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США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома

23 июня 2021, 00:40  •  49 • Политика
В США констатировали смерть либеральной русофобии после встречи Путина и Байдена. Эксперт объяснил, что либералы и консерваторы просто поменялись местами на фоне провала Америки в военном и политическом плане.
Встреча президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным не вызвала привычной реакции у американских либеральных демократов, считает политический обозреватель The New York Times Росс Даутэт. С чем это связано, объяснил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
По его мнению, на самом деле никакого "потепления" к России в США не наблюдается. Сменилась лишь внутренняя риторика. В чём CNN обвинял Дональда Трампа, в том теперь Fox News обвиняет Джо Байдена.
Мы должны с вами понимать, что это не имеет ничего общего с международными отношениями,
- указал политолог.
Он предупредил, что Россию будут обвинять во всех грехах независимо от того, кто возглавляет Белый дом, конгресс США и сенат. Это связано с тем, что США очень тяжело прощаются со своим статусом единственной сверхдержавы. Поэтому в ближайшее время стоит ждать новых санкций и прочих гадостей.
Эксперт считает, что США пытались переиграть Россию, но в итоге провалились по всем фронтам. Причём как в военном, так и в политическом плане.
Авианосные группы - провал: из 11 только четыре активные. Наше оружие оказалось более эффективным. Политика - полный провал на недипломатическом фронте,
- сказал Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News.
Политолог добавил, что после этих проигрышей США будут искать новое поле для противостояния с Россией.

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