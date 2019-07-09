США против России. Великая гибридная война поставлена на паузу • 91 • Война









Некоторые эксперты говорят даже о полноправном возвращении России на международную (западную. – Авт.) авансцену в связи с возвращением России в ПАСЕ, несмотря на сохраняющиеся разногласия с Западом по Крыму, Донбассу и Украине.



А есть ли мальчик?

Действительно, можно сказать, что великая гибридная война, официально объявленная Конгрессом США России и Китаю соответствующими законодательными актами о «противниках США», поставлена на паузу президентом Трампом, но она не снята с повестки дня: все американские и европейские санкции, как и российские и китайские контрсанкции, остаются в силе.



Наша прозападная партия, которая называет себя почему-то «либеральной», ставит под сомнение сам факт глобальной конфронтации России с Западом, мол, подобные кризисы бывали и раньше, и отрицает великую гибридную войну. Действительно, есть ли смысл в этом новом термине? Говоря коротко, гибридная война – это война всеми методами, кроме военных, ибо наличие у сторон ядерного оружия не даёт им идти до конца, отвечает на это ряд других экспертов.



Очевидно, что настоящая война в экономической, дипломатической, информационной и даже культурной и спортивной сферах между Западом и Россией идёт давно, причём её конечная цель со стороны Запада та же, что и у обычной войны: полное подчинение своей воле России. Это новый тип войны, когда на первый план выходит борьба за умы не только своего населения, но и населения стран, которые официально объявлены «противниками». Поэтому, кстати, западные «гуманисты» страшно озаботились любым, даже культурным российским влиянием на западного обывателя и подняли на щит якобы «вмешательство России» в свои выборы. И лезут к нам со своей гомосексуальной «демократией», с якобы заботой о простом российском гражданине, стараясь посеять семена раздора в обществе.



Гибридная война на паузе

Некая пауза в этой гибридной войне Запада с Россией, Китаем и другими незападными странами налицо, но чем она вызвана и чем она закончится? Многие указывают на лежащую как бы на поверхности причину: США и Европа испугались активного сближения России и Китая, ищут способы предотвратить «поворот» России на Восток. В этом ключе делают заявления не только многие аналитики, но и президенты Трамп и Макрон, поэтому, говоря словами Трампа, он хотят как-то «поладить» с Россией. Но это только часть правды.



Представим, что одна из сторон начинает явно выигрывать великую гибридную войну, почему в таком случае проигрывающая сторона не обратится к ядерному оружию, что её будет от этого удерживать? Если гибридная война достигает целей обычной войны? Этот простой аргумент нашими и не нашими экспертами открыто не обсуждается, но это не значит, что они не держат его в голове. Осознание этого простого факта, думается, смущает и западные «гуманистические» глобалистические мозговые центры. И питающиеся их разработками западные элиты.



То, о чём не говорит «мировая демократия»

После крушения СССР коллективный Запад во главе с США открыто поставил своей целью построение западного нового мирового порядка на костях России — СССР, говоря словами его покойного глашатая Збигнева Бжезинского, и начал исподволь великую гибридную войну с Россией за достижение для этого своего полного мирового господства. Мировое лидерство перестало удовлетворять глобалистические элиты США. Осуществлением этого плана занялись американские демократы-неоконы (неотроцкисты) под прикрытием демагогии о построении «мировой демократии».



Однако с приходом к власти в России «путинской элиты» и её курсом на военный паритет с США мировое военно-политическое господство США становится недостижимой целью, так как неумолимо ведёт к ядерному конфликту, причём он стал возможен с обеих сторон, когда Россия разработала гиперзвуковое оружие.



Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн поведал недавно, как Пентагон будет защищать США от ракетно-ядерного удара России, как ВВС США перехватят русские ракеты, а потом Америка «даст разрушительный залп из-под воды, чтобы заставить противника подчиниться». В этом потоке сознания Дэвида важно то, что военные круги США допускают первый ядерный удар России, о чём раньше они не говорили. Это говорит о том, что в США стали осознавать: великая гибридная война «невоенными методами» всё равно неизбежно ведёт к ядерному конфликту.



