США пустят «в расход» всех украинских олигархов: Мешают управлять Украиной

США вслед за Игорем Коломойским введут санкции и против других украинских олигархов – Вашингтон рассматривает их как препятствие для полного контроля над бывшей советской республикой.Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Андрей Золотарев.«Это начало, наверное, первый акт радикального обострения борьбы заокеанского «Чужого» с украинским олигархическим «Хищником». То, о чем я говорил, о трендах на 2021-й год, эта тенденция уже перешла в практическую плоскость.Просто Игорь Валерьевич, как в глазах американцев беспредельщик и браконьер, он оказался номером один. Дальше будет Фирташ, в конце списка кажутся более лояльные Соединенным Штатам фигуры и более осторожные, такие, как Ринат Леонидович Ахметов, который в конце прошлого года уже получил «черную метку» в виде фильма «Наследник» (об убийстве бизнесмена и политика Евгения Щербаня, – авт.). Достаточно посмотреть, кто стоял за этим фильмом – это удовольствие недешевое, тысяч 200-250 долларов такой фильмец, профессионально сделанный, стоит. А для чего это? Ради того, чтобы ворошить дела четвертьвековой давности? Я думаю, тут куда более дальняя цель.Явно, что с точки зрения коллективного Запада украинская олигархия выполнила свою историческую миссию, она должна уйти. Мы прекрасно помним 90-е годы, украинская экономика стояла, тысячепроцентная инфляция, конец президентства Кравчука, первый год президентства Кучмы и, естественно, возник вопрос, что делать с экономикой, как ее перезапустить. Ее перезапустили по олигархической модели, раздав некогда общенародную собственность в руки уважаемым людям, многих, по сути, назначив олигархами.И за эту четверть века, что сделала украинская олигархия – она превратила Украину в ресурсную территорию, населенную безропотными аборигенами, которых можно безнаказанно грабить и гнобить.Но, самое главное, сократило издержки, полностью демонтировав социальное государство… Очевидно, украинской олигархии предназначено уступить место транснационалам. Нельзя сказать, что это война именно с Коломойским – это глобальный процесс», – заявил Золотарев.