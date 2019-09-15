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США против России. Как будут воевать две великие страны
15 сентября 2019, 06:24 • 185 • Аналитика
Мир возвращается к риторике времен «холодной войны». Все чаще говорят о возможности вооруженного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки. Конечно, война между США и Россией маловероятна из-за наличия у обоих государств ядерного оружия, но все же и такой вариант развития событий исключать нельзя.
Американцы обеспокоены растущим военным потенциалом России
Начало военной операции российской армии в Сирии стало для американцев свидетельством того, что Россия не просто восстанавливает свой оборонный ресурс, но еще и вновь претендует на особое место в мировой политике. Впервые после вывода советских войск из Афганистана Москва отправила своих военных за пределы постсоветского пространства – не в качестве миротворцев ООН, а как самостоятельную военную силу.
Более того, ввязавшись в сирийскую гражданскую войну, Россия открыто встала на сторону легитимного сирийского правительства и президента Башара Асада. Этим она окончательно противопоставила себя США. Фактически в Сирии повторилась история Вьетнама и Афганистана – российские и американские военные поддерживают противостоящие друг другу стороны конфликта, при этом не вступая в открытую борьбу друг с другом.
Однако если Афганистан имел границу с Советским Союзом, а Вьетнам граничил с коммунистическим Китаем, то Сирия буквально окружена врагами. С севера – Турция, член НАТО, не скрывающий негативного отношения к режиму Асада. С юга – Израиль, также резко негативно относящийся к Асаду. США и НАТО гораздо проще перебрасывать в Сирию военных и технику, чем России. И, несмотря на изначально неблагоприятные для России условия, Владимир Путин, тем не менее, решил обозначить российскую позицию в ближневосточной политике и ввел российские войска на сирийскую территорию.
Само военное присутствие россиян на Ближнем Востоке шокировало американцев. Более того, можно с уверенностью говорить, что если бы не российская военная помощь, Башара Асада уже давно свергли бы, а в худшем случае его постигла бы судьба Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. Но Россия предотвратила такой сценарий, направив в Сирию своих летчиков, спецназовцев, военную полицию. В итоге правительственные войска Башара Асада получили помощь такого уровня, которая позволила им выправить ситуацию. Прошло восемь лет со времени начала гражданской войны в Сирии, а Башара Асада американцам так и не удалось свергнуть.
Однако военное присутствие России в Сирии все же не является типичным. В отличие от США, Россия не стремится к участию во всех мировых конфликтах, не отправляет свои войска в самые разные части планеты. Если у США сохраняется старая гегемонистская колониальная линия, то Россия ориентирована на оборону. И именно потребностями обороны страны сегодня руководствуется российское политическое и военное руководство, совершенствуя военный потенциал страны.
Россия сильна в обороне, Америка – в наступлении
Можно сравнить возможности США и России в разных сферах вооружений. Например, потенциал американского и российского военно-морских флотов несопоставим. У американцев одних авианосцев 10 единиц, а у России всего 1 авианосец. Но если американские военные корабли мы видим и в Персидском заливе, и в Тихом океане, и в Атлантике, и в Средиземном море, то Россия к повсеместному присутствию не стремится. Потому мы и не делаем большое количество авианосцев, что не планируем проводить военные операции в Южной Америке или Океании.
В отличие от США или Великобритании, Россия, несмотря на славные традиции и боевое прошлое и настоящее военно-морского флота, все же всегда была сухопутной, а не морской державой. Все земли, которыми прирастала наша страна, расположены в Евразии. Поэтому наступательная мощь флота никогда не играла для нашей страны такой роли, как для США или Великобритании. У нашей страны просто другая военная стратегия, основанная на иных принципах.
У США очень сильные военно-воздушные силы. По многим параметрам они выигрывают у российских воздушно-космических сил, но здесь стоит вспомнить, что сильная сторона России – противовоздушная оборона. В новейших ракетных комплексах России нет равных, почему и хотят их приобрести самые разные страны мира, в том числе и давний союзник США по Североатлантическому альянсу Турция.
Хотя американцы превосходят Россию по количеству и качеству самолетов – «невидимок», наша страна обладает всеми возможностями для их оперативного обнаружения и уничтожения. Охрана воздушного пространства России – первостепенная задача нашей страны в области обороны. Если американцы развивают преимущественно разведывательную и наступательную часть авиации, готовясь нападать и бомбить другие страны, то Россия традиционно совершенствует системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы. В этих областях нашей стране нет равных, поэтому сравнивать потенциал России и США по уровню развития военно-воздушных сил даже несколько некорректно.
Теперь о сухопутных войсках. На протяжении первых 15-20 постсоветских лет Запад только и слышал, что о теряющей боеспособность российской сухопутной армии, о дедовщине, уклонистах, низком качестве подготовки призывников. И каков же был шок американцев и европейцев, когда они увидели реальные возможности российских сухопутных войск – в Грузии, в Сирии. За десять лет нашей стране удалось реорганизовать и переоснастить сухопутные войска, превратив их ударную часть в мощную и современную армию, способную очень оперативно решать самые сложные задачи.