Великая Америка президента Трампа

Понимая неизбежность ядерного конца и гибридной войны, часть западных (в первую очередь американских) элит выступила против плана Бжезинского и его проводников в мире — демократов-неоконов в лице Обамы, Клинтон и Байдена, что и привело к феномену Дональда Трампа, его победе на президентских выборах. Президент Трамп и стоящие за ним элиты осознают невозможность победы в гибридной войне, и выступают поэтому за возрождении великой Америки. Они перестали петь оды мировому глобализму и отказываются от идеи мирового господства под вывеской «мировой демократии» и глобализма-либерализма.





Да, президент Трамп отказался от идеи мирового господства американских неоконов, и в этом всё дело! Поэтому эти «демократы» клеймят его через свои «мировые СМИ», называют предателем, обвиняют в «сговоре с Россией», боясь признаться в истинных мотивах своей истерики.



Сам факт прекращения США борьбы за мировое господство глобалисты-неоконы считают предательством. По отношению к ним, их интересам это, может быть, и «предательство», но это не является предательством интересов США. Разве в интересах США ядерная концовка великой гибридной войны? Трамп и его команда всего лишь отказываются воевать «невоенными методами» с Россией и с Китаем за мировое господство, невзирая на возможность «ядерного конца», в этом заключается смысл желания Трампа «поладить» с Россией и «дружить» с Китаем.



Или реванш «мировой демократии» глобалистов?

Глобалисты-неоконы не смирились со своим поражением от Трампа в своей борьбе за мировое господство. Они думают о реванше на президентских выборах в 2020-ом году.



