Решение США о введении торговых санкций в отношении 45 компаний из России никак не повлияет на оборонную сферу страны. Об этом телеканалу "360" заявил сенатор Владимир Джабаров.

Согласно заявлению Министерства торговли Соединённых Штатов, для сотрудничества с попавшими под ограничения предприятиями другим компаниям необходимо получить специальную лицензию.

Под санкции попали организации, которые производят товары для военных. Удар нанесён и по 58 китайским компаниям.

Как пояснил Джабаров, уже вошёл в традицию следующий принцип: Вашингтон объявляет санкции после того, как заканчиваются полномочия действующего президента. Так было при Бараке Обаме, а при Дональде Трампе повторилось.

Сенатор также добавил, что американцы теряют позиции в сферах бизнеса, технологий, научных исследований и развитии экономики. В итоге они пытаются недобросовестными мерами сдержать развитие оппонентов в лице Москвы и Пекина.

"Думаю, что на нашу оборону это никак не повлияет, мы самодостаточны. Они не смогут вернуться на те вершины, которые занимали 15-20 лет назад, потому что мир поменялся", - пояснил парламентарий.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, по сравнению с Западом Россия является "белой и пушистой". НАТО нарушило устные обещания не расширяться на восток, и Москва не может это игнорировать.

Россия не выходила из ДРСМД и других международных соглашений, это сделали США. Если прекратит существование СНВ-3, то ничто не помешает началу новой гонки вооружений.

Военный бюджет России ниже, чем у США и Великобритании. При этом её базы расположены в террористически опасных местах, тогда как базы США и НАТО раскиданы по всему миру.

"Мы весьма благообразные и настроены на поиск диалога", - пояснил глава государства.

Как отметил в интервью РИА ФАН военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, руководство НАТО заинтересовано в захвате Калининградской области.

Планы отрабатываются в рамках многочисленных учений в Западной Европе. Союзников Москвы Запад хочет атаковать через госперевороты по украинскому сценарию, но против самой России будет задействована прямая военная агрессия.

"На учениях НАТО Defender Europe 2020, по одной из легенд, проводилась операция по ликвидации Калининградской области в течение двух недель. То есть у них манёвры сегодня проходят под конкретными легендами, где Россия и её союзники фигурируют в качестве целей", - добавил Леонков.