США пустят в бой «камикадзе» из Литвы, Гондураса и Незалежной

Одним из главных пунктов программы, с которой Трамп шел на выборы, было обещание сократить некоторые, избыточные, по его мнению, пункты бюджета США.



В частности, шла речь о пересмотре некоторых военных расходов, прежде всего на помощь союзникам и проведение операций за рубежом. В этой связи вполне логично выглядит сообщение газеты Wall Street Journal, которая, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе США, сообщила, что военное ведомство Соединенных Штатов намерено на ближневосточном театре военных действий заменить дорогостоящие сверхсовременные боевые самолеты F -22 и F-35 несравненно более дешевыми и экономичными машинами.





Американские ВВС намерены «догнать и перегнать» в экономии ВКС России



Американские специалисты часто и с завистью указывают на опыт ВКС России в Сирии, которые вместо дорогостоящих «умных» бомб применяли специализированную вычислительную подсистему СВП-24. Она определяет точный момент автоматического сброса «глупой» бомбы таким образом, чтобы она поразила определенную цель на земле, упав как можно ближе к ней. Система учитывает точно известные позиции цели и самолета (данные получают со спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС), скорость и высоту полета и угол наклона самолета, а также принимает во внимание данные о баллистике конкретного типа боеприпаса. Таким образом, удается сэкономить значительные средства (в том числе и те, которые пришлось бы тратить на утилизацию старых бомб) при прекрасных результатах.

Однако американцы намерены пойти дальше. Они собираются бомбить боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» если и не с «глупых», то с «не очень умных» самолетов.



Малозаметные и высокотехнологичные истребители, час полета которых стоит более 35 тысяч долларов, будут переброшены в Европу и на Дальний Восток для сдерживания России, Китая и КНДР. А их место на Ближнем Востоке в борьбе с ИГ, воевать против которого США, судя по всему, намерены еще долгие годы, займут… винтовые штурмовики, вроде тех, что ВВС США использовали лет пятьдесят назад против партизан Южного Вьетнама.



Бразильский самолет – «афганец»



Речь идет, скорее всего, о легких штурмовиках Super Tucano бразильского производства, которые США закупают для вооруженных сил Афганистана. Стоимость часа полета такого самолета составляет всего 500 долларов. Так что выгода очевидна.



EMB-314 Super Tucano - учебно-тренировочный самолет основной летной подготовки, созданный бразильской фирмой EMBRAER на основе самолета EMB-312 Tucano, разработки 1991 года. Кроме основной задачи по подготовке армейских пилотов, самолет может применяться для решения боевых задач в рамках противопартизанских операций, для патрулирования районов и проведения разведки.



Для этих целей на самолете установлена система отображения данных на шлеме пилота, интегрированная в новую систему управления оружием, созданную на базе цифровой шины MIL-STD-553B и работающую по стандарту HOTAS (Hand On Throttle and Stick). На самолете установлена система генерирования кислорода OBOGS. Он может нести до 1500 килограммов вооружения, в том числе ракеты «воздух-воздух» МАА-1 «Пиранья» (Piranha), пушку, неуправляемые ракеты и бомбы.



Боевой вариант «Супер Тукано» помимо Афганистана используется в некоторых странах Латинской Америки для борьбы с антиправительственными группировками и наркоторговцами.



Кроме этой модели рассматривается еще и итальянский учебно-тренировочный самолет (УТС) Alenia M-346. Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн заявил, что военные выберут подходящий для использования на Ближнем Востоке самолет в этом году. Но по оценке военных чиновников, средства на закупку самолетов могут быть заложены в бюджет только спустя еще год.

Американские военные уверены, что проблема борьбы с уже практически уничтоженным ИГ будет не менее актуальна, чем сегодня, еще и через год. Или они собираются сражаться с кем-то еще? Молдова приговорена?



У американцев есть АС-130



Между прочим, в американских ВВС уже есть специализированные самолеты для борьбы с партизанами, турбовинтовые и экономичные, к тому же обладающие несравненно большими возможностями, чем упомянутые машины.



Это так называемые «Ганшипы» - самолеты огневой поддержи АС-130, находящиеся на вооружении частей Управления Специальных Операций ВВС США. Самолеты АС-130U «Спектр» оснащены совершенным радиоэлектронным оборудованием и вооружены пятиствольной 25-мм пушкой (боезапас 3000 патронов, скорострельность 6000 выстр./мин), 40-мм пушкой (256 снарядов) и 105-мм орудием (98 снарядов). В настоящий момент на вооружении имеется не менее 21 самолета, чего вполне бы хватило для данного ТВД. Однако проблема состоит в том, что эти машины являются легкой добычей для зенитных ракет, в том числе и переносных комплексов. «Ганшипы» покинули небо Вьетнама после того, как защитники этой страны стали получать в достатке советские ПЗРК «Стрела-2».



Еще одну такую машину американцы потеряли в Ираке, так же сбитую «Стрелой» во время операции «Буря в пустыне». Что указало на невозможность применения винтовых самолетов в качестве боевых в условиях массированного применения средств ПВО. Именно поэтому их использование в нынешней кампании носило единичный характер. Еще бы: стоит «Спектр» недешево, но самое главное – его экипаж –14 человек. Достаточно сбить два таких самолета, и можно не сомневаться, что у администрации Белого Дома начнутся серьезные внутриполитические проблемы.



Конечно «милитаризированный» УТС гораздо дешевле, чем АС-130, но и использование машин вроде «Супер Тукано», еще более уязвимых для зенитных пушек и пулеметов (не говоря о ЗРК), чем «Ганшип», гарантирует серьезные потери. Тем более что усилиями США на ближневосточном ТВД появилось немало ПЗРК.



«Дешевых» летчиков не жалко



Однако все предусмотрено – пилотировать дешевые самолеты будут «дешевые», с точки зрения американцев, летчики. Часть этих машин Пентагон намерен перепродать своим союзникам из Южной Америки и Восточной Европы, чтобы создать из них международные эскадрильи для ударов по боевикам.



То есть американские союзники не только должны предоставить для решения задач США пилотов – «камикадзе», но и перекупить для них у американцев самолеты, чтобы Вашингтон смог еще и заработать на их перепродаже. Если же союзники не захотят покупать американские самолеты, они могут внести свой вклад, предоставив пилотов для самолетов, находящихся на вооружении ВВС США. Голдфейн уже обсудил возможность создания таких групп на встрече с союзниками по коалиции против ИГ в сентябре, но с официальной инициативой Вашингтон пока не выступил. Можно ожидать, что интересы США в небе Ближнего Востока будут отстаивать на дешевых самолетах «дешевые» летчики из Гондураса, Литвы и с Украины. Причем, воевать они будут, возможно, и не с ИГ. Если же союзники не захотят покупать американские самолеты, они могут внести свой вклад, предоставив пилотов для самолетов, находящихся на вооружении ВВС США. Голдфейн уже обсудил возможность создания таких групп на встрече с союзниками по коалиции против ИГ в сентябре, но с официальной инициативой Вашингтон пока не выступил. Можно ожидать, что интересы США в небе Ближнего Востока будут отстаивать на дешевых самолетах «дешевые» летчики из Гондураса, Литвы и с Украины. Причем, воевать они будут, возможно, и не с ИГ.