Сегодня все больше боевых частей российской армии стараются комплектовать военнослужащими, набираемыми по контракту. Это – профессиональные солдаты, для которых ратное дело стало профессией, ради которой они учатся, совершенствуют свою физическую подготовку, готовятся морально и психологически. Такие солдаты – контрактники – достойные соперники американским солдатам. Это уже не зеленые новобранцы девяностых, а хорошо подготовленные и мотивированные воины.
Здесь стоит отметить и еще одно важное отличие России от США. В России есть очень серьезный мобилизационный резерв. Миллионы российских мужчин имеют опыт военной службы. Всю большую страну охватывает сеть военных комиссариатов, которые в кратчайшие сроки способны организовать мобилизацию призывников и военнообязанных граждан на военную службу.
Учитывая ранний выход на пенсию профессиональных военных, а также то, что многие офицеры, прапорщики и мичманы, контрактники до пенсии не дослуживают, у нас есть огромный резерв хорошо подготовленных людей, которые в случае мобилизации могут очень быстро оживить свои навыки и встать в строй. Сотни тысяч россиян служат в различных силовых структурах и также являются хорошо подготовленным резервом, способным выполнять поставленные задачи.
Да и гражданские люди в большинстве своем имеют надлежащий уровень мотивации и готовы защищать свою страну с оружием в руках. Как показала история многочисленных войн нашей страны, добровольцами отправляются и воюют, идут в партизаны и подпольщики и не служившие прежде, далекие от армии люди. В США такой мобилизационной традиции просто не существует.
История показывает, что войну с Россией на российской территории не выигрывал еще не один противник. Какими бы сильными не были мировые державы, с которыми воевала наша страна, они все проигрывали войны, как только вторгались на территорию России и сталкивались с необходимостью вести боевые действия не только против армии, но и против народа, который неизбежно поднимался против врага.
Россия научилась вести гибридные войны
В последние годы Россия взяла на вооружение западную стратегию гибридных войн. Если прежде преимущества стратегии гибридных войн использовали США, активно прибегая к информационному давлению, «оранжевым революциям», организации государственных переворотов, то теперь, как показывает практика, и Москва может защищать свои геостратегические интересы, используя негосударственные силы. Те же частные военные компании, о которых предпочитают не распространяться, выполняют самые разные функции и на Ближнем Востоке, и в Африке.
Сами американские военные признаются, что теперь в войнах низкой интенсивности, например на Донбассе, они воюют примерно с равным по подготовке противником. Хотя это и не российская армия, а идейно мотивированные местные жители и добровольцы из России, пусть и имеющие опыт военной службы.
По мере развития информационно-коммуникационных технологий, Россия получила возможность и активно действовать в «глобальной паутине». Хотя, конечно, по уровню и охвату интернет-пропаганды США все еще серьезно опережают нашу страну. Но Россия никогда и не стремилась насаждать свои идеологические ценности в других регионах планеты, в отличие от американцев, а вот русскоязычный мир современная российская пропаганда вполне охватывает.
Это – большой плюс по сравнению с теми же 1990-ми годами, когда почти все российские средства массовой информации находились под тотальным контролем либералов – западников, а у патриотов было лишь несколько печатных изданий, выпускавшихся небольшими тиражами и с перебоями.
Сейчас мы видим большое количество информационных ресурсов патриотической направленности, группы в социальных сетях, видим, что их аудитория растет и включает в себя не только людей старшего и среднего возраста, но и молодежь, родившуюся и выросшую уже в постсоветские годы отечественной истории.
Есть ли у Америки союзники?
Кроме усиления России, головной болью для США является и ненадежность союзников. Весь мир стал свидетелем демонстративного плевка Реджепа Эрдогана в сторону Вашингтона, когда Турция приобрела российские С-400 и не стала от них отказываться даже под угрозой американских санкций. В Вашингтоне поняли, что страна, бывшая почти семьдесят лет важнейшим военно-политическим партнером США на Ближнем Востоке, более не является надежным союзником.
Но не все так гладко и с европейскими государствами. Европейский совет по международным отношениям провел специальный опрос в 14 странах Европейского союза. На вопрос о том, какую из сторон в случае американо-российского вооруженного конфликта они поддержат, большинство респондентов ответило, что лучше сохранять абсолютный нейтралитет.
Воевать за американцев не хочет практически никто. Так, в Германии, являющейся одной из самых развитых и сильных в военном отношении стран Западной Европы, более 70% выступили за нейтралитет, 12% поддерживают США и 7% — Россию. В Греции нейтралитет поддерживает 81%, 7% готовы воевать за Россию и лишь 5% — за США. В Словакии нейтралитета придерживается 65% опрошенных, 20% готовы прийти на помощь России и лишь 6% однозначно поддержат США.
Данные опроса свидетельствуют о том, что Европейский союз в целом более не рассматривает себя в качестве однозначного союзника США. Хотя и понятно, что европейцы вообще навоевались за предыдущий век на несколько веков вперед.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе союзников у США также нет. Пакистан может легко переметнуться на сторону Китая, Южная Корея и Япония воевать за американские интересы вряд ли будут. В арабском мире США ненавидит абсолютное большинство населения, причем даже в той же Саудовской Аравии, считающейся важнейшим союзником Штатов среди арабских нефтяных монархий.
Илья Полонский
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