США пугают Россию новой проблемой в ООН

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Вашингтон выдвинул Пекину и Москве ультиматум из-за ядерной сделки

Россия и Китай будут изолированы в Организации Объединенных Наций, если они продолжат идти по "пути к антиутопии", блокируя заявку США на продление эмбарго на поставки оружия Ирану. С такой угрозой в адрес Москвы и Пекина выступил спецпредставитель Госдепа по Исламской Республике Брайан Хук.



По его словам, власти Штатов сейчас констатируют растущий разрыв между РФ и Поднебесной и международным сообществом.

"Россия и Китай были изолированы в МАГАТЭ на прошлой неделе, и они будут изолированы в Совете Безопасности, если продолжат идти по этому пути к антиутопии", – заявил в интервью Reuters американец.

Хук подчеркнул, что продление запрета на поставки оружия Тегерану является "правильным и необходимым делом". Он считает, что все члены Совбеза это осознают вне зависимости от того, говорят ли они об этом или нет публично.

Американский дипломат отметил, что несмотря на эмбарго, не удалось полностью перекрыть поставки оружия в Иран.

Как пишет агентство, ранее совет управляющих МАГАТЭ, в который входят 35 стран, призвал Тегеран допустить представителей ООН к двум иранским объектам, подозреваемым в деятельности, связанной с ядерным оружием, и полностью сотрудничать с ними. Союзники Исламской Республики Россия и Китай выступили против такого шага, однако не смогли заблокировать это решение. Но в Совете Безопасности они имеют право вето, указывает издание.

Американская резолюция должна быть одобрена девятью голосами и без блокировки со стороны США, Китая, России, Великобритании или Франции.

"Нет никакой возможности для ее принятия", – сказал китайский дипломат на условиях анонимности, после того как Хук и штатовский постпред при ООН Келли Крафт проинформировали посланников совета о документе.



По мнению представителя Пекина, проект резолюции США, по сути, является продолжением американской политики максимального давления на Тегеран, и "он не имеет ни ценности, ни основы для обсуждения".

Вашингтон распространил свой документ о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, в понедельник, 22 июня. Срок действующего запрета истекает в октябре нынешнего года. Москва и Пекин уже дали понять, что будут выступать против продления эмбарго. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Вашингтона по отношению к Тегерану "нелепыми и безответственными".