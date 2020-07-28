США против Китая: особенности вашингтонской дипломатии • 96 • Аналитика

Руководство США все больше и больше теряет связь с реальностью: объективная оценка реальности из уст представителей американских администраций звучит все реже. Именно так, во множественном числе, потому что каждая следующая администрация уходит все дальше от адекватного восприятия мира вокруг. И не только администрация: на Капитолийском холме этот процесс зашел куда дальше. Волна неадекватности восприятия захватывает и т. н. экспертную среду, которая в США, в отличие от России, играет определенную роль в принятии решений или продавливании тех или иных решений. Это у нас ни в Генштабе, ни в МО РФ, ни в администрации президента никого, в общем, не волнуют доклады разных "мозговых центров" и прочих "экспертов" различных "институтов" и "советов по делам". В США все не так. И, что гораздо хуже, процесс захватывает и военную верхушку США, а это весьма опасно. Когда в психоневрологическом интернате, в отделении буйных больных даже врачи, фельдшеры и медсестры с медбратьями и дюжими санитарами тоже имеют диагнозы, схожие с теми, что у пациентов, подобный союз единомышленников становится опасным. А тут еще и врачи и пациенты очень неплохо вооружены.





Внезапное просветление? Да нет, бред какой-то!

Обратимся к свежему заявлению госсекретаря США Майкла Помпео. Выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии, он заявил, что США должны работать вместе с Россией для укрепления международной безопасности.



Мы тоже можем кое-что сделать, есть проблемы, по которым мы должны работать с Россией… Если мы будем работать с Россией, я уверен, что мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты,

— сказал госсекретарь.



Вроде бы правильные и адекватные слова. Неужели в Вашингтоне взялись за ум и готовы, например, продлить без каких-то там совершенно невыполнимых и неприемлемых условий Договор СНВ-3 (ДСНВ-3)? Мы все их знаем и перечисляли: добавление в Договор Китая с его невеликим арсеналом, учет в Договоре тактического ядерного оружия (ТЯО), учет в нем тех из "систем оружия 1 марта", которые не подпадают под него никак. Речь прежде всего о системе оружия "Статус-6" с "самоходными подводными аппаратами" "Посейдон" 2М39 и пр., крылатой ракете неограниченной дальности с ядерным воздушно-реактивным двигателем 9М730 "Буревестник". На Западе, в отличие от некоторых отечественных авторов, к этим системам отношение предельно серьезное.



Нет, не готовы в Вашингтоне ни к чему. Продолжают все те же камлания с бубном и повторения старых ненужных никому мантр, ключевой из которых стала теперь "китайская" — о привлечении КНР к переговорам и включении китайцев в СНВ-3. Китай на это решительно не согласен. Не видит нужды в этом и Россия, которая вдобавок требует привлечения к подобным переговорам всех прочих ядерных держав или хотя бы Англии и Франции. Но в любом случае, не в рамках СНВ-3, ведь это уже был бы новый договор. Времени на эти глупости сейчас просто нет, и, видя, как американцы занимаются переливанием из пустого в порожнее, в Москве уже открыто говорят о том, что ДСНВ-3 продлен не будет. И уже готовятся к действиям без него: так, ожидаемо заговорили о продолжении испытаний и постановке на вооружение боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" и прочих мерах. Но речь сейчас зайдет о китаефобии США и "адекватности" их восприятия.



Госдеп в мире мечты: сами миф придумали, сами поверили

Помпео считает, что Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене.



Я думаю, что такая возможность есть. Эта возможность рождена естественным характером отношений между Россией и Китаем,

— сказал он.



Интересно, какие это у нас с китайцами есть отношения, которые позволяют надеяться американцам на то, что мы будем с ними на одной стороне против Китая, а не наоборот, как сейчас? То, что из всех соседей у КНР территориальные споры урегулированы только с нами и с патронируемым нами в плане безопасности Казахстаном? Совместные межвидовые учения, вплоть до стратегического уровня, военно-морские учения или учения дальней авиации двух стран? Или, может, создание, по сути, совместной системы предупреждения о ракетном нападении? Может, расширяющееся экономическое сотрудничество? Такое ощущение, что или г-н Помпео является кем-то вроде Рип ван Винкля, проспавшего несколько десятков лет, а конкретно где-то полвека, со времен, когда в Китае были председатель Мао, "банда четырех", "культурная революция", а между нами были Даманский и Жаланашколь. Тогда США ловко сыграли на начавшихся еще при "кукурузнике" Хрущеве (и из-за Хрущева и его политики, в том числе по отношению к И. В. Сталину) противоречиях между нами.



