США пытаются помешать военным разработкам России. Введены новые ограничения

С 29 июня власти США добавили экспортных ограничений в отношении России. Извещение было размещено в Федеральном реестре, это сборник официальных документов американского правительства. В апреле норму представили общественности, а спустя 60 дней после публикации она вступила в силу.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США теперь требует выдавать лицензии на экспорт американской продукции, поступающей в Россию, а также Китай и Венесуэлу. Дополнительные требования действуют лишь для военной продукции, а также продукции двойного назначения.

Кроме того, расширено понятие "военное использование". Теперь учитывают любые товары, которые могут способствовать созданию военной продукции. Кроме того, лицензия потребуется для программного обеспечения и оборудования, необходимого для атомных реакторов или, например, измерительной аппаратуры. Американские власти сами принимают решение, для чего именно может быть использована та или иная продукция.

Министр торговли Уилбур Росс заявил, что компании в США пытались обойти регулирование и продолжали заключать сделки с Россией, Китаем и Венесуэлой. Из-за этого и было принято решение об ужесточении правил.