«США проявили серьёзное неуважение»: Эрдоган сообщил об ответных санкциях против американских министров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ввести санкции против министров юстиции и внутренних дел США. Этот шаг станет ответом на аналогичные действия Вашингтона против турецких чиновников. Белый дом ввёл ограничительные меры из-за американского пастора Эндрю Брансона: он находится в Турции под стражей по обвинению в причастности к госперевороту 2016 года. По мнению экспертов, кризис в отношениях стран — партнёров по НАТО очевиден. В то же время аналитики полагают, что лидеры обоих государств не станут предпринимать действий, которые могут нанести серьёзный ущерб одной из сторон.

Турция намерена заморозить финансовые активы министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел Соединённых Штатов Райана Зинке. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Такой шаг станет ответом на аналогичные ограничительные меры, применённые Вашингтоном в отношении турецких министров.

«Мы проявляли терпение до вчерашнего вечера. Сегодня я проинструктировал своих друзей, что мы заморозим счета американских министров юстиции и внутренних дел, если таковые есть в Турции», — сказал Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

Он подчеркнул, что действия американских властей были нелогичными. По его словам, те, кто считает, что можно заставить Турцию сделать шаг назад, прибегнув к «языку угроз» и «абсурдным санкциям», плохо знают турецкую нацию.

«Последний шаг, предпринятый США по инциденту с пастором Брансоном, не соответствует стратегическому партнёрству. США проявили серьёзное неуважение этим поступком», — пояснил турецкий лидер.

Напомним, что 1 августа официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объявила о введении санкций в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Их счета в США, если таковые имеются, были заморожены, а американским компаниям запрещено каким-либо образом сотрудничать с чиновниками.

«Экономические санкции введены против представителей Турции, сыгравших ключевую роль в незаконном задержании Эндрю Брансона», — отметили в Министерстве финансов США.

Напомним, что турецкие власти отказались выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в октябре 2016 года по обвинению в причастности к неудавшемуся военному перевороту в Турции в том же году, а также в связях с запрещённой на турецкой территории Курдской рабочей партией. По мнению американских властей, религиозный деятель невиновен.

Между тем оба турецких министра заявили, что введённые ограничения никак на них не скажутся, поскольку они не имеют активов, находящихся в юрисдикции Соединённых Штатов. По словам Гюля, он не располагает денежными счетами за пределами Турции. Сойлу, в свою очередь, добавил, что страна не откажется от требований по экстрадиции из США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке госпереворота.

«В поисках равноправного диалога»

Нынешняя напряжённость в отношениях между Турцией и США — это лишь вершина айсберга. С таким утверждением выступил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа политолог Станислав Тарасов. По его словам, проблемы во взаимоотношениях двух стран значительно глубже и начались в 2011 году с «арабской весны».

«Турция поверила, что участие в этих событиях позволит ей укрепить геополитическое положение. Но последовавшие события и кризис в Сирии показали, что американцы, наоборот, стали делать ставку на противника Турции — сирийских курдов, что ведётся фрагментация самой страны. Турция, естественно, искала противовесы. Она стала налаживать отношения с Россией, причём не только торгово-экономические, но и вплоть до военно-технического сотрудничества. Всем известна история с покупкой ЗРК С-400, что вызвало наибольшее раздражение в США», — заявил Тарасов в беседе с RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AFP

© Adem Altan

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не намерен отдаляться от Анкары, которая, в свою очередь, заставляет американцев вести равноправный диалог. Эксперт добавил, что поддержка России, Китая и Ирана укрепляет позиции Турции в регионе, что не устраивает Соединённые Штаты.

«Суть самой ситуации осложняет турецко-американские отношения. Но до серьёзного кризиса ещё не дошло. У Турции есть запасные ходы, как и у США. Так что мы с интересом наблюдаем за тем, что можно с уверенностью назвать кризисом на юго-восточном или южном фланге НАТО», — пояснил аналитик.

Профессор Дипломатической академии МИД России эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов также отметил многоплановость проблемы. По его мнению, разногласия между Вашингтоном и Анкарой можно отнести к трём основным направлениям.

«Первое — это, естественно, желание Турции играть доминирующую роль на Ближнем Востоке. Анкара хотела бы воспользоваться этим моментом, чтобы укрепить свои позиции. Второе — очень большое недовольство Турции вызывает политика США в отношении курдов, которых американцы собираются использовать в качестве своих людей для укрепления позиций на севере Сирии. Третье — это стремление Турции получить большую свободу действий в вопросах вооружений. Захотели приобрести наш комплекс ПВО С-400 — самый современный и самый продвинутый, а американцы недовольны и грозят различными санкциями», — заметил Вавилов в беседе с RT.

Он добавил, что эти противоречия имеют свои определённые границы, красные линии никто переходить не будет, учитывая сотрудничество стран в Североатлантическом альянсе.

«Турция остаётся одним из ведущих партнёров США по НАТО. Турецкая армия — вторая по численности в НАТО. Турецкие вооружённые силы, естественно, составляют достаточно серьёзный контингент в общих усилиях НАТО, тем более в этом очень неспокойном и непредсказуемом регионе. Вот поэтому здесь и происходят в основном словесные баталии», — подчеркнул эксперт.

Динамика ухудшения отношений

Отметим, что отношения между Соединёнными Штатами и Турцией остаются весьма напряжёнными. Это касается как экономического сектора, так и военно-технического сотрудничества.

В субботу, 4 августа, администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении пересмотреть условия участия Турции в системе преференций для импорта определённых товаров (Generalized System of Preferences — GSP).

Кроме того, в Соединённых Штатах выражали недовольство тем, что турецкая сторона нивелировала потери от пошлин США на сталь и алюминий ответными мерами. В конце июня Турция ввела пошлины на 22 вида американских товаров на сумму в $300 млн.

Также на отношениях двух стран отрицательно сказалось решение Анкары не отказываться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. На турецкую позицию в этом вопросе не повлияла даже угроза введения санкций со стороны Вашингтона в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Вдобавок американский конгресс заблокировал поставки Турции истребителей пятого поколения F-35. Подобный пункт содержится в утверждённом палатой представителей США окончательном проекте оборонного бюджета на 2019 финансовый год. В документе, в частности, говорится, что заморозка поставок продлится до тех пор, пока Пентагон «не проведёт оценку» последствий исключения Анкары из программы.

В то же время Эрдоган заявил о желании присоединиться к организации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), а также отметил развитие двустороннего сотрудничества с Москвой.

«Всестороннее сотрудничество России и Турции вызывает у некоторых чувство ревности», — отметил Эрдоган в ходе встречи с Владимиром Путиным 26 июля на полях десятого саммита БРИКС.