Трамп уже официально объявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Если он и его друзья опять возьмут верх во внутриамериканской «демократии», они продолжат строить свою великую Америку на костях глобалистской мировой империи, и тогда можно надеяться, что возникшая пауза или передышка в мировой конфронтации превратится в нечто большее. Если же партия глобалистов во главе с Джо Байденом и К возьмёт реванш, пауза-передышка в международных отношениях закончится, и великая гибридная война возобновится. Многочисленные эксперты заговорили о некоей паузе в росте напряжённости в мире и потеплении международных отношений в связи с последними заявлениями президентов Трампа и Макрона на G20 в Осаке об отношениях с Россией. Трамп обещал «серьёзно подумать» о визите в Москву в 2020 году на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, Макрон уже принял такое приглашение от Владимира Путина и выступил с инициативой создания новой «архитектуры безопасности и доверия» между Россией и Европой.Некоторые эксперты говорят даже о полноправном возвращении России на международную (западную. – Авт.) авансцену в связи с возвращением России в ПАСЕ, несмотря на сохраняющиеся разногласия с Западом по Крыму, Донбассу и Украине.Действительно, можно сказать, что великая гибридная война, официально объявленная Конгрессом США России и Китаю соответствующими законодательными актами о «противниках США», поставлена на паузу президентом Трампом, но она не снята с повестки дня: все американские и европейские санкции, как и российские и китайские контрсанкции, остаются в силе.Наша прозападная партия, которая называет себя почему-то «либеральной», ставит под сомнение сам факт глобальной конфронтации России с Западом, мол, подобные кризисы бывали и раньше, и отрицает великую гибридную войну. Действительно, есть ли смысл в этом новом термине? Говоря коротко, гибридная война – это война всеми методами, кроме военных, ибо наличие у сторон ядерного оружия не даёт им идти до конца, отвечает на это ряд других экспертов.Очевидно, что настоящая война в экономической, дипломатической, информационной и даже культурной и спортивной сферах между Западом и Россией идёт давно, причём её конечная цель со стороны Запада та же, что и у обычной войны: полное подчинение своей воле России. Это новый тип войны, когда на первый план выходит борьба за умы не только своего населения, но и населения стран, которые официально объявлены «противниками». Поэтому, кстати, западные «гуманисты» страшно озаботились любым, даже культурным российским влиянием на западного обывателя и подняли на щит якобы «вмешательство России» в свои выборы. И лезут к нам со своей гомосексуальной «демократией», с якобы заботой о простом российском гражданине, стараясь посеять семена раздора в обществе.Некая пауза в этой гибридной войне Запада с Россией, Китаем и другими незападными странами налицо, но чем она вызвана и чем она закончится? Многие указывают на лежащую как бы на поверхности причину: США и Европа испугались активного сближения России и Китая, ищут способы предотвратить «поворот» России на Восток. В этом ключе делают заявления не только многие аналитики, но и президенты Трамп и Макрон, поэтому, говоря словами Трампа, он хотят как-то «поладить» с Россией. Но это только часть правды.Представим, что одна из сторон начинает явно выигрывать великую гибридную войну, почему в таком случае проигрывающая сторона не обратится к ядерному оружию, что её будет от этого удерживать? Если гибридная война достигает целей обычной войны? Этот простой аргумент нашими и не нашими экспертами открыто не обсуждается, но это не значит, что они не держат его в голове. Осознание этого простого факта, думается, смущает и западные «гуманистические» глобалистические мозговые центры. И питающиеся их разработками западные элиты.После крушения СССР коллективный Запад во главе с США открыто поставил своей целью построение западного нового мирового порядка на костях России — СССР, говоря словами его покойного глашатая Збигнева Бжезинского, и начал исподволь великую гибридную войну с Россией за достижение для этого своего полного мирового господства. Мировое лидерство перестало удовлетворять глобалистические элиты США. Осуществлением этого плана занялись американские демократы-неоконы (неотроцкисты) под прикрытием демагогии о построении «мировой демократии».Однако с приходом к власти в России «путинской элиты» и её курсом на военный паритет с США мировое военно-политическое господство США становится недостижимой целью, так как неумолимо ведёт к ядерному конфликту, причём он стал возможен с обеих сторон, когда Россия разработала гиперзвуковое оружие.Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн поведал недавно, как Пентагон будет защищать США от ракетно-ядерного удара России, как ВВС США перехватят русские ракеты, а потом Америка «даст разрушительный залп из-под воды, чтобы заставить противника подчиниться». В этом потоке сознания Дэвида важно то, что военные круги США допускают первый ядерный удар России, о чём раньше они не говорили. Это говорит о том, что в США стали осознавать: великая гибридная война «невоенными методами» всё равно неизбежно ведёт к ядерному конфликту.Понимая неизбежность ядерного конца и гибридной войны, часть западных (в первую очередь американских) элит выступила против плана Бжезинского и его проводников в мире — демократов-неоконов в лице Обамы, Клинтон и Байдена, что и привело к феномену Дональда Трампа, его победе на президентских выборах. Президент Трамп и стоящие за ним элиты осознают невозможность победы в гибридной войне, и выступают поэтому за возрождении великой Америки. Они перестали петь оды мировому глобализму и отказываются от идеи мирового господства под вывеской «мировой демократии» и глобализма-либерализма.Да, президент Трамп отказался от идеи мирового господства американских неоконов, и в этом всё дело! Поэтому эти «демократы» клеймят его через свои «мировые СМИ», называют предателем, обвиняют в «сговоре с Россией», боясь признаться в истинных мотивах своей истерики.Сам факт прекращения США борьбы за мировое господство глобалисты-неоконы считают предательством. По отношению к ним, их интересам это, может быть, и «предательство», но это не является предательством интересов США. Разве в интересах США ядерная концовка великой гибридной войны? Трамп и его команда всего лишь отказываются воевать «невоенными методами» с Россией и с Китаем за мировое господство, невзирая на возможность «ядерного конца», в этом заключается смысл желания Трампа «поладить» с Россией и «дружить» с Китаем.Глобалисты-неоконы не смирились со своим поражением от Трампа в своей борьбе за мировое господство. Они думают о реванше на президентских выборах в 2020-ом году.Трамп уже официально объявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Если он и его друзья опять возьмут верх во внутриамериканской «демократии», они продолжат строить свою великую Америку на костях глобалистской мировой империи, и тогда можно надеяться, что возникшая пауза или передышка в мировой конфронтации превратится в нечто большее. Если же партия глобалистов во главе с Джо Байденом и К возьмёт реванш, пауза-передышка в международных отношениях закончится, и великая гибридная война возобновится. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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