была оценена на "отлично", как и её переоснащение на современные ЗРК российского производства".
"Убей русского": Военкор показал террористов, поющих частушки в Идлибе
В идлибской зоне стало спокойнее, но есть отдельные вспышки и провокации. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный накануне очередного совместного патруля России и Турции.
Евгений Поддубный, работающий в эти дни в Сирии, выпустил небольшой репортаж в своём личном блоге на YouTube. Например, автор показал так называемые частушки с призывами убивать русских.
"Видит Бог, не хотел я так часто этого делать, но террористы "ан-Нусры" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) под турецким зонтиком скучать точно не дают. Эти балбесы опубликовали видео, как боевики разбрасывают по дороге какие-то металлические осколки, чтобы российская военная полиция не смогла патрулировать трассы М-4".
По словам Поддубного, боевики совершают свои вылазки под флагом террористической группировки. Более того, на камеру они призывают к ликвидации наших военных.
"Боевики радостно поют частушки, общий перевод которых (сводится к фразе) "убей русского", прямо рядом с турецким постом у Нираба".
Евгений Поддубный показал, где именно было снято видео боевиков, показав, что эти частушки поют совсем рядом именно с турецким постом. Журналист считает, что это не просто провокация, но и проявление дурости. Очень зря турецкие инструкторы хотя бы не запретили снимать видео своим подшефным, продолжает военкор.
"Более комичной подставы для турецких военных сейчас и представить сложно. В общем, если бы балбесов-террористов там не было, их точно надо было бы придумать".
Поддубный уверен, что есть противоречие в заявлении официальных турецких лиц о том, что они якобы не могут повлиять на боевиков, и тем, что происходит на самом деле. Завтра, добавим, состоится очередное совместное патрулирование участка трассы силами России и Турции.
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