Но период китайско-американской дружбы был не слишком долгим, и достаточно неумная реакция США на события на площади Тяньаньмэнь послужила началом конца заката подобных отношений. В дальнейшем отношения постепенно ухудшались, с ростом мощи Китая и с постепенным оглуплением американских элит, которые постепенно забывали, как это — играть умно. И уже в этом веке они начали портиться куда быстрее, причем действия Вашингтона, по сути, толкали Пекин в объятия Москвы, помогая укреплять формирующийся "восточный марьяж" двух держав. Так что "естественный характер наших отношений", наоборот, не позволяет американцам надеяться на то, на что они надеются. Да и Россия — не государство с пониженной социальной ответственностью, и последовательно в отношениях с друзьями и союзниками.



Все не так, как нам кажется

И ведь Помпео не одинок в своих заблуждениях. Практически одновременно с ним замгоссекретаря США Стивен Биган накануне на слушаниях в Комитете Сената США по иностранным делам сказал, что "Россия сталкивается с серьезной проблемой, связанной с присутствием Китая на ее южных границах". Также он заявил, что "история отношений между Россией и Китаем отличается значительной напряженностью". Простите, Стивен, на каких таких южных границах? Или вы про восточные наши границы? А в чем заключается проблема, можно пояснить? Такое ощущение, что это не американский дипломат заявляет, а какой-нибудь патриот Украины, из тех, что в каждом уголке Рунета вещает о "скором распаде России, репарациях и возврате Крыма, оккупации Кубани" и прочем. Среди них популярны мифы о Китае, который спит и видит внезапное нападение на Россию и захват ее до Урала (с отдачей оставшегося, конечно, украинцам). Но с этими-то понятно, а дипломат одной из двух сверхдержав обязан оценивать ситуацию куда более адекватно. Что до истории отношений России и Китая, то в них много чего было, но с кем и у кого не было разных периодов в отношениях? Англия с Францией вообще воевали меж собой не один, не два, и не три раза, и даже целый век воевали, а теперь в одном альянсе состоят. А уж какая "история отношений" у Франции с Германией — даже не нужно слишком далеко в прошлое уходить, где-то с 1870 г. будет вполне достаточно. А сейчас?



Но Биган считает, что нынешние отношения Москвы и Пекина не такие, какими кажутся.



То, что это сейчас скрывается из-за сопернических отношений обеих стран с Соединенными Штатами, не является прочной основой китайско-российских отношений,

— заявляет чиновник Госдепа.

Мол, на самом деле Россия и Китай на ножах, просто вид делают, что союзничают. Американские дипломаты думали, что достигли дна, но тут снизу постучал Стивен Биган — так можно перефразировать известную фразу одного очень желчного поляка. Этот же Биган считает, что Россия "очень хочет" участия Китая в переговорах по СНВ-3 или новому соглашению взамен его. "Позвольте мне публично заявить, что у России есть все основания хотеть, чтобы Китай принял участие в этих дискуссиях", — сказал он. Простите, но зачем? Китайский арсенал невелик, он насчитывает чуть менее 300 зарядов, боевая ценность этого арсенала тоже весьма сомнительна ввиду странных подходов к несению (точнее, "не несению") боевого дежурства, характеристик оружия и их неподтвержденности испытательными пусками (известный момент с отсутствием пусков на реальную межконтинентальную дальность, не говоря уж о максимальной), и вообще этот арсенал можно считать (да и американцы будут настаивать рассматривать его так) находящимся на нашей чаше весов. Вот арсеналы Британии и Франции нам бы учесть хотелось, а китайский-то зачем? Чтобы американцам помочь? В честь какого праздника мы будем играть не на своей стороне, а не противоположной? Эксперт: США делают мир все более опасным



Союз меча и орала

Но на этом вашингтонские мечтатели не останавливаются. Они еще целый альянс демократий против "тирании" Китая хотят собрать.



Свободный мир должен восторжествовать над этой новой тиранией. Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай, несомненно, изменит нас,

— сказал Помпео.



