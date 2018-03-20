Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Доказывай или извиняйся: Главы МИД Европы отказались вводить санкции из-за отрав...
Выборы в США. "Переписать и выслать из страны"
В Евросоюзе не поддержали Британию и отказались от явного обвинения России
"Это так по-российски": Мэй выступила детективом в деле Скрипаля
Главная / В мире

США проведут воспитательную беседу с Саудовской Аравией из-за России

20 марта 2018, 04:24  •  33 • В мире
Американские власти обвиняют нашу страну в подрыве отношений между США и Саудовской Аравией.
Вашингтон обвиняет Россию в подрыве американо-саудовских отношений. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.
По его словам, срыву отношений между двумя государствами поспособствовали поставки оружия.
Отмечается, что Россия "сделала ряд обещаний иранскому режиму" по поставкам оружия, такого как продвинутые модели танков и военные самолеты.
Кроме того, американские власти недовольны тем, что РФ заблокировала резолюцию СБ ООН, которая привлекла бы иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет.
В это же время Москва обратилась к саудовцам и предложила им развитые системы ПВО, заявил источник.
"Частью наших разговоров с саудовцами будет обсуждение того, как Россия пытается использовать ситуацию в свою пользу", - заявили в администрации США, отметив, что вышеперечисленное является примером, как "Россия, с одной стороны, помогает, но за кулисами раздувает кризис".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

33
Источник
Похожие новости
20 марта 2018, 04:24
Восточная Гута утонет в дыму: Боевики проводят пробные испытания перед химатакой
19 марта 2018, 18:39
Вертолеты США вывезли из Сирии четырех командиров ИГИЛ
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили Путина

Загрузка...
19 марта 2018, 15:24
Немецкая разведка создаёт подразделение для противодействия России в информационном пространстве
19 марта 2018, 21:54
"Это так по-российски": Мэй выступила детективом в деле Скрипаля
19 марта 2018, 12:09
В Западной Африке свирепствует лихорадка Ласса
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 07:24
Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
15 марта 2018, 16:54
Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
18 марта 2018, 10:09
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
18 марта 2018, 16:39
На Украине прошли похороны Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.