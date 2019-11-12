США пытаются превратить курдов в новую "Аль-Каиду" - Коротченко

Американские власти намерены превратить курдское ополчение в новую "Аль-Каиду" или "Исламское государство". Об этом заявил РИА ФАН главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По мнению эксперта, в политике Вашингтона прослеживается преемственность старых приёмов по подготовке вооружённых группировок для решения внешнеполитических задач. Подобное наблюдалось в Афганистане и Сирии.

"Здесь присутствует преемственность этой неразборчивости средств и использования любых вооружённых группировок, террористических или повстанческих, для содействия в решении стоящих перед Вашингтоном задач", - поведал эксперт.

Ранее президент Сирии Башар Асад указал на то, что американские военные грабят сирийские месторождения нефти. Политик считает, что США давно взяли на себя роль общемирового грабителя, причём речь идёт не только о нефти и финансах, но и правах.

"Аль-Каида" и "Исламское государство" - организации, запрещённые в Российской Федерации.