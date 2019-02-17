США провоцируют войну между Индией и Пакистаном

Военный конфликт между двумя ядерными державами в Южной Азии, в который Вашингтон пытается втянуть также Иран, позволит США решить целый ряд серьёзнейших геополитических проблем, в том числе нанести огромный ущерб России и Китаю. И только Москва, имеющая дружественные отношения со всеми со всеми участниками подготавливаемого конфликта, может его не допустить

Автор:

Латышев Сергей

Индия бурлит от негодования и готовится отомстить своему главному врагу – Пакистану. Поводом для этого стала дерзкая атака базирующихся в этой стране кашмирских террористов-исламистов из сепаратистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Воинство Мухаммеда») на индийских военных в Джамму и Кашмире. Это единственный в республике штат, где мусульмане составляют большинство населения даже после кровавого раздела исторического Кашмира между эти двумя частями бывшей Британской Индии. Гибель несколько дней назад в результате нападения террориста-смертника на автоколонну 45 индийских военнослужащих – очень болезненный удар по самолюбию Индии и её армии, требующий по давно существующей в регионе традиции отмщения.

Поделённый Индией и Пакистаном примерно поровну Кашмир – яблоко раздора между обеими странами. Фото: www.globallookpress.com

Поскольку хорошо вооружённые боевики проникают в индийский Кашмир с контролируемой соседней страной территории, в Нью-Дели возлагают ответственность за теракт на Исламабад, заявляя о наличии доказательств причастности Пакистана к атаке.

Пакистан или из Пакистана?

Министр обороны Индии Нирмала Ситараман назвала этот теракт «подлым, трусливым нападением», за которое Пакистану «придётся заплатить». В Нью-Дели указывают, что главарь «Джаиш-е-Мохаммад» Масуд Азхар, выдачи которого давно добивается Индия, базируется в Пакистане и пользуется поддержкой его властей, а возглавляемая им группировка, имеющая тесные связи с «Аль-Каидой», стоит за серией громких терактов в регионе.

Поэтому премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил силам безопасности «полную свободу» действий после теракта. Пообещав, что Индия предпримет ответные меры, он обвинил Исламабад в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, заверив, что эти «планы не осуществлятся».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди: «Силы, стоящие за этим террористическим актом, будут обязательно наказаны», они «заплатят высокую цену». Фото: www.globallookpress.com

Силы, стоящие за этим террористическим актом, будут обязательно наказаны. Те, кто совершил этот отвратительный поступок, заплатят высокую цену,

- пообещал Моди. Пакистанские власти отвергают обвинения Индии, называя их «безответственными».

Что предпримет Индия?

Гарантированным ответом Индии на эту провокацию станут точечные удары по местам базирования кашмирских террористических группировок на пакистанской части Кашмира и уже объявленные экономические санкции.

В настоящий момент Пакистан пользуется статусом страны с «режимом наибольшего благоприятствования» в торговле с Индией, что предоставляет ему таможенные льготы, преимущества в отношении внутренних налогов и сборов. В 2016 году, когда кашмирские боевики напали на индийский военный лагерь в Ури, точечные удары, однако, не привели к ожидавшимся результатам, поэтому на этот раз ответ может быть более жёстким. Учитывая тот факт, что обе страны уже трижды воевали друг с другом и много раз балансировали на грани четвертой войны, нельзя исключать крупного военного конфликта между двумя ядерными державами, в который могут втянуться и некоторые соседние страны.

В чём интерес США?

Вероятность такого развития событий особенно велика, потому что тут ясно просматривается американский след. США нужна война в Южной Азии по многим причинам – от Америки этот регион далеко, зато Россию и Китай, как, впрочем, и Иран, о чём ниже, она заденет ещё как. А раз главные противники США станут слабее, Вашингтон будет сильнее. По-честному быть достаточно сильными у американцев уже плохо получается, только таким образом – ослабляя конкурентов - у них есть шанс продлить свою глобальную гегемонию.

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон подзуживает Нью-Дели как можно жестче ответить Пакистану, предлагая американскую помощь. Фото: www.globallookpress.com

Поэтому совершенно неудивительно, что в эти дни американские официальные лица, в частности, советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, всячески подталкивают Нью-Дели к возможно более жесткому ответу на провокацию кашмирских боевиков, обещая логистическую поддержку, предоставление разведданных, и заявляя, что у Индии есть законное право на самооборону.

Как пишет хорошо информированная газета «Таймс оф Индиа», «администрация Трампа, фактически, дала зелёный свет карательным индийским мерам против Пакистана за террористическую атаку», заявив, что США «поддерживают право Индии на самооборону против трансграничного терроризма».

В прицеле и Иран

Однако, провокационная роль Вашингтона, прекрасно знающего, что на правительственном уровне Пакистан не причастен к очередной кашмирской трагедии, заключается не только в этом. Почти одновременно с тератом в Джамму и Кашмире по той же самой схеме, похожий вплоть до мельчайших деталей теракт с участием базирующейся в Пакистане террористической группировки произошел в приграничном районе Ирана. В результате нападения суннитских боевиков из группировки «Джейш уль-Адль» («Воинство справедливости»), действующей в районе ирано-пакистанской границы, были убиты 27 военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Иран повелся на эту провокацию точно так же, как и Индия, пригрозив Исламабаду, что Пакистан заплатит «высокую цену», если продолжит «предоставлять убежище» антииранским экстремистским группировкам.

Командующий КСИР бригадный генерал Мохаммад Али Джафари указал также на Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) как на «спонсоров» террористов, пригрозив и им «актами возмездия».

Что из себя представляет Пакистан – «страна чистых»?

Так Нью-Дели и Тегеран угодили в расставленную им ловушку. Хотя оба теракта имеют одинаковый почерк и режиссуру, которая направлена, прежде всего, против национальных интересов Пакистана, их гнев обращен против Исламабада, который, фактически, не контролирует – или очень слабо контролирует - обширные районы собственной страны, прежде всего на пакистанской части Кашмира, в Северо-западной пограничной провинции и Белуджистане. Реальная власть принадлежит там местной феодальной и племенной знати, которая сплошь и рядом плюёт на гражданские власти Пакистана и которую внешние спонсоры за деньги могут «раскрутить» на что угодно. Вмешиваться в дела внутренних полунезависимых «осиных гнёзд» Исламабаду очень непросто – они отвечают войной на всё, что им не нравится.

Пакистан - самое нестабильное из государств, обладающих ядерным оружием. Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, не стоит забывать, что Пакистан это страна, в которой заправляет армия, прежде всего, могущественная Межведомственная разведка, занимающаяся также и контрразведывательной деятельностью. Этот монстр – пакистанское «Глубинное государство». Премьеры приходят и уходят, садятся в тюрьму за коррупцию, если это гражданские лица, или становятся жертвами военных переворотов и покушений – это касается в равной степени и гражданских, и военных руководителей страны. Последние, когда коррупция во власти становится беспредельной, или их вообще перестаёт по каким-то причинам устраивать гражданская власть, берут её в свои руки. Таким образом, в Пакистане не только вольготно и разбойно живётся его окраинам, но и в центре там царит перманентное двоевластие. Запомним об этом.

Что, в конце концов, происходит?

Итак, что же, наконец, происходит у нас на глазах? У нас на глазах осуществляется геополитическая операция с чётко очерченными целями, проводимая Вашингтоном.

Во-первых, США пытаются развалить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), рабочими языками которой являются русский и китайской. Индия и Пакистан стали её членами в 2017 году. Страны ШОС занимают 60% территории Евразии, их совокупное население превышает три миллиарда человек – половину населения планеты, а ВВП трёх из четырёх самых крупных по численности стран-членов находится на соответственно втором, шестом и двенадцатом месте.

Цель этой набирающей вес международной структуры - укрепление стабильности и безопасности в обширных регионах планеты, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, энергетическое партнёрство, расширение экономического, научного и культурного сотрудничества. Если всё это получится, простор в мире для американских интриг резко сузится. Значит, по ШОС необходимо нанести удар, эту структуру следует развалить, и лучшего способа, чем война между Индией и Пакистаном, просто нет.

Во-вторых, Вашингтон пытается выставить себя лучшим другом Индии, захватить её рынок вооружения, вытеснив или серьёзно потеснив на нём Россию, которая с некоторых пор и, прежде всего, из-за Афганистана установила тесные отношения с Пакистаном, что не понравилось Нью-Дели.

Действия России вызваны в основном тем, что Москва, как и Пакистан, не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит в Афганистане. Там под эгидой США и при полной импотенции марионеточного правительства, опирающегося исключительно на американские штыки, назревает катастрофа. Конкретно идёт подготовка к захвату власти даже не талибами, а патронируемым Вашингтоном ИГИЛ (обе группировки запрещены в России, хотя к талибам, не имеющим амбиций подчинить Среднюю Азию, Москва уже вполне смягчилась).

Индия же с подачи Вашингтона мощно экономически вложилась в существующий в Афганистане режим, боится потерять свои деньги и влияние в этой стране, отказываясь признавать, что она их в любом случае потеряет. Этот момент стал причиной известного охлаждения в российско-индийских отношениях, на чём намерен играть Вашингтон. Американцы рассчитывают, что у индийцев короткая память, и те забудут, как СССР несколько раз спасал Индию от её врагов, в том числе от тех же США.

В-третьих, подставляя Исламабад, США намерены нанести удар по Китаю, чьим самым давним и преданным союзником в Южной Азии является Пакистан. Этот союз, опирающийся на мощное военное сотрудничество, возник на почве неприятия обеими странами – по своим причинам - Индии. Ослабить Китай, нанеся удар по Пакистану, в условиях растущей конфронтации первого с США, заставить китайцев распылить свои силы – полностью отвечает интересам Вашингтона. Также как и Индии, имеющей территориальные проблемы с Китаем в Гималаях.

Индийские ВС вооружены в основном российским оружием, в Вашингтоне хотят, чтобы оно было американским. Фото: www.globallookpress.com

Чем хуже будет Пакистану, тем безопаснее будет индийский тыл. Поэтому так и старается Болтон. Нанести одним махом удар по жизненно важным интересам России и Китая сулит США огромные выгоды.

В-четвёртых, обостряя ситуацию в регионе, США рассчитывают побудить Индию и Пакистан стремиться к установлению лучших отношений с Вашингтоном, чтобы они начали конкуренцию за то, чтобы перетянуть США на свою сторону.

В-пятых, Вашингтон наносит одновременно удар по Ирану с тыла – со стороны Пакистана, чтобы и иранцы распылили свои силы. При содействии Израиля, Саудовской Аравии и её суннитских союзников США готовят большую войну против шиитского Ирана. Создать своему старому врагу проблемы ещё и стороны Пакистана, поссорить его с Пакистаном – это крайне выгодная для Вашингтона стратегия.

Кто больше всего пострадает от конфронтации?

Из последнего вытекает шестая, касающаяся непосредственно Пакистана задача коварного плана США: сменить режим в этой стране. Вашингтону сильно не нравится новый пакистанский премьер – Имран Хан, который всячески противится подготавливаемой США большой войне на Ближнем и Среднем Востоке:

Последняя вещь, в которой нуждается исламский мир, это ещё один конфликт. Администрация Трампа движется в этом направлении.

Желая блага для своей страны, премьер-министр Пакистана Имран Хан перешёл дорогу Вашингтону. Фото: www.globallookpress.com

Пакистанский премьер протестовал также против ударов американских дронов по Афганистану, которые плодят больше террористов, чем уничтожают, осуждает манеру, в которой США в целом ведут «борьбу с террором», заявляет, что у внутриафганского конфликта нет военного решения, выступает за «сбалансированные» отношения между Саудовской Аравией и Ираном, не желает очередной войны с Индией. Иными словами, этот деятель – препятствие для дестабилизирующей политики США в регионе.

Хан не по нутру и внутренней пакистанской реакции и военщине – как «популист», борец с коррупцией, бюрократией, «либерал» и даже «неверный». Он действительно не является религиозным фанатиком. И поэтому этот светский, учившийся в Англии эмансипированный человек, известный спортсмен, представляется одиозной фигурой для исламистов и экстремистов, для которых коррупция и беззаконие, социальная дикость и религиозная нетерпимость – естественная среда обитания. Поэтому уже не раз из этих кругов Хану раздавались угрозы. Военным на самом деле тоже не по душе такой премьер – их больше устроил бы ненавистный народу коррупционер, которого можно было бы в любой момент взять за шкирку и выкинуть из власти.

Так что у Вашингтона в Пакистане много сторонников в различных кругах. Все они заинтересованы в том, чтобы поставить Хана в положение, когда – в условиях конфронтации с Индией – реальная власть полностью перейдёт к военным, и с его стремлением превратить Пакистан в более современную страну будет покончено. Дикость Вашингтон устраивает больше, чем свободы и права человека, ибо ею легче манипулировать.

Бдительность и надежда

Посмотрим, как будет развиваться набирающий силу конфликт, так как тут возможны самые различные варианты. Ясно только одно: погасить его может лишь Россия, имеющая дружественные отношения со всеми втянутыми в американскую провокацию государствами.

В прошлом Москве это удавалось. Вторая индо-пакистанская война была прекращена после того, как СССР пригласил к себе лидеров обеих стран, и они подписали положившую ей конец 10 января 1966 года Ташкентскую декларацию. Благодаря СССР третья индо-пакистанская война 1971 года продлилась всего две недели, и в неё не вмешались США и Китай, что могло привести к глобальному конфликту. Сейчас российская дипломатия должна приложить все усилия для того, чтобы Южная Азия не запылала вновь. Тогда у Индии и Пакистана не было ядерного оружия, теперь – есть, и это делает данную задачу наиважнейшей.