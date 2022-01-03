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США пытаются натравить Турцию на Россию? Зачем госсекретарь позвонил в Анкару

03 января 2022, 23:45  •  43 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник позвонил в Анкару и провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Одной из тем переговоров стал "русская агрессия" против Украины. Это может означать, что США пытаются натравить Турцию на Россию.
О переговорах между политиками рассказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Блинкен пытался убедить Чавушоглу в необходимости координации действий на случай, если Россия нападёт на Украину.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией (во время прошлогодней войны в Нагорном Карабахе Анкара открыто поддержала Азербайджан), двустороннее сотрудничество с США, а также вопросы, касающиеся НАТО.
Отметим, что тему якобы готовящегося "русского вторжения" на Украину американские СМИ раскручивали весь декабрь. Они утверждали, что Россия стянула войска к границе с Украиной для проведения военной операции. При этом ни одно из изданий не привело никаких доказательств, кроме сомнительных роликов в соцсетях и слов анонимных источников. Москва уже неоднократно заявляла, что не стягивает свои войска и не собирается ни на кого нападать, однако она оставляет за собой право на защиту своих граждан.

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