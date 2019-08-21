США провели испытания новых ракет. Как может ответить Россия? • 158 • Аналитика









Что известно о новой ракете и ее испытаниях

Крылатая ракета наземного базирования неядерной конфигурации была испытана 18 августа 2019 года на острове Сан-Николас, в административном отношении входящем в состав штата Калифорния. Она поразила назначенную цель после 500 километров полета.



Сам пуск ракеты может и не был бы примечательным событием, если бы не одна деталь – он произошел спустя две недели после прекращения действия ДРСМД. А ведь Вашингтон долгое время обвинял Москву в нарушении существующих договоренностей. Теперь получается одно из двух – или в США умудрились с нуля сконструировать новую ракету за 16 дней, или разработки крылатой ракеты велись еще во время действия ДРСМД, что, кстати, запрещалось договоренностями.



Ведь, в соответствии с ДРСМД, запрещалось создание и испытания ракет дальностью от 500 до 5500 км. И появление такой ракеты в максимально короткие сроки после прекращения действия ДРСМД свидетельствует лишь о том, что Соединенные Штаты нарушали договор и вели разработки ракеты. Именно США, а не Россия, были главным инициатором разрушения ДРСМД, хотя в этом не признаются и, вероятно, никогда не признаются. Между тем, еще в июне 2017 года, два года назад, в штате Аризона была запущена программа по модернизации производства для создания ракет средней и меньшей дальности.



То есть, уже тогда, два года назад, американцы готовились к скорому прекращению действия договоренностей и собирались в экстренном темпе разворачивать производство ракет средней и меньшей дальности. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу не столь давно сообщал, что американское руководство еще год назад заложило в бюджет средства для разработки и выпуска новых ракет средней и меньшей дальности. И вот сейчас США продемонстрировали, что разработка новых ракет действительно велась еще во время срока действия Договора. Впрочем, к американским двойным стандартам в современном мире привыкли уже все государства.







Чтобы разработать ракету, подобную той, что была запущена и испытана в Калифорнии, требуется не менее пяти лет. И это означает, что уже тогда, пять лет назад, американцы прекрасно знали о печальном будущем ДРСМД. Возможно, разработки ракеты начались сразу после начала кризиса на Украине и ухудшения отношений Запада с Россией.



Никогда не стоит верить США

Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал пуск ракеты откровенным цинизмом и издевательством над здравым смыслом. Но было бы наивно предполагать, что США действительно строго блюли ДРСМД и не разрабатывали ракеты средней и меньшей дальности. Разумеется, такие разработки шли, и шли уже долго, поскольку в США никогда не старались выполнять свои обещания, особенно данные России или другим странам, с которыми у США историческое соперничество.



Наивность или нежелание видеть очевидные вещи – слабая черта российской власти. На рубеже 1980-х – 1990-х гг. тогдашние руководители нашей страны верили или делали вид, что верят обещаниям Вашингтона. Михаил Горбачев и Эдуард Шеварднадзе пошли на подписание договора с Соединенными Штатами, пренебрегая политическими и военными интересами Советского Союза. Фактически в тот момент они действовали против интересов страны, выступали как подручные американского империализма.







В итоге Организация Варшавского договора прекратила свое существование, Германия воссоединилась, от создания ракет средней и меньшей дальности мы отказались. Зато США смогли организовать тотальное расширение НАТО на восток. Не просто несколько «особо доверенных» стран были приняты в Североатлантический альянс – фактически в НАТО вошла вся Восточная Европа, три бывшие советские республики Латвия, Эстония и Литва, а Украина, Грузия и Молдавия находятся в орбите военно-политического влияния альянса.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что еще в 2014 году Пентагон приступил к размещению на своих военных базах в Европе пусковых установок Mk 41, с которых могут быть запущены ракеты «Томагавк». Но нарушать ДРСМД американцы стали гораздо раньше, еще в 1999 году, когда США стали испытывать беспилотные летательные аппараты, совпадающие с крылатыми ракетами наземного базирования, запрещенными ДРСМД.





Кстати, и 1999 год был датой не случайной – именно в этом году состоялся знаменитый бросок десантников на Приштину, Владимир Путин был назначен главой российского правительства, активизировались боевые действия на Северном Кавказе. В Вашингтоне быстро смекнули, что в перспективе речь зайдет о возрождении боевой мощи российской армии, частично утраченной в «лихие девяностые», и сразу же решили действовать на опережение.



До последнего времени американцы могли сколько угодно обвинять Россию в развале ДРСМД, подключая к этим обвинениям и европейских союзников и сателлитов, но теперь миру стало ясно, кто на самом деле нарушал ДРСМД и стремился к его расторжению. В меняющейся мировой политической ситуации США потребовались новые инструменты давления, в том числе и ракеты средней и меньшей дальности. Тем более, что кроме противостояния с Россией, США сегодня заинтересованы в демонстрации силы Китаю и Северной Корее.



Для США военное превосходство – последний аргумент в борьбе за мировое экономическое господство. Сейчас, когда Вашингтон все активнее конкурирует с Пекином, и эта конкуренция уже приняла характер торговой войны, ракеты средней и меньшей дальности кажутся Дональду Трампу и его окружению теми «волшебными палочками», которые еще могут спасти ситуацию. Тем более, что главный противник США – Китай – не сдерживал себя никакими договорными обязательствами, так как ДРСМД не подписывал и, соответственно, был полностью свободен в разработках и испытаниях ракет.



Что интересно, в Китае также весьма резко отреагировали на американские испытания в Калифорнии. В своем выступлении официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что истинными целями выхода США из ДРСМД были и остаются снятие ограничений в свободном развитии наиболее передовых ракет для обеспечения единоличного военного превосходства Соединенных Штатов в современном мире. Китаю, разумеется, новые испытания американских ракет пришлись не по душе, тем более, что в США сейчас рассуждают о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Американские ракеты могут быть размещены на военных базах в Японии и Южной Корее, с меньшей вероятностью – на Филиппинах или во Вьетнаме, и направлены на Китай, Северную Корею и Россию – главных стратегических противников Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но в любом случае, если они появятся в Восточной и Юго-Восточной Азии, то будут представлять очень серьезную угрозу китайским интересам.



В Пекине уже предупредили США, что такое решение может повлечь за собой новую гонку вооружений и «Холодную войну» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И вовлечены в нее будут и Китай, и Россия, и союзные США Япония и Южная Корея. Разумеется, ни о каком прекращении северокорейского ядерного проекта в данном случае также не будет и речи, поскольку Пхеньяну ракеты нужны именно как противовес американскому военному присутствию на Корейском полуострове и на Японских островах.

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Как может и должна ответить Россия

Понятно, что испытания американской стороной новых ракет представляет прямую угрозу сложившемуся балансу вооружений. И Россия, как и некоторые другие страны, должна на это ответить. Но нужна политическая воля российского руководства, нужны экономические и технологические условия для полноценного ответа Соединенным Штатам в области вооружений.



Впрочем, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже заявил, что Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений. Высокопоставленный дипломат обратил внимание на верность России мораторию на размещение ракет средней дальности. Но имеет ли смысл такая позиция в условиях, когда Вашингтон демонстративно нарушает все договоренности и действует, руководствуясь исключительно собственными военно-политическими и экономическими интересами?







В меняющихся условиях России необходимо не только продолжать разработки в сфере ракетостроения, но и наращивать мощь вооруженных сил, поскольку только армия и флот остаются надежными защитниками страны от агрессивной политики Запада. Тем более, что американские ракеты представляют прямую опасность для нашей страны.



Во-первых, дальность в 500 км вызывает очень большие сомнения. Многие эксперты сходятся во мнении, что реальная дальность полета испытанной ракеты значительно больше. США заинтересованы в разработке таких ракет, которыми бы, в случае их размещения на базах в Японии или Южной Корее, можно было бы простреливать территорию Восточной Сибири и Дальнего Востока, ударять по российским военным объектам в восточной части страны.



Во-вторых, если американские ракеты средней дальности будут размещены в той же Южной Корее, то под их ударом могут оказаться важнейшие экономические центры Сибири, включая Новосибирск. И Россия просто не может не отвечать Соединенным Штатам на подобные угрозы. Ведь, с учетом возможного размещения ракет в Восточной Европе, Соединенные Штаты получат возможность наносить удары практически по любым точкам нашей страны.



Что может противопоставить наша страна американцам? Военный эксперт Александр Бартош в интервью деловой газете «Взгляд» считает, что это, прежде всего, истребители-перехватчики и наземные комплексы противоракетной обороны. По мнению эксперта, у России будет время для развертывания систем противовоздушной и противоракетной обороны.



Самым неплохим вариантом был бы «зеркальный» ответ – размещение российских ракет в дружественных Москве государствах, в непосредственной близости от границ США. Таких стран как минимум две – Куба и Венесуэла, но можно присоединить к ним еще и Никарагуа. Уже один намек на размещение ракет в Латинской Америке способен вызвать настоящую панику в Пентагоне.



Стоит вспомнить, что когда российские самолеты прилетают в Венесуэлу, это сразу вызывает настоящую бурю негативных эмоций со стороны американского политического и военного руководства. Для США Куба или Венесуэла – то же самое, что для России Польша или Румыния. Поэтому если американцы позволяют себе размещать ракеты в Восточной Европе, Россия освобождается от любых моральных обязательств по размещению своих ракет в странах Латинской Америки.



Кроме того, неплохим шагом могло бы быть и извещение тех стран, где США намерены разворачивать ракеты средней и меньшей дальности, о том, что они станут мишенями для превентивных ударов со стороны российских вооруженных сил. Размещая американские ракеты, страны Восточной Европы или Восточной Азии рискуют, учитывая их территориальные размеры, самим своим существованием. Но готовы ли японцы и корейцы, поляки и румыны погибать из-за неспособности своего руководства сказать твердое «нет» на американские приказы или уговоры разместить ракеты на своей территории? В Министерстве обороны США сообщили об испытаниях крылатой ракеты. Она была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но 2 августа 2019 года ДРСМД официально прекратил свое действие и США буквально сразу после этого испытали новую ракету.Крылатая ракета наземного базирования неядерной конфигурации была испытана 18 августа 2019 года на острове Сан-Николас, в административном отношении входящем в состав штата Калифорния. Она поразила назначенную цель после 500 километров полета.Сам пуск ракеты может и не был бы примечательным событием, если бы не одна деталь – он произошел спустя две недели после прекращения действия ДРСМД. А ведь Вашингтон долгое время обвинял Москву в нарушении существующих договоренностей. Теперь получается одно из двух – или в США умудрились с нуля сконструировать новую ракету за 16 дней, или разработки крылатой ракеты велись еще во время действия ДРСМД, что, кстати, запрещалось договоренностями.Ведь, в соответствии с ДРСМД, запрещалось создание и испытания ракет дальностью от 500 до 5500 км. И появление такой ракеты в максимально короткие сроки после прекращения действия ДРСМД свидетельствует лишь о том, что Соединенные Штаты нарушали договор и вели разработки ракеты. Именно США, а не Россия, были главным инициатором разрушения ДРСМД, хотя в этом не признаются и, вероятно, никогда не признаются. Между тем, еще в июне 2017 года, два года назад, в штате Аризона была запущена программа по модернизации производства для создания ракет средней и меньшей дальности.То есть, уже тогда, два года назад, американцы готовились к скорому прекращению действия договоренностей и собирались в экстренном темпе разворачивать производство ракет средней и меньшей дальности. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу не столь давно сообщал, что американское руководство еще год назад заложило в бюджет средства для разработки и выпуска новых ракет средней и меньшей дальности. И вот сейчас США продемонстрировали, что разработка новых ракет действительно велась еще во время срока действия Договора. Впрочем, к американским двойным стандартам в современном мире привыкли уже все государства.Чтобы разработать ракету, подобную той, что была запущена и испытана в Калифорнии, требуется не менее пяти лет. И это означает, что уже тогда, пять лет назад, американцы прекрасно знали о печальном будущем ДРСМД. Возможно, разработки ракеты начались сразу после начала кризиса на Украине и ухудшения отношений Запада с Россией.Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал пуск ракеты откровенным цинизмом и издевательством над здравым смыслом. Но было бы наивно предполагать, что США действительно строго блюли ДРСМД и не разрабатывали ракеты средней и меньшей дальности. Разумеется, такие разработки шли, и шли уже долго, поскольку в США никогда не старались выполнять свои обещания, особенно данные России или другим странам, с которыми у США историческое соперничество.Наивность или нежелание видеть очевидные вещи – слабая черта российской власти. На рубеже 1980-х – 1990-х гг. тогдашние руководители нашей страны верили или делали вид, что верят обещаниям Вашингтона. Михаил Горбачев и Эдуард Шеварднадзе пошли на подписание договора с Соединенными Штатами, пренебрегая политическими и военными интересами Советского Союза. Фактически в тот момент они действовали против интересов страны, выступали как подручные американского империализма.В итоге Организация Варшавского договора прекратила свое существование, Германия воссоединилась, от создания ракет средней и меньшей дальности мы отказались. Зато США смогли организовать тотальное расширение НАТО на восток. Не просто несколько «особо доверенных» стран были приняты в Североатлантический альянс – фактически в НАТО вошла вся Восточная Европа, три бывшие советские республики Латвия, Эстония и Литва, а Украина, Грузия и Молдавия находятся в орбите военно-политического влияния альянса.Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что еще в 2014 году Пентагон приступил к размещению на своих военных базах в Европе пусковых установок Mk 41, с которых могут быть запущены ракеты «Томагавк». Но нарушать ДРСМД американцы стали гораздо раньше, еще в 1999 году, когда США стали испытывать беспилотные летательные аппараты, совпадающие с крылатыми ракетами наземного базирования, запрещенными ДРСМД.Кстати, и 1999 год был датой не случайной – именно в этом году состоялся знаменитый бросок десантников на Приштину, Владимир Путин был назначен главой российского правительства, активизировались боевые действия на Северном Кавказе. В Вашингтоне быстро смекнули, что в перспективе речь зайдет о возрождении боевой мощи российской армии, частично утраченной в «лихие девяностые», и сразу же решили действовать на опережение.До последнего времени американцы могли сколько угодно обвинять Россию в развале ДРСМД, подключая к этим обвинениям и европейских союзников и сателлитов, но теперь миру стало ясно, кто на самом деле нарушал ДРСМД и стремился к его расторжению. В меняющейся мировой политической ситуации США потребовались новые инструменты давления, в том числе и ракеты средней и меньшей дальности. Тем более, что кроме противостояния с Россией, США сегодня заинтересованы в демонстрации силы Китаю и Северной Корее.Для США военное превосходство – последний аргумент в борьбе за мировое экономическое господство. Сейчас, когда Вашингтон все активнее конкурирует с Пекином, и эта конкуренция уже приняла характер торговой войны, ракеты средней и меньшей дальности кажутся Дональду Трампу и его окружению теми «волшебными палочками», которые еще могут спасти ситуацию. Тем более, что главный противник США – Китай – не сдерживал себя никакими договорными обязательствами, так как ДРСМД не подписывал и, соответственно, был полностью свободен в разработках и испытаниях ракет.Что интересно, в Китае также весьма резко отреагировали на американские испытания в Калифорнии. В своем выступлении официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что истинными целями выхода США из ДРСМД были и остаются снятие ограничений в свободном развитии наиболее передовых ракет для обеспечения единоличного военного превосходства Соединенных Штатов в современном мире. Китаю, разумеется, новые испытания американских ракет пришлись не по душе, тем более, что в США сейчас рассуждают о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Американские ракеты могут быть размещены на военных базах в Японии и Южной Корее, с меньшей вероятностью – на Филиппинах или во Вьетнаме, и направлены на Китай, Северную Корею и Россию – главных стратегических противников Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но в любом случае, если они появятся в Восточной и Юго-Восточной Азии, то будут представлять очень серьезную угрозу китайским интересам.В Пекине уже предупредили США, что такое решение может повлечь за собой новую гонку вооружений и «Холодную войну» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И вовлечены в нее будут и Китай, и Россия, и союзные США Япония и Южная Корея. Разумеется, ни о каком прекращении северокорейского ядерного проекта в данном случае также не будет и речи, поскольку Пхеньяну ракеты нужны именно как противовес американскому военному присутствию на Корейском полуострове и на Японских островах.Понятно, что испытания американской стороной новых ракет представляет прямую угрозу сложившемуся балансу вооружений. И Россия, как и некоторые другие страны, должна на это ответить. Но нужна политическая воля российского руководства, нужны экономические и технологические условия для полноценного ответа Соединенным Штатам в области вооружений.Впрочем, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже заявил, что Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений. Высокопоставленный дипломат обратил внимание на верность России мораторию на размещение ракет средней дальности. Но имеет ли смысл такая позиция в условиях, когда Вашингтон демонстративно нарушает все договоренности и действует, руководствуясь исключительно собственными военно-политическими и экономическими интересами?В меняющихся условиях России необходимо не только продолжать разработки в сфере ракетостроения, но и наращивать мощь вооруженных сил, поскольку только армия и флот остаются надежными защитниками страны от агрессивной политики Запада. Тем более, что американские ракеты представляют прямую опасность для нашей страны.Во-первых, дальность в 500 км вызывает очень большие сомнения. Многие эксперты сходятся во мнении, что реальная дальность полета испытанной ракеты значительно больше. США заинтересованы в разработке таких ракет, которыми бы, в случае их размещения на базах в Японии или Южной Корее, можно было бы простреливать территорию Восточной Сибири и Дальнего Востока, ударять по российским военным объектам в восточной части страны.Во-вторых, если американские ракеты средней дальности будут размещены в той же Южной Корее, то под их ударом могут оказаться важнейшие экономические центры Сибири, включая Новосибирск. И Россия просто не может не отвечать Соединенным Штатам на подобные угрозы. Ведь, с учетом возможного размещения ракет в Восточной Европе, Соединенные Штаты получат возможность наносить удары практически по любым точкам нашей страны.Что может противопоставить наша страна американцам? Военный эксперт Александр Бартош в интервью деловой газете «Взгляд» считает, что это, прежде всего, истребители-перехватчики и наземные комплексы противоракетной обороны. По мнению эксперта, у России будет время для развертывания систем противовоздушной и противоракетной обороны.Самым неплохим вариантом был бы «зеркальный» ответ – размещение российских ракет в дружественных Москве государствах, в непосредственной близости от границ США. Таких стран как минимум две – Куба и Венесуэла, но можно присоединить к ним еще и Никарагуа. Уже один намек на размещение ракет в Латинской Америке способен вызвать настоящую панику в Пентагоне.Стоит вспомнить, что когда российские самолеты прилетают в Венесуэлу, это сразу вызывает настоящую бурю негативных эмоций со стороны американского политического и военного руководства. Для США Куба или Венесуэла – то же самое, что для России Польша или Румыния. Поэтому если американцы позволяют себе размещать ракеты в Восточной Европе, Россия освобождается от любых моральных обязательств по размещению своих ракет в странах Латинской Америки.Кроме того, неплохим шагом могло бы быть и извещение тех стран, где США намерены разворачивать ракеты средней и меньшей дальности, о том, что они станут мишенями для превентивных ударов со стороны российских вооруженных сил. Размещая американские ракеты, страны Восточной Европы или Восточной Азии рискуют, учитывая их территориальные размеры, самим своим существованием. Но готовы ли японцы и корейцы, поляки и румыны погибать из-за неспособности своего руководства сказать твердое «нет» на американские приказы или уговоры разместить ракеты на своей территории? Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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