Господи, Майк, какая тирания Китая? Над кем? Кого КНР оккупирует, подвергает геноциду? Ну, хотя бы, на том же уровне, что вы в свое время в Ираке? "Свободолюбивых" уйгуров в своем же СУАР? Так это внутреннее дело Китая, и борьба китайского правительства с сепаратистами и террористами является не только его неотъемлемым правом, но и долгом перед гражданами. Китайского бамбукового медведя явно принимают за гризли, белого медведя или бурого, похоже. Или, если хотите, китайский дракон из бумаги и реек кем-то принимается за свирепого Змея Горыныча. Или же американцы в каждом своем сопернике видят то же, что могут увидеть в зеркале. То есть они считают, что соперники такие же плохие, как они сами. Хотя сами-то считают, что находятся на стороне добра. Хотя до чужого добра они известные охотники.



Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи, безусловно, достаточно, чтобы ответить на этот вызов, если она будет четко и мужественно использована,

— заявил Помпео все в том же выступлении в Библиотеке Никсона.



Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля,

— сказал госсекретарь.



При этом в этот "альянс демократий" он призывает и Россию. Ребята, вы же сами клавиатуру стерли рассказами об "авторитарном режиме Влада Путина" и тому подобной околесице, куда вы нас, таких тоталитарных азиатов, да еще и гомофобов и "расистов" (перед неграми за рабство не каемся и не платим), зовете? Не ошиблись адресом? Зовите "украинскую демократию", там и в борьбе поддержат, словами, и покаяться могут, и заплатят, если денег дадите. Мы уж как-нибудь сами, в своем "азиатском" узком кругу, без вас обойдемся. Да и зачем вам такой "альянс демократий", у вас же уже НАТО есть, "самый успешный военный альянс в истории", как вы говорите! Правда, члены этого альянса считают своих соседей по альянсу главными противниками или игнорируют решения альянса, но это ведь мелочи! Зачем вам новый союз меча и орала вместо старого доброго? Или хотите вывести процесс сбора взносов на новый уровень, переосмыслив наследие великого комбинатора?



Но настоящей вишенкой на торте можно считать заявление Помпео о том, что "китайский народ и свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), которая угрожает мировым свободам! Усиленные упоминания на каждом шагу КПК вместо китайского руководства и собственно КНР говорят о взятии на вооружение глупейшего тезиса времен, наверное, ведомства Геббельса: там тоже уверяли, что воюют не с русским народом, а с "большевизмом", и считали, что русский народ должен их поддержать. Но все пошло не так и закончилось для "борцов с большевизмом" очень плохо. Может, американцам стоит хотя бы историю немного вспомнить?



Чем дальше, тем больше кажется, что корабль под названием США управляется людьми, мягко говоря, душевно нездоровыми, да еще и считающими, что мир вписывается в их собственные стереотипные модели. А если не вписывается, что надо не модели поменять или вовсе от них отказаться, а продолжать утверждать, что все прекрасно вписывается. И все в итоге поверят. И ведь это неадекватное восприятие мира и стереотипность проявляются на многих уровнях. Об одном из таких проявлений будет рассказано в следующей статье. Руководство США все больше и больше теряет связь с реальностью: объективная оценка реальности из уст представителей американских администраций звучит все реже. Именно так, во множественном числе, потому что каждая следующая администрация уходит все дальше от адекватного восприятия мира вокруг. И не только администрация: на Капитолийском холме этот процесс зашел куда дальше. Волна неадекватности восприятия захватывает и т. н. экспертную среду, которая в США, в отличие от России, играет определенную роль в принятии решений или продавливании тех или иных решений. Это у нас ни в Генштабе, ни в МО РФ, ни в администрации президента никого, в общем, не волнуют доклады разных "мозговых центров" и прочих "экспертов" различных "институтов" и "советов по делам". В США все не так. И, что гораздо хуже, процесс захватывает и военную верхушку США, а это весьма опасно. Когда в психоневрологическом интернате, в отделении буйных больных даже врачи, фельдшеры и медсестры с медбратьями и дюжими санитарами тоже имеют диагнозы, схожие с теми, что у пациентов, подобный союз единомышленников становится опасным. А тут еще и врачи и пациенты очень неплохо вооружены.Обратимся к свежему заявлению госсекретаря США Майкла Помпео. Выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии, он заявил, что США должны работать вместе с Россией для укрепления международной безопасности.— сказал госсекретарь.Вроде бы правильные и адекватные слова. Неужели в Вашингтоне взялись за ум и готовы, например, продлить без каких-то там совершенно невыполнимых и неприемлемых условий Договор СНВ-3 (ДСНВ-3)? Мы все их знаем и перечисляли: добавление в Договор Китая с его невеликим арсеналом, учет в Договоре тактического ядерного оружия (ТЯО), учет в нем тех из "систем оружия 1 марта", которые не подпадают под него никак. Речь прежде всего о системе оружия "Статус-6" с "самоходными подводными аппаратами" "Посейдон" 2М39 и пр., крылатой ракете неограниченной дальности с ядерным воздушно-реактивным двигателем 9М730 "Буревестник". На Западе, в отличие от некоторых отечественных авторов, к этим системам отношение предельно серьезное.Нет, не готовы в Вашингтоне ни к чему. Продолжают все те же камлания с бубном и повторения старых ненужных никому мантр, ключевой из которых стала теперь "китайская" — о привлечении КНР к переговорам и включении китайцев в СНВ-3. Китай на это решительно не согласен. Не видит нужды в этом и Россия, которая вдобавок требует привлечения к подобным переговорам всех прочих ядерных держав или хотя бы Англии и Франции. Но в любом случае, не в рамках СНВ-3, ведь это уже был бы новый договор. Времени на эти глупости сейчас просто нет, и, видя, как американцы занимаются переливанием из пустого в порожнее, в Москве уже открыто говорят о том, что ДСНВ-3 продлен не будет. И уже готовятся к действиям без него: так, ожидаемо заговорили о продолжении испытаний и постановке на вооружение боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" и прочих мерах. Но речь сейчас зайдет о китаефобии США и "адекватности" их восприятия.Помпео считает, что Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене.— сказал он.Интересно, какие это у нас с китайцами есть отношения, которые позволяют надеяться американцам на то, что мы будем с ними на одной стороне против Китая, а не наоборот, как сейчас? То, что из всех соседей у КНР территориальные споры урегулированы только с нами и с патронируемым нами в плане безопасности Казахстаном? Совместные межвидовые учения, вплоть до стратегического уровня, военно-морские учения или учения дальней авиации двух стран? Или, может, создание, по сути, совместной системы предупреждения о ракетном нападении? Может, расширяющееся экономическое сотрудничество? Такое ощущение, что или г-н Помпео является кем-то вроде Рип ван Винкля, проспавшего несколько десятков лет, а конкретно где-то полвека, со времен, когда в Китае были председатель Мао, "банда четырех", "культурная революция", а между нами были Даманский и Жаланашколь. Тогда США ловко сыграли на начавшихся еще при "кукурузнике" Хрущеве (и из-за Хрущева и его политики, в том числе по отношению к И. В. Сталину) противоречиях между нами.Но период китайско-американской дружбы был не слишком долгим, и достаточно неумная реакция США на события на площади Тяньаньмэнь послужила началом конца заката подобных отношений. В дальнейшем отношения постепенно ухудшались, с ростом мощи Китая и с постепенным оглуплением американских элит, которые постепенно забывали, как это — играть умно. И уже в этом веке они начали портиться куда быстрее, причем действия Вашингтона, по сути, толкали Пекин в объятия Москвы, помогая укреплять формирующийся "восточный марьяж" двух держав. Так что "естественный характер наших отношений", наоборот, не позволяет американцам надеяться на то, на что они надеются. Да и Россия — не государство с пониженной социальной ответственностью, и последовательно в отношениях с друзьями и союзниками.И ведь Помпео не одинок в своих заблуждениях. Практически одновременно с ним замгоссекретаря США Стивен Биган накануне на слушаниях в Комитете Сената США по иностранным делам сказал, что "Россия сталкивается с серьезной проблемой, связанной с присутствием Китая на ее южных границах". Также он заявил, что "история отношений между Россией и Китаем отличается значительной напряженностью". Простите, Стивен, на каких таких южных границах? Или вы про восточные наши границы? А в чем заключается проблема, можно пояснить? Такое ощущение, что это не американский дипломат заявляет, а какой-нибудь патриот Украины, из тех, что в каждом уголке Рунета вещает о "скором распаде России, репарациях и возврате Крыма, оккупации Кубани" и прочем. Среди них популярны мифы о Китае, который спит и видит внезапное нападение на Россию и захват ее до Урала (с отдачей оставшегося, конечно, украинцам). Но с этими-то понятно, а дипломат одной из двух сверхдержав обязан оценивать ситуацию куда более адекватно. Что до истории отношений России и Китая, то в них много чего было, но с кем и у кого не было разных периодов в отношениях? Англия с Францией вообще воевали меж собой не один, не два, и не три раза, и даже целый век воевали, а теперь в одном альянсе состоят. А уж какая "история отношений" у Франции с Германией — даже не нужно слишком далеко в прошлое уходить, где-то с 1870 г. будет вполне достаточно. А сейчас?Но Биган считает, что нынешние отношения Москвы и Пекина не такие, какими кажутся.— заявляет чиновник Госдепа.Мол, на самом деле Россия и Китай на ножах, просто вид делают, что союзничают. Американские дипломаты думали, что достигли дна, но тут снизу постучал Стивен Биган — так можно перефразировать известную фразу одного очень желчного поляка. Этот же Биган считает, что Россия "очень хочет" участия Китая в переговорах по СНВ-3 или новому соглашению взамен его. "Позвольте мне публично заявить, что у России есть все основания хотеть, чтобы Китай принял участие в этих дискуссиях", — сказал он. Простите, но зачем? Китайский арсенал невелик, он насчитывает чуть менее 300 зарядов, боевая ценность этого арсенала тоже весьма сомнительна ввиду странных подходов к несению (точнее, "не несению") боевого дежурства, характеристик оружия и их неподтвержденности испытательными пусками (известный момент с отсутствием пусков на реальную межконтинентальную дальность, не говоря уж о максимальной), и вообще этот арсенал можно считать (да и американцы будут настаивать рассматривать его так) находящимся на нашей чаше весов. Вот арсеналы Британии и Франции нам бы учесть хотелось, а китайский-то зачем? Чтобы американцам помочь? В честь какого праздника мы будем играть не на своей стороне, а не противоположной?Но на этом вашингтонские мечтатели не останавливаются. Они еще целый альянс демократий против "тирании" Китая хотят собрать.— сказал Помпео.Господи, Майк, какая тирания Китая? Над кем? Кого КНР оккупирует, подвергает геноциду? Ну, хотя бы, на том же уровне, что вы в свое время в Ираке? "Свободолюбивых" уйгуров в своем же СУАР? Так это внутреннее дело Китая, и борьба китайского правительства с сепаратистами и террористами является не только его неотъемлемым правом, но и долгом перед гражданами. Китайского бамбукового медведя явно принимают за гризли, белого медведя или бурого, похоже. Или, если хотите, китайский дракон из бумаги и реек кем-то принимается за свирепого Змея Горыныча. Или же американцы в каждом своем сопернике видят то же, что могут увидеть в зеркале. То есть они считают, что соперники такие же плохие, как они сами. Хотя сами-то считают, что находятся на стороне добра. Хотя до чужого добра они известные охотники.— заявил Помпео все в том же выступлении в Библиотеке Никсона.— сказал госсекретарь.При этом в этот "альянс демократий" он призывает и Россию. Ребята, вы же сами клавиатуру стерли рассказами об "авторитарном режиме Влада Путина" и тому подобной околесице, куда вы нас, таких тоталитарных азиатов, да еще и гомофобов и "расистов" (перед неграми за рабство не каемся и не платим), зовете? Не ошиблись адресом? Зовите "украинскую демократию", там и в борьбе поддержат, словами, и покаяться могут, и заплатят, если денег дадите. Мы уж как-нибудь сами, в своем "азиатском" узком кругу, без вас обойдемся. Да и зачем вам такой "альянс демократий", у вас же уже НАТО есть, "самый успешный военный альянс в истории", как вы говорите! Правда, члены этого альянса считают своих соседей по альянсу главными противниками или игнорируют решения альянса, но это ведь мелочи! Зачем вам новый союз меча и орала вместо старого доброго? Или хотите вывести процесс сбора взносов на новый уровень, переосмыслив наследие великого комбинатора?Но настоящей вишенкой на торте можно считать заявление Помпео о том, что "китайский народ и свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), которая угрожает мировым свободам! Усиленные упоминания на каждом шагу КПК вместо китайского руководства и собственно КНР говорят о взятии на вооружение глупейшего тезиса времен, наверное, ведомства Геббельса: там тоже уверяли, что воюют не с русским народом, а с "большевизмом", и считали, что русский народ должен их поддержать. Но все пошло не так и закончилось для "борцов с большевизмом" очень плохо. Может, американцам стоит хотя бы историю немного вспомнить?Чем дальше, тем больше кажется, что корабль под названием США управляется людьми, мягко говоря, душевно нездоровыми, да еще и считающими, что мир вписывается в их собственные стереотипные модели. А если не вписывается, что надо не модели поменять или вовсе от них отказаться, а продолжать утверждать, что все прекрасно вписывается. И все в итоге поверят. И ведь это неадекватное восприятие мира и стереотипность проявляются на многих уровнях. Об одном из таких проявлений будет рассказано в следующей статье. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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