США пытаются разрушить соглашение России и Турции после "идлибского облома"

Очередное голословное утверждение о России выдал во время брифинга госсекретарь США Майкл Помпео. Он обвинил русских военных в том, что якобы именно они повинны в убийстве десятков турецких солдат в Сирии. "Мы уверены, что Россия (ответственна за) убийство десятков турецких военных во время своих военных операций", - высказался Помпео, чьи слова передает "Утро.ру".

А после американский дипломат уточнил, что США рассмотрят принятие дополнительных мер поддержки Турции. Напомним, ранее Анкара как член НАТО уже обратилась за помощью к альянсу. Однако не дождалась её.

Когда и как погибли турецкие военные

В гибели турецких военных в Сирии, вопреки утверждению Помпео, Анкара может корить лишь себя. Ранее во время заседания Совета безопасности президент России Владимир Путин обсудил с его участниками ситуацию, связанную с обострением конфликта в Идлибе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обнародовал некоторые новые подробности конфликта в данном регионе республики.

В частности, указывалось, что турки не смогли выполнить возложенные на них обязанности проконтролировать деятельность боевиков в указанном районе, предупреждать и не допускать их активности в отношении российских военных объектов.

Напрасными оказались претензии Анкары. Москва во время наступательной операции сирийской армии предприняла все необходимые действия с целью того, чтобы турецкие военные находились в безопасности на своих наблюдательных постах.

Напомним, у Дамаска есть информация о месторасположении турецких военнослужащих, которую Анкара передаёт российской стороне. Как раз чтобы избежать усугубления и без того непростой ситуации в Идлибе. И, как выяснилось во время Совбеза РФ, ни один турецкий солдат на указанных постах не только не пострадал, но и не подвергался опасности.

Гибель турецких военных зафиксирована в тех районах, где шли атаки местных террористических групп. В них, как сообщается, входят иностранные наёмники, включая и граждан бывшего СССР.

Туркам давали шанс, но...

Кроме того, стало известно, что российская сторона не раз запрашивала у турецких коллег информацию о наличии их военных там. Однако турки отмалчивались и игнорировали эти запросы. "О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - резюмировал Песков.

Впрочем, голословное утверждение Помпео о том, что Россия виновна в сложившейся ситуации в Идлибе, - далеко не единственное, что прозвучало из-за океана. Ранее посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд высказался в том смысле, что Дамаск не может стоять за военной операцией в провинции Идлиб.

"Это было тщательно спланированное решение России - начать кампанию в Идлибе, в последней оставшейся зоне деэскалации", - сказал Саттерфилд во время телефонного брифинга.

По его словам, ситуация обострилась из-за "российской агрессии", а сам "сирийский режим" (имеется в виду сирийская правительственная армия) на такую операцию просто не решился бы. Проведение кампании в Идлибе стало возможным благодаря "воздушной поддержке ВКС России".

"Спровоцировав" массовый исход беженцев в Идлибе к границам Турции, Москва якобы "пыталась заставить" Анкару принимать выгодные для себя решения, утверждает Саттерфилд.

"Идлибский облом" для США и Турции

Военно-воздушные силы США ищут замену стойкому MQ-9 Reaper и намерены изучить варианты, начиная от коммерческих беспилотных летательных аппаратов, созданных новыми технологическими фирмами, и заканчивая беспилотными самолётами высшего класса, заявил во вторник высокопоставленный представитель службы. О позиции писали Defensenews. Казалось бы, не самую острую новость расшифровал в личном телеграм-канале "Мадуро - не дура" военный эксперт Алексей Леонков. И сегодня - на фоне высказываний Помпео, всё выглядит ещё более эффектно.

Леонков напомнил, что "и года не прошло, как США (учитель) нахваливали Турцию (ученик) за то, что она построила около сотни беспилотников" - говоря попросту, дронов-убийц.

"Ещё меньше прошло времени, как турецкая пресса отчитывалась о том, как эти беспилотники уничтожили - один, нет два... Эрдоган сказал восемь... сирийских "Панцирей"! - продолжил размышлять Леонков, добавив: - Чуть больше прошло времени после того, как MQ-9 Reaper совершил убийство Касема Сулеймани, и, видимо, поэтому в 2020 году на закупку этих дронов-убийц Пентагону одобрили около 1 млрд долларов".

Однако теперь, в свете представленной выше новости, "случился облом".

"Я бы сказал, идлибский облом, - добавляет Леонков, цитируя американского представителя. - Дело в том, что помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, сказал, что при формировании бюджета 2022 финансового года компании General Atomics надо поискать замену MQ-9 Reaper. Причина банальна: "В условиях современного боя (битва высшего класса) - их легко сбить!" Конечно, чиновник не обмолвился, кто может сбить, но мы-то знаем, что работа сирийских ПВО была оценена на "отлично", как и её переоснащение на современные ЗРК российского производства".

"Убей русского": Военкор показал террористов, поющих частушки в Идлибе

В идлибской зоне стало спокойнее, но есть отдельные вспышки и провокации. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный накануне очередного совместного патруля России и Турции.