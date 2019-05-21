США проявили слабость? Иран рассказал о 10 предложениях от Вашингтона

Американская сторона не менее 10 раз пыталась привлечь Иран к переговорному процессу. Об этом заявил иранский президент Хасан Роухани.

По словам политика, Тегеран ответил отказом, так как нынешняя ситуация не подходила для старта диалога. Дело в том, что иранская сторона живет в состоянии экономической войны и сопротивляется давлению извне.

"Условия требуют сопротивления оказываемому... давлению", - цитирует слова политика Al Jazeera.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений в адрес Ирана.

С одной стороны, он предрек конец Тегерану, если тот решит побороться с Вашингтоном. Однако глава государства также заявил, что американская сторона будет давить на иранские власти при помощи экономического вторжения.