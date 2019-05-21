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США проявили слабость? Иран рассказал о 10 предложениях от Вашингтона

21 мая 2019, 03:09  •  38 • Политика
Президент Ирана Хасан Роухани рассказал о слабости Вашингтона, который направил Тегерану 10 предложений о начале переговоров в условиях экономической войны.
Американская сторона не менее 10 раз пыталась привлечь Иран к переговорному процессу. Об этом заявил иранский президент Хасан Роухани.
По словам политика, Тегеран ответил отказом, так как нынешняя ситуация не подходила для старта диалога. Дело в том, что иранская сторона живет в состоянии экономической войны и сопротивляется давлению извне.
"Условия требуют сопротивления оказываемому... давлению", - цитирует слова политика Al Jazeera.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений в адрес Ирана.
С одной стороны, он предрек конец Тегерану, если тот решит побороться с Вашингтоном. Однако глава государства также заявил, что американская сторона будет давить на иранские власти при помощи экономического вторжения.

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