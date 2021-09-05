США пытались сэкономить и превратили авианосцы в мишень для русских

Американские авианосцы стали мишенью для русских, а также китайцев и армии Северной Кореи. Это произошло из-за попытки США сэкономить на палубных истребителях. Добиться превосходства на море Штаты вряд ли смогут.

Дальний перехватчик F-14 Tomcat и ударная платформа A-6 Intruder обходились слишком дорого, поэтому Минобороны США приняло решение заменить их палубными истребителями-бомбардировщиками F-18E Super Hornet и самолётами радиоэлектронной борьбы, созданными на его платформе, Boeing EA-18G Growler. Они должны были стать основной ударной силой для большинства авианосцев военно-морского флота США, пишет портал Military Watch.

Однако появилась проблема - зона покрытия палубных самолётов сократилась на 77 %, отмечают эксперты. Раньше они могли выполнять и оборонительные, и наступательные операции, теперь - нет. Но американское командование проигнорировало этот факт, обрадовавшись существенным сокращением расходов на эксплуатацию.

Super Hornet, конечно, критиковали за скромную дальность полёта. Была даже идея ввести в эксплуатацию F-18E Super Hornet Block 3 - модернизированный истребитель с большими топливными баками, улучшенными двигателями, способный нести до 14 ракет класса "воздух-воздух". Но на такую замену не пошли, что автоматически поставило под удар безопасность американских авианосцев.

У России, Китая, Северной Кореи появились очень эффективные классы противокорабельного оружия. Для противостояния им нужна палубная авиация с большой дальностью полёта. США пытались сэкономить и превратили авианосцы в мишень для потенциальных противников. В статье говорится, что США планируют ввести в эксплуатацию истребители шестого поколения. Но, по мнению экспертов, достичь цели превосходства на море Штатам вряд ли удастся в ближайшие десятилетия. Защиты от ударов с воздуха у них нет и появится она нескоро.