США проведут воспитательную беседу с Саудовской Аравией из-за России

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Американские власти обвиняют нашу страну в подрыве отношений между США и Саудовской Аравией.

Вашингтон обвиняет Россию в подрыве американо-саудовских отношений. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, срыву отношений между двумя государствами поспособствовали поставки оружия.

Отмечается, что Россия "сделала ряд обещаний иранскому режиму" по поставкам оружия, такого как продвинутые модели танков и военные самолеты.

Кроме того, американские власти недовольны тем, что РФ заблокировала резолюцию СБ ООН, которая привлекла бы иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет.

В это же время Москва обратилась к саудовцам и предложила им развитые системы ПВО, заявил источник.

"Частью наших разговоров с саудовцами будет обсуждение того, как Россия пытается использовать ситуацию в свою пользу", - заявили в администрации США, отметив, что вышеперечисленное является примером, как "Россия, с одной стороны, помогает, но за кулисами раздувает кризис".