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США пытаются оттеснить Россию - МИД
23 сентября 2020, 17:25 • 29 • Политика
Геополитические цели Вашингтона разъяснили в Москве
США все время стремятся дружить "против чего-то", у них нет позитивных идей для объединения. По словам замминистра МИД РФ Сергея Рябкова, у Москвы такая политика вызывает отторжение.
Последнюю идею Белого дома по созданию коалиции против "Северного потока-2" в России тоже воспринимают негативно, поскольку она ведет к появлению новых разделительных линий в мире. Более того, Вашингтон готов на усиление международной напряженности ради того, чтобы "протолкнуть на европейский рынок свой неконкурентоспособный сжиженный газ", отметил Рябков. Хотя такая замена лишает потребителей и предпринимателей в ЕС выгоды, которую они могут иметь от сотрудничества с Россией.
Такие геополитические игры имеют понятную цель – "оттеснить" Россию, пояснил дипломат в беседе с "Интерфаксом".
На днях госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон создает коалицию против "Северного потока-2", и предложил присоединиться к ней Германии. Впрочем, эксперты усомнились, что американцы найдут нужное количество единомышленников по этому вопросу.
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