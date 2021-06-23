США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома

В США констатировали смерть либеральной русофобии после встречи Путина и Байдена. Эксперт объяснил, что либералы и консерваторы просто поменялись местами на фоне провала Америки в военном и политическом плане.

Встреча президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным не вызвала привычной реакции у американских либеральных демократов, считает политический обозреватель The New York Times Росс Даутэт. С чем это связано, объяснил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его мнению, на самом деле никакого "потепления" к России в США не наблюдается. Сменилась лишь внутренняя риторика. В чём CNN обвинял Дональда Трампа, в том теперь Fox News обвиняет Джо Байдена.

Мы должны с вами понимать, что это не имеет ничего общего с международными отношениями,

- указал политолог.

Он предупредил, что Россию будут обвинять во всех грехах независимо от того, кто возглавляет Белый дом, конгресс США и сенат. Это связано с тем, что США очень тяжело прощаются со своим статусом единственной сверхдержавы. Поэтому в ближайшее время стоит ждать новых санкций и прочих гадостей.

Эксперт считает, что США пытались переиграть Россию, но в итоге провалились по всем фронтам. Причём как в военном, так и в политическом плане.

Авианосные группы - провал: из 11 только четыре активные. Наше оружие оказалось более эффективным. Политика - полный провал на недипломатическом фронте,

- сказал Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News.

Политолог добавил, что после этих проигрышей США будут искать новое поле для противостояния с Россией.