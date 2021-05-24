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США пытались жульничать в вопросе Договора о СНВ-3

24 мая 2021, 23:55  •  102 • Политика
Фото: Утро.ру
Экспертам и официальным представителям обеих сторон предстоит долгий процесс по урегулированию разногласий по ракетным начинкам
МИД России указал, что США "мухлюют" и пытаются "объегорить" Москву в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Так он прокомментировал сообщение нашего дипведомства о том, что Вашингтон нарушает Договор СНВ-III, поскольку количество имеющихся у Штатов пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков превышает условия соглашения на 101 единицу, передает РИА "Новости". На Смоленской площади подчеркнули, что в марте 2021 г. США и Россия обменялись уведомлениями о количестве стратегических наступательных вооружений.
Литовкин считает, что вопрос восстановления баланса вооружений в рамках СНВ-III должны вначале обсудить эксперты и официальных представителей обеих стран, а уже затем провести переговоры на высшем уровне. Поэтому не приходится ждать немедленного сокращения стратегического арсенала Пентагона.
"Американцы мухлюют, пытаются все-таки нас объегорить, как они всегда это делают. Но раньше наш МИД об этом вслух не говорил, сейчас мы ткнули США носом туда публично", – цитирует "ПолитРоссия" военного эксперта.
Он отметил, что до сегодняшнего дня МИД РФ публиковал данные о выполнении ДСНВ-III с отсылкой на Госдеп. Ныне же российское дипведомство впервые за последнее время обнародовало собственную информацию. Из этого следует, что с Вашингтоном далее Москва будет вести открытый и прямой разговор "без каких-то дипломатических уловок", полагает Литовкин.
Эксперт раскрыл хитрый маневр Пентагона в отношении некоторых видов наступательных вооружений, чтобы они не попали под условия договора. Американцы просто переоборудовали свои атомные подлодки и бомбардировщики таким способом, что "их нельзя признать лишенными возможности применять стратегическое ядерное оружие".
Напомним, срок ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Пришедшая на смену бывшему президенту США Дональду Трампу, выступавшего против этого соглашения, администрация Джо Байдена согласилась продлить договор без всяких предварительных условий еще на пять лет в начале февраля этого года.
В апреле стало известно, что ДСНВ-3 может стать одной из тем возможной встречи главы РФ Владимира Путина с его американским коллегой